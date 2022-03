Oberirdische U-Bahn durch den Landschaftspark in Unterhaching: „Das wäre der Tod“

Von: Martin Becker

Keine oberirdische U-Bahn-Trasse durch den Landschaftspark: Darauf pocht die Gemeinde Unterhaching im Dialog mit der Landeshauptstadt München zu deren Perspektivplanung für 2040. © Thomas Rychly

Unterhaching hat Angst vor einer oberirdischer U 5-Trasse im Naherholungsgebiet: Die Gemeinde nimmt jetzt Stellung zum Münchner Konzept.

Unterhaching – Wie soll München im Jahr 2040 aussehen? Erstmals seit 1983 legt die Landeshauptstadt wieder ein Konzept zur Stadtentwicklung vor. Titel: „Perspektive München“. Darin werden sechs Themenfelder (Freiraum, Mobilität, Siedlungsentwicklung, Klimaanpassung, Klimaschutz, Region) skizziert. Als direkt angrenzende Nachbargemeinde hat Unterhaching jetzt Stellung bezogen zu den Münchner Plänen. „Wir wollen partnerschaftlich, aber auf Augenhöhe miteinander diskutieren.

Diesen Geist soll unsere Stellungnahme atmen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) im Bauausschuss. Dort klangen auch sehr deutlich Bedenken an, was die Gedankenspiele zu einer oberirdischen Verlängerung der U 5 über die Bundeswehr-Uni in Neubiberg zum Ludwig-Bölkow-Campus in Ottobrunn angeht: „Das wäre der Tod des Landschaftsparks“, warnt der Rathauschef, „da müssen wir höllisch aufpassen und massiv den Raumwiderstand forcieren.“

Sehr dezidiert und sachlich stellte der Chef der Unterhachinger Bauverwaltung, Stefan Lauszat, das komplexe Wechselspiel zwischen Landeshauptstadt und Umland dar. „Jede Planungsentscheidung in München hat Auswirkungen auf Unterhaching“, erläuterte er. Der Ansatz laute daher: „Wo liegen unsere Ziele, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo herrschen unterschiedliche Auffassungen?“

„Klimaresiliente Landschaftsräume zu erhalten“

Ein Kernpunkt der Unterhachinger Stellungnahme ist es, „klimaresiliente Landschaftsräume zu erhalten“ – ein im Zuge der Debatte um die Frischluftschneise vielfach diskutiertes Thema. „Wichtig ist, dass München nicht egoistisch vorgeht, sondern dass wir mehr gemeinsam denken“, sagte Stefan Lauszat. Bei den Planspielen einer Verlängerung der U 5 von Neuperlach-Süd nach Ottobrunn stehe eine Trasse „wahrscheinlich oberirdisch entlang der Westumgehung Ottobrunn“ im Raum. Die große Angst der Unterhachinger: dass die U-Bahn den Landschaftspark zerschneiden könnte.

Unter den Planungsoptionen für die U 5-Verlängerung existiert nämlich genau diese Variante. „Wir müssen den Landschaftspark mit Klauen und Zähnen verteidigen“, sagte Grünen-Sprecher Stefan König. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch pflichtete ihm bei: „Den Englischen Garten in München durch den Mittleren zu zerschneiden, das war ein Planungsfehler, der sich im Landschaftspark Hachinger Tal nicht wiederholen darf.“ Laut Bürgermeister Panzer seien Gremien wie der Kreistag schon in Alarmbereitschaft: „Mit der U-Bahn im Tunnel unten durch, das wäre in Ordnung – aber oberirdisch durch den Landschaftspark, auf keinen Fall!“

„Landeshauptstadt verkauft Landschaftspark als eigene Erfindung“

Das Thema Erholungsflächen ist ein gutes Beispiel für die Wechselwirkung zwischen Landeshauptstadt und Umland. München verschiebe mit Nachverdichtung und Ausweisung neuer Wohnsiedlungen „den Druck auf Naherholungsgebiete in den Landkreis“, schilderte Stefan Lauszat. Laut Umfragen kämen 40 Prozent der Nutzer des Landschaftsparks aus München. „Die Landeshauptstadt verkauft den Landschaftspark ja als ihre eigene Erfindung“, spöttelte Emil Salzeder von der Neo-Fraktion. CSU-Chef Rausch indes mahnte: „Wir müssen aufpassen, dass wir keine Neiddiskussion eröffnen.“ Eine Verunglimpfung von Münchner Ausflüglern wie im Landkreis Miesbach solle es hier nicht geben, „schließlich geht auch der Unterhachinger mal im Nymphenburger Schlosspark spazieren“.

Konstruktiver Dialog in allen Bereichen und auf Augenhöhe: In diesem Tenor ist die 46-seitige Unterhachinger Stellungnahme zu den Münchner Perspektivplänen gehalten.