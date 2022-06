Sie waren im Visier des Staatsschutzes: Mutige Filmemacher drehen Doku über potenzielle Attentäter

Von: Marc Schreib

Die Masken vor dem Gesicht wirken bedrohlich und zeigen in Kombination mit den Kapuzenpullis symbolisch den Raum der radikalen Netzcommunity. © Bilderfest/Arte/BR

Das OEZ-Attentat beschäftigt die beiden Filmemacher Alexander Spöri aus Unterhaching und Luca Zug aus Taufkirchen seit der Tat im Jahr 2016. Den Film „Unvergessen“ mit den Angehörigen der Opfer drehten sie wenige Zeit später. Jetzt haben sie eine weitere Dokumentation veröffentlicht über die Motivation potenzieller Attentäter.

Unterhaching - Das Filmteam erfüllte die Bitte, weiter nachzuforschen, und das Ergebnis wird unter dem Titel „Liken. Hassen. Töten“ im Juli bei Arte ausgestrahlt. In der Mediathek ist es schon zu finden.

Zweimal Besuch vom Staatsschutz

Die Recherchen in der einschlägigen Szene waren aufwendig, zweimal wurde Alexander Spöri selbst vom Staatsschutz besucht. Die Ermittler wollten offenbar sichergehen, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Das Bayerische Fernsehen erhielt das fertige Filmmaterial an Weihnachten und ließ es eine Zeit ruhen. Die Produktion war ursprünglich für den BR vorgesehen. Die Verantwortlichen aber hielten das Thema nach dem Amoklauf an der Rob-Elementary-School im US-amerikanischen Texas mit über 20 Toten für zu wichtig und reichten es gleich an die ARD weiter. Hier könnte der Film demnächst im Format „die Story im Ersten“ laufen.

Regie, Drehbuch und Recherche zu zweit

Bei der Dokumentation handelt es sich um eine Auftragsarbeit, abgewickelt in 14 Monaten über die Produktionsfirma „Bilderfest“. Bei ihr war Alexander Spöri zwei Jahre angestellt. „Wir waren noch zu klein und brauchten ein größeres Unternehmen, um einen solchen Auftrag zu bekommen.“ Alexander Spöri zog seinen Kollegen Luca Zug von der Taufkirchner Filmproduktionsgesellschaft „MovieJam“ hinzu. Regie, Drehbuch und Recherche managten sie zu zweit.

Das Profil des anfälligen Jugendlichen: Er steigt normal ein, findet Spielefreunde, wird in andere Gruppen gelockt, kommt auf den Geschmack und lernt Gleichgesinnte mit Anschlagsfantasien kennen. Halle, Hanau. Videos zu den Anschlägen werden täglich herumgeschickt. Unzensiert, mit immer wieder neuen Einstellungen von Passanten am Straßenrand. Nazibotschaften kursieren. Viele Teilnehmer sind darunter, die sich mit Suizidgedanken tragen und sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden.

Undercover in die Szene eintauchen

Die zwei Undercover Agenten Spöri/Zug bauen mühevoll einen Account auf, um in die Szene hineinzukommen. Man muss darauf achten, was man online schreibt, um nicht gleich aufzufallen. „Sonst ist die Reise vorbei.“ Eine Art selbst gebasteltes Lexikon hilft beim sicheren Auftreten in der Szene. Gleichzeitig ist es wichtig, die Grenze der Legalität nicht zu verlassen. Die Definition, was man sich im Chat erlauben darf, ist schwammig. Ein Einschreiten nach deutschem Recht erst möglich, wenn jemand eine Tat konkret plant und die Bombe baut.

Selbst ins Visier des Staatsschutzes geriet Alexander Spöri bei seinen Recherchen im Netz. © Marc Schreib

Zahlreiche Menschen mit Gewaltfantasien

Das Duo findet Leute auf der ganzen Welt mit ähnlichen Fantasien wie der OEZ-Attentäter – in Deutschland, Österreich, Südamerika. In den USA wimmelt es offenbar nur so von Gewaltfantasien. Irgendwann taucht die Frage auf, ab welchem Punkt man die Beiträge melden muss: „Einen Amerikaner haben wir dem FBI gemeldet.“ Die Behörde reagiert prompt, was aus der Reaktion des potenziellen Attentäters hervorgeht. Er schreibt davon, verfolgt zu werden.

