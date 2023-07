Auto fährt durch Waschstraße – plötzlich ist das Heck demoliert

Von: Charlotte Borst

Ein Streit um einen beschädigten SUV ist jetzt im Amtsgericht verhandelt worden. Der Vorwurf lautete, dass der Wagen in einer Waschstraße in Unterhaching Dellen und Beulen bekommen habe.

Unterhaching – Ihr Wagen hätte nach dem Waschen in einer Waschanlage Beulen und Dellen gehabt. Der Streit um einen beschädigten SUV ist vor dem Amtsgericht gelandet. Ihr SUV sei in einer Unterhachinger Waschanlage beschädigt worden, behauptete die Eigentümerin und forderte 2223 Euro Schadensersatz. Das Amtsgericht zog einen Sachverständigen zu Rate und wies die Klage ab.

Der Ehemann der Klägerin war mit dem Nissan-SUV seiner Frau in die Autowaschanlage in Unterhaching gefahren. Was dort passierte, schilderten Klägerin und die beklagte Betreiberin der Autowaschanlage ganz unterschiedlich.

Die Walze angehoben? Klägerin beschuldigt Mitarbeiter

Die Klägerin behauptete, in der Waschanlage habe ein Mitarbeiter die Walze, die sich auf den SUV zubewegte, über dem Auto angehoben. Dann habe er sie, nachdem sich der Wagen weiterbewegt hatte, ungebremst auf das Heck knallen lassen. Die Walze sei abgeprallt und erneut auf das Heck geschlagen.

Mitnehmer der Schleppkette überfahren

Die Betreiberin der Waschstraße berichtete dagegen, der Ehemann sei nach der manuellen Vorwäsche in die Waschanlage gefahren und hätte „mindestens einen Mitnehmer der Schleppkette“ überfahren. Dann sei er gegen die abgesenkte Walze gefahren. Die sei dadurch gegen die Motorhaube, die Frontscheibe und auf das Dach geschoben worden. Der Mitarbeiter habe den Fahrer angewiesen, rückwärts in die Ausgangsposition zu fahren. Zu diesem Zweck habe er die Dachwalze angehoben, sie habe das Heck aber nicht berührt.

Schadensbild stimmt mit Angaben nicht überein

Der Sachverständige konnte das Schadensbild am SUV weder mit der einen noch mit der anderen Schilderung in Übereinstimmung bringen. Nach Einschätzung des Gerichts, sei es nicht erwiesen, dass der Ehemann mit einem unbeschädigten Auto in die Waschstraße eingefahren sei.

Auch die Behauptung der Klägerin und ihres Ehemannes nicht, die angaben, der Kofferraum sei kurz vorher beim Einkaufen noch unbeschädigt gewesen, das hätten sie beim Einladen der Einkäufe wahrgenommen, ließ das Gericht nicht gelten. Die Lebenserfahrung zeige, dass man dabei üblicherweise die Heckklappe nicht detailliert betrachte. Das Gericht wies die Klage ab, denn die Klägerin habe nicht beweisen können, dass der Schaden in der Waschstraße verursacht wurde. (icb/mm)

