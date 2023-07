Der Wasserwacht Hilfe zugesagt - Neue Wache kostet rund 500 000 Euro

Von: Martin Becker

Das Gebäude der Wasserwacht Unterhaching sieht von außen sehr hübsch aus. Innen aber ist es nicht erbaulich. © mbe

In der jüngsten Unterhachinger Gemeinderatssitzung ging es um nichts weniger als um die Zukunft der Wasserwacht. Sie soll gesichert werden.

Unterhaching – Ein demonstratives Zwinkern, eine scherzhafte Verbeugung: Emil Salzeder von der Neo-Fraktion zelebriert seine Wortmeldungen im Unterhachinger Gemeinderat bisweilen, ist gern gut für eine kleine Showeinlage. Aber, bei aller spaßigen Außendarstellung: In der Sache war es ihm diesmal bitterernst, als er abermals auf die massiven Probleme der örtlichen Wasserwacht verwies. Deren Zukunft will er mit dem „ersten All-Gemeinderät:innen-Antrag in dieser Amtsperiode“ sichern – alle Fraktionen haben das Papier unterschrieben.

Überlegungen zu einem Umzug in andere Gemeinde

Im Unterhachinger Freibad verrichtet die Wasserwacht ihre wichtige ehrenamtliche Aufgabe in einer äußerlich schmuck wirkenden, aber offenbar innerlich verrottenden Gebäude und denkt deshalb über einen Umzug in eine andere Kommune, beispielsweise Oberhaching, nach. „Wir ernten jetzt die Schlamperei der fetten Jahre“, mahnte Emil Salzeder. Er sprach gar vom „Tag der maroden Infrastruktur“. Man habe die Wasserwacht nahezu kaputtgespart – doch nach dem Publikwerden der Probleme im Juni sei „eine Welle der Solidarität durch Unterhaching gerollt“. Die gelte es jetzt konsequent weiterzuführen und der Wasserwacht langfristig eine „verdiente Heimat für Arbeit und Verein“ zu geben. In Unterhaching, nicht anderswo.

Neubau soll nun wirklich bald kommen

Mit der Unterstützung des kompletten Gemeinderats stellte Emil Salzeder den zweiteiligen Antrag an die Rathaus-Verwaltung, erstens die letztmals 2012 abgegebene Aussage zum „baldigen Neubau des Wasserwachthauses“ endlich umzusetzen und zweitens bis zum „Bezug der notwendigen neuen Heimat eine gute Übergangslösung zu finden“.

Grob 500 000 Euro lautet eine Schätzung

Laut Salzeder schätzt die Wasserwacht die Kosten für eine neue und zeitgemäße Wache auf grob 500 000 Euro. Eine Investition, die sich rechnen werde: „Die Wasserwacht bringt ihrerseits bereits modernstes Equipment mit ein. Täglich kommen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen und Vereine mit finanziellen Hilfsangeboten dazu. Auch ein Einsatzfahrzeug und weitere Unterstützung seitens des Bayerischen Roten Kreuzes wurden angeboten.“ Und: „Die Investition für unsere Gemeinde würde sich schon rechnen, wenn man die 10 000 Einsatz- und Ehrenamtsstunden für zwei Jahre ,einkaufen‘ müsste. Vor allem aber, so Salzeder, sei die Investition anzuraten, „weil wir helfen, dass andere im entscheidenden Moment helfen können – das ist unbezahlbar“.

Grundstückstausch kein Thema

Für die Wasserwacht ringen sie im Unterhachinger Rathaus nun also zügig um eine Problemlösung, fürs Nachbargrundstück im Südwesten des Freibads ist man einen Schritt weiter: Eine „moderate Bebauung“ soll dort nun, trotz erheblicher Bedenken, zugelassen werden. Am Ende der kleinen Sackgasse der Schrenkstraße, direkt beim Eingang zum Freibad, möchte ein Investor Wohnungen bauen. Im Gemeinderat erläuterte der Chef der Bauverwaltung, Stefan Lauszat, abermals die Vor- und Nachteile des Konstrukts: Ein vorhabenbezogener Bebauungsplan in Kombination mit einem städtebaulichen Vertrag soll das Bauprojekt klar im Sinne der Gemeinde streuen. Verweigere man sich dem, könne der Investor „bauen, wie er lustig ist“. So aber behalte die Gemeinde die Steuerungshoheit.

Am Rande der Unterhachinger Gemeinderatssitzung wurde ein interessantes Detail bekannt: So hatte der Investor einen Grundstückstausch angeregt – er hätte der Gemeinde das Areal am Freibad zur Verfügung gestellt, verlangte im Gegenzug aber ein freies Grundstück im Fasanenpark. Exakt auf solch einen Deal hatte die Gemeinde sich 2011 mit der Firmengruppe Schrobenhauser eingelassen, um die ehemalige Fasanenschule (heute Wohngebiet) abreißen und am Sportpark neu bauen zu können. Diesmal aber fand sich keine Mehrheit für den Grundstückstausch, sondern nur für den Mix aus Bebauungsplan und städtebaulichem Vertrag. Einzig Gertraud Schubert (Freie Wähler) stimmte dagegen: „Ich fürchte um unser Freibad.“ Es sei damit zu rechnen, dass künftige Nachbarn sich über den Freibadlärm juristisch beschweren: „Die Unterschrift unter den Notarvertrag ist die Tinte nicht wert.“