Streit um „Deutschlands teuerste Liegewiese“

Von: Martin Becker

Bis zu 7000 Tagesgäste besuchen das Unterhachinger Freibad – dessen Existenz sei durch ein Wohnbauprojekt direkt nebenan in Gefahr, glaubt die Gemeinde und will eingreifen, indem sie das Nachbargrundstück aufkauft und zur Liegewiese umfunktioniert. Gegen diese Pläne wiederum rebelliert die CSU. © Archiv MM

Gemeinde möchte sich Grundstück am Freibad sichern - die CSU hingegen warnt vor „Allmachts- und Enteignungsphantasien“.

Unterhaching – Allein der doppelte Superlativ lässt aufhorchen. „Es ist der radikalste Entwurf“, sagt Stefan Lauszat, Chef der Unterhachinger Bauverwaltung. „Und der effektivste.“ Keine halben Sachen also, sondern das Maximum aus Gemeindesicht: Um den laut Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) gefährdeten „Erhalt des Freibads“ zu sichern, will die Gemeinde das derzeit bewohnte Nachbargrundstück im Südwesten kaufen und zur Gemeinbedarfsfläche umfunktionieren (wir berichteten). Per Vorkaufsrechtssatzung wäre das möglich – die Eigentümer persönlich hörten sich im Bauausschuss das verbale Tauziehen um ihr Grundstück an.

Haus im Bestand gesichert

„Es ist sehr viel Spekulation dabei“, versuchte der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Wöstenbrink die Wogen zu glätten. „Das Haus ist in seinem Bestand gesichert, die Eigentümer können nicht einfach hinauskomplimentiert werden.“

Nein, das nicht. Aber sobald eine bauliche Veränderung einträte, könnte die Gemeinde per Vorkaufsrecht dazwischengrätschen. Und genau das ist geplant, ein Investor steht parat und würde 22 Wohnungen plus Tiefgarage bauen. Direkt neben dem Freibad, dessen bis zu 7000 Tagesgäste sich im Sommer die kleine Sackgasse der Schrenkstraße mit den Anwohnern des neuen Wohnbauprojekts teilen müssten. Diesen Interessenkonflikt wollen Rathausverwaltung und Bürgermeister, der die Angelegenheit „zur Chefsache“ machte, per Bebauungsplan vereiteln.

Grundstück als Gemeindebedarfsfläche

Die Idee: Das Grundstück im Südwesten des Freibads würde als Gemeinbedarfsfläche in der Sommersaison zur erweiterten Liegewiese für die Wasserfreunde und im Winter zu einer Parkanlage für die Allgemeinheit. Grünflächen an dieser Stelle erhalten statt mit Wohnblocks versiegeln, das ist der mittels Veränderungssperre untermauerte Plan.

So lange die Eigentümer ihr Haus bewohnen wie bisher, passiert gar nichts. Sobald sie aber das Wohnblockkonzept in Angriff nähmen, könnte die Gemeinde sich des Grundstücks bemächtigen, müsste aber eine – noch zu klärende – Entschädigungszahlung leisten.

Das sei „wohl nicht gerade ein Schnäppchen“, sagte Bernard Maidment (FDP) im Bauausschuss, „aber besser, als dort alles zuzubauen“. Bürgermeister Panzer warb ebenfalls für seine Liegewiese-Vision: „Wir reden immer von Grünflächen – dann muss man den Worten auch Taten folgen lassen. Flächen versiegeln oder nicht: Wir wollen hier neue Wege gehen.“ Und überdies, indem man Wohnbau an dieser Stelle unterbinde, werde eine „Überforderung der sozialen Infrastruktur vermieden“.

Entsetzen über „neokommunistische Ansichten“

In deutlicher Schärfe geißelte dagegen die CSU die angestrebte Grundstücksumwidmung. „Wir sind nicht bereit, Deutschlands teuerste Liegewiese zu kaufen“, sagte Franz Felzmann. Der Fraktionsvorsitzende der Christsozialen, Korbinian Rausch, formulierte es noch drastischer: „Ich bin entsetzt über diese neokommunistischen Ansichten.“ Unterhaching habe dringende Aufgaben im Bereich Energie und Wohnraum zu lösen, „und dann wollen wir für viel Geld eine Liegewiese kaufen? Das ist grotesk.“ Nach der Sitzung, im Gespräch mit dem Münchner Merkur, warnte Rausch gar vor „partiellen Allmachts- und Enteignungsphantasien der SPD und des Bürgermeisters“. Das „Eigentum bayerischer Bürger“ sei in Gefahr, zudem „der Umgang mit Steuergeldern bodenlos“, die Gemeinde betreibe „die konstante Verhinderung der Schaffung von Wohnungen“.

Gegen die Stimmen der CSU stimmte der Bauausschuss trotzdem für die Liegewiese-Pläne. Die finale Entscheidung trifft der Gemeinderat am 23. März.