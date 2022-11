Beamte der Polizei Unterhaching geben Tipps: Diebe meiden Licht

Von: Carina Ottillinger

Mit den dunklen Tagen steigt die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. An Infoständen klärt die Polizei jetzt darüber auf, wie man sich präventiv dagegen vorgeht.

Unterhaching – Auf dem Wochenmarkt in Unterhaching wendet sich ein älterer Herr an den Infostand der Polizei. „Soll ich mir einen Revolver kaufen, um mich gegen Einbrecher zu wehren?“, fragt er. „Nein nein, natürlich nicht“, antworten die Polizisten und raten energisch davon ab. Sie zeigen ihm und anderen Bürgern bessere Möglichkeiten auf, um sich vor Einbrüchen zu schützen.

Mit den dunklen Tagen steigt die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden. Den Dieben erst gar keine Gelegenheit geben – so das Ziel der Polizeiinspektion 31, die gerade in den zuständigen Gemeinden Unterhaching, Taufkirchen, Oberhaching und Sauerlach unterwegs ist und präventive Aufklärungsarbeit leistet.

An Infoständen klären Polizeioberkommissar Stephan Hoppe und Polizeiobermeister Benedikt Zeisel über Vorkehrungen auf, um sich vor Einbrüchen zu schützen. „Meistens informieren sich ältere Leute, Alleinstehende und Hausbesitzer“, sagt Zeisel. Insgesamt sei die Region in den letzten Jahren von Einbrüchen verschont geblieben. „Unterhaching gleicht einer Insel der Glückseligkeit“, sagt Hoppe und lacht. Damit das auch weiterhin so bleibe, sei es gerade mit dem Wintereinbruch wichtig, die Leute wieder für das Thema Einbruch zu sensibilisieren.

Gekipptes Fenster nicht gut

Die Polizisten raten als erstes, die Türen und Fenster geschlossen zu halten. „Ein gekipptes Fenster gleicht einer Einladung für jeden Einbrecher“, sagt Zeisel. Der Schlüssel sollte niemals in der Garage oder unter dem Fußabtreter, sondern beim Nachbarn hinterlegt werden. Wenn es an der Tür klingelt, sollte der erste Schritt die Gegensprechanlage oder das Guckloch sein. Hoppe empfiehlt, die alten Verschlüsse bei Fenstern gegen eine Pilzkopfverriegelung auszutauschen. Die alten Verriegelungen könnten Einbrecher mit einem Brecheisen leicht aufhebeln.

Besser das Licht anlassen

Außerdem sollten die Leute in der dunklen Jahreszeit die Lichter anlassen. „Licht vertreibt die Diebe“, sagt Hoppe. Natürlich müsse jeder für sich abwägen, ob er nun am Strom oder am Einbruchrisiko sparen möchte. Eine digitale Option biete eine W-lan-Kamera, die Alarm schlägt, sobald sich jemand dem Haus nähert und niemand zuhause ist. Eine konservative Möglichkeit sei es, in der Nachbarschaft gegenseitig aufeinander acht zu geben und wachsam zu sein.

Mit einem weiteren älteren Herrn vereinbart Hoppe eine Einbruchsberatung. Schon in der nächsten Woche wird der Polizist den Hausbesitzer besuchen und ihm Möglichkeiten des Einbruchschutzes zeigen. Auch K 105, das Fachkommissariat für technische Prävention, berät dazu. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei.bayern.de.