In Deutschland wird nach Einschätzung des jungen Dokumentarfilmers zu wenig Präventivarbeit geleistet. Bund und Länder arbeiten hier nicht effizient zusammen. Gerade im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern, England und USA, die die Szene sehr genau in den Blick nehmen und auch die ständig wechselnden Codewörter kennen.

Polizeieinsatz und Durchsuchungsbefehl

Bei Alexander Spöri, da ist der Staatsschutz irgendwann zur Stelle. Das erste Mal stehen zwei Beamte im Anzug vor der Tür der elterlichen Wohnung in Taufkirchen. Um 9 Uhr morgens klingeln sie Sturm. Der Grund: Die Wochen zuvor hatten die Dokumentarfilmer in den Internetgruppen viel geschrieben. Das FBI wird auf sie aufmerksam, meldet den Verdacht an den Bundesverfassungsschutz mit der Notiz: „Sie wissen nicht, ob wir auch ein gefährliches Profil sind.“ Weiter geht es an den Landesverfassungsschutz, ans Landeskriminalamt und schließlich zum Staatsschutz. „Das war ein sauernstes Gespräch.“ Sie wollen wissen, auf welchen Plattformen Spöri aktiv ist. Telegram, Steam, Discord. Alle Nutzernamen werden unverzüglich weitergegeben.

Luca Zug bei der Arbeit im abgedunkelten Studio. Im Sommer wurde es hier sehr heiß. © Bilderfest/Arte/BR

Beim letzten Filmdreh in Wien mit einer Terrorismusexpertin machen die Filmer dann ihre zweite Erfahrung mit den Staatsbeamten. Um sechs Uhr früh läutet das Telefon unaufhörlich. Dabei sind die beiden müde, der letzte Dreh steht an. Ein Hotelangestellter klopft schüchtern: „Da wollen Sie Leute aus München erreichen. Sie stehen vor der Wohnung mit einem Durchsuchungsbefehl.“ Jeweils acht Polizisten, Ermittler, Staatsanwaltschaft machen sich auf die Suche, heraus kommt nichts. Anklage wurde nicht erhoben.

16-Jähriger wäre fast Attentäter geworden

Wochenlang arbeiten sich Spöri und Zug in Akten über den OEZ-Fall ein und kommen über diese Quelle an einen jungen Mann aus Baden-Württemberg heran, der sich am Attentäter ein Beispiel nehmen wollte. Sie hören sich seine Geschichte an und überzeugen den Insider davon, dass er durch seine Aufklärung einen gesellschaftlichen Beitrag leisten kann. Beim OEZ-Amoklauf war der Junge 16 Jahre alt, nahm sich das Attentat zum Vorbild und wollte seine Schule in die Luft sprengen. Ein Online-User zeigte ihn an, als er Waffenbilder postet und Schießübungen unternimmt. Vier Tage dauerte es, bis die Behörden ihn dingfest machten. Nach einem halben Jahr in der Psychiatrie hat man ihn in ein ganz neues Umfeld gesetzt. Mittlerweile führt er ein Unternehmen im Technologiesektor und führt ein gutes Leben – eine 180-Grad-Kehrtwende.

Ausgefeilte Präsentation

Die Fakten sind das eine, die Atmosphäre das andere, was eine ausgereifte Dokumentation ausmacht. Neben den bedrängenden Pausen im Film musste auch die Computercommunity eine greifbare Form erhalten und bekommt sie durch anonyme Personen in schwarzen Kapuzenpullis mit einer Art Fechtmaske vor dem Gesicht, die mit Computer-Algorithmen beleuchtet werden. Luca Zug ist computeraffin, zieht seinen Professor an der LMU zurate und hat selbst einen Rechenvorgang ausgearbeitet, um die Netzwerke schneller nach befreundeten Zielgruppen durchsuchen zu können.

Das Thema ist für Alexander Spöri mit der Filmabgabe noch lange nicht abgeschlossen. Er möchte Gesellschaft und Politik weiter sensibilisieren. Beispielsweise auf Podiumsdiskussionen oder bei Filmvorführungen, die eine Kommentierung erlauben.

Die Filmdokumentation

„Liken. Hassen. Töten“ wird am 5. Juli um 23.20 auf Arte gesendet.