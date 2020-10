Behördengänge und Tickets über neue Unterhaching-App

„Breaking News! App geht’s!“ wirbt die Gemeinde Unterhaching recht forsch auf ihrer Facebookseite. Sie will mit ihrem neuen Angebot vor allem jüngere Gemeindebürger ansprechen.

Unterhaching – Die Gemeinde-Homepage von ein paar IT-Spezialisten so umprogrammieren lassen, dass die Inhalte geschmeidiger auf Smartphone oder Tablet-Computer erscheinen, das Ganze dann als App deklarieren? Nein, ganz so einfach haben sie es sich nicht gemacht mit ihrer neuen „Unterhaching-App“. Die sieht auf den ersten Blick zwar fast genauso aus wie die Webseite, bietet aber, wenn man etwas tiefer einsteigt, den einen oder anderen Mehrwert.

Mit „Breaking News! App geht’s!“ hat die Gemeinde ihre App recht forsch auf ihrer Facebookseite beworben. Breaking News? Naja. Am Tag nach Beginn der Corona-Quarantäne für Bürgermeister Wolfgang Panzer waren unter „Aktuelles & News“ eher alte Kamellen verappt wie der Saisonschluss im Freibad am 13. September oder eine Fußgänger- und Radlwegsperrung am Lise-Meitner-Gymnasium von Mitte Juli bis Mitte September.

Klassische Behördengänge und Kartenverkauf via App

Was praktisch ist: Die bisherige Abfall-App wurde in das neue Projekt integriert, auch das externe Bürgerservice-Portal ist eingebunden. „Mittelfristig wollen wir Dienstleistungen des Rathauses, also klassische Behördengänge, auf der App verfügbar machen“, sagt der Pressesprecher der Gemeinde, Simon Hötzl. Auch Eintrittskarten fürs Freibad oder Veranstaltungen im Kubiz sollen eines Tages, so der Plan, über die App gebucht werden können. Im Aufbau befindet sich eine Datenbank für die Angebote der Vereine und des örtlichen Gewerbes.

Auch in der App: Straßennamenfinder mit Erklärungen zur Historie

Zwei Sachen indes sind wirklich neu und nur auf der App nutzbar: ein Schadensmelder und ein Straßennamenfinder mit integrierten Erklärungen. Schlagloch, Störung, Müll? Über die App kann ein Missstand mit Foto und genauer Positionsangabe unmittelbar an die Gemeinde gemeldet werden. Hinter dem Straßennamenfinder steckt die akribische Detailarbeit von Heimatpfleger Günter Staudter. Alle fast 200 Straßen, Wege und Plätze sind nicht nur alphabetisch aufgelistet, sondern es wird jeweils auch der historische Hintergrund dazu erläutert. Dass der Tränkanger beispielsweise nach einer Viehtränke am Hachinger Bach benannt wurde, was die Andresenstraße mit dem Filmhersteller Agfa zu tun hat oder dass Georg Fertl nicht nur Bäcker- sondern auch Bürgermeister in der Nachkriegszeit war.

Auf ihrer Facebookseite spricht die Gemeinde vom Jargon her vor allem Jüngere an: „Seid gespannt, welche coolen Features die App zu bieten hat und gebt uns gerne ein Feedback, was euch gut gefällt und was verbessert werden sollte! Auf den Appstore, fertig, download!“