Der Biergau beim Rammlerbräu: Getränkelager fällt weg

Von: Anna Liebelt

Teilen

Das war schon ein originelle Neuigkeit, als Stefan Lettl vor fünf Jahren die Erzeugnisse des Rammlerbräu vorstellte. Aber jetzt fehlt der Platz für die Bierpaletten. © Rammlerbräu

Die Biermarke Rammlerbräu aus Unterhaching gerät in Existenznot. Der Lagerist hat nicht mehr genug Personal, um den Platz für die Paletten zur Verfügung stellen zu können.

Unterhaching – Die Sorgen stehen Stefan Lettl, Geschäftsführer und Mitbegründer des Rammlerbräu, mittlerweile ins Gesicht geschrieben. Betrübt trottet der 27-Jährige durchs Lager am Sportpark in Unterhaching. Wo sich bis vor wenigen Monaten kistenweise das Bier bis unter die Decke gestapelt hat, herrscht heute gähnende Leere. Grund dafür: Der heimische Getränkehändler Helmut Billeriss, der bisher nahezu die gesamte Ware des Rammlerbräu gelagert und kommissioniert hat, verkleinert sich aus Personalgründen. Bedeutet im Klartext: Es gibt keinen Platz mehr für das Bier.

„Wenn wir nicht bald ein neues Lager finden, müssen wir die Produktion ab November erst einmal einstellen“, bedauert Lettl, während sein Blick über die drei noch verbliebenen Paletten schweift.

Gerade Fünfjähriges gefeiert

Dabei feierte der Unterhachinger Rammlerbräu erst in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen (wir berichteten). Weil die dritte Volleyballmannschaft des TSV Unterhaching 2018 keinen Trikotsponsor fand, kreierten acht von ihnen kurzerhand einen eigenen Schriftzug: Rammlerbräu – weil die Volleyballmannschaft damals unter dem Ruf-Titel „Hachinger Hasen“ schmetterte. Kurz darauf produzierten die Bierfreunde schon ihr erstes Bier. Seither stellen die Unterhachinger jährlich rund 600 Hektoliter her. „Da wir aber keine eigene Brauerei und somit auch kein eigenes Gelände haben, müssen wir uns für jeden Sud einmieten“, betont Lettl. Als sogenannte Lohbauern kaufen sich die Unterhachinger beim Wildbräu in Grafing und beim Schnitzelbaumer in Traunstein ein.

Getränkehändler Billeriss hat Getränke gelagert und ausgeliefert

Gelagert und an die umliegenden Supermärkte ausgefahren hat das Bier dann Getränkehändler Billeriss. „Ohne ihn und seine Unterstützung hätten wir es nicht so weit geschafft. Er war unser größter Förderer“, betont Lettl. Vor einigen Monaten jedoch die schlechte Nachricht: Das Lager am Sportpark, in dem bis dato der Großteil des Bieres gelagert war, wird aufgegeben. Es fehle an Personal. „Die Familie Billeriss hat uns früh informiert, trotzdem stehen wir jetzt in der Schwebe“, erklärt der 27-Jährige und stützt sich mit dem Arm auf eine seiner Paletten. „Wir wollen eben weiterhin Bier an die örtlichen Getränkemärkte ausliefern, aber ohne Lager wird das schwierig.“

Kein Stellplatz, kein neues Bier, lautet das Problem. „Stand jetzt werden wir Ende des Jahres die Produktion einstellen müssen“, sagt Lettl und senkt den Kopf.

Weniger Brauen keine Lösung

Die Lösung, einfach weniger Bier zu brauen, liegt nahe. Doch das sei gar nicht so einfach, erklärt Lettl. „In Grafing steht zum Beispiel ein 60 Hektoliter-Sud, daraus kommen 900 Bierkästen, die wir abnehmen und irgendwo unterstellen müssen.“ Vier Paletten könne das Rammlerbraü weiterhin beim Getränkehändler Billeriss an der Hauptstraße lagern. Beim Wildbräu, so der 27-Jährige, nochmal zwei. „Das reicht aber hinten und vorn nicht.“ Schließlich gehen aus einem Sud rund 20 Paletten, betont der Mitbegründer.

Lagerräume rar gesät

Ein neues Lager muss also her – und das schnellstmöglich. Aber die Suche gestalte sich schwer. „Lagerräume sind rar gesät, gerade in Haching:“ Dazu müsse der Stellplatz noch einige Punkte erfüllen. „Man muss mit dem Lkw rankommen. Es braucht eine Bodendrucklast von zwei Tonnen und muss frostsicher sein, sonst zerbersten uns die Flaschen“, zählt Lettl auf. Und da zum Vollgut nochmal die gleiche Menge an Leergut hinzukomme, müsse das Lager gute 150 Quadratmeter Fläche bieten. „Ich suche seit einem dreiviertel Jahr“, sagt Lettl verzweifelt. Um das Rammlerbräu als Hachinger Firma erhalten zu können, bittet Lettl nun um Hilfe der Bürger. „Wir sind über jeden Tipp dankbar.“