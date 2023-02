Mittlerer Ring ab heute tabu: So trifft das Dieselfahrverbot den Landkreis

Von: Martin Becker

Endstation Mittlerer Ring: Der darf, wie hier von Unterföhring kommend am Effnerplatz, ab sofort von Dieselfahrzeugen der Euro-4-Norm nicht mehr befahren werden. © Martin Becker

Ab heute greift das neue Dieselfahrverbot auf dem Mittleren Ring. Davon ist auch der Landkreis München betroffen. Und das in mehrfacher Hinsicht.

Landkreis – Dass ab heute das neue Dieselfahrverbot der Landeshauptstadt München greift und in der nun erweiterten Umweltzone auch der Mittlere Ring mit Dieselfahrzeugen der Euro-4-Norm nicht mehr befahren werden darf, ist bei vielen im Landkreis noch nicht angekommen; selbst manche Kommunalpolitiker sind falsch oder gar nicht informiert. Was das neue Münchner Dieselfahrverbot für den Landkreis, wo rund 10 000 Fahrzeuge von der neuen Regelung betroffen sind, bedeutet: Drei fiktive Fallbeispiele zeigen die Fallstricke.

Beispiel eins: 42,4 Kilometer Umweg

Ein Lehrer aus Unterföhring unterrichtet am Pater-Rupert-Mayer-Gymnasium in Pullach und möchte dort bis 7.30 Uhr eintreffen. Der bisher schnellste Weg mit dem Auto: Von Unterföhring zum Effnerplatz, über den Mittleren Ring zum Anschluss der B 11 in München-Sendling und weiter nach Pullach. 23,8 Kilometer beträgt die Strecke, egal ob man den Mittleren Ring Ost oder West benutzt – Fahrzeit: rund 35 Minuten. Weil nun am Effnerplatz die Dieselauto-Verbotsschilder stehen und der Mittlere Ring „No-Drive-Zone“ ist, verläuft die Alternativroute über den Autobahn-Ostring (A 99) und weiter auf der A 995 bis zur Anschlussstelle Oberhaching, weiter über die Grünwalder Brücke bis nach Pullach. Umweg, hin und zurück: 42,4 Kilometer. Die ÖPNV-Alternative (Bus 188, U 4, U 5, S 20, elf Minuten Fußweg) würde eine Stunde und 16 Minuten dauern.

Außenrum statt auf direktem Weg: Die Grafik zum Fallbeispiel eins zeigt, welche Umwege auf dem Weg von Unterföhring nach Pullach und retour durch das neue Dieselfahrverbot der Landeshauptstadt München nötig werden. © Münchner Merkur

Beispiel zwei: 39,2 Kilometer Umweg

Ein Koch aus Unterhaching arbeitet im Agrob-Medienpark in Ismaning. 18,2 Kilometer beträgt bisher die Anfahrt über die A 8 bis Ramersdorf, den Mittleren Ring zum Effnerplatz, von dort über den Föhringer Ring und Unterföhring nach Ismaning. Der (neue) Umweg, übers Kreuz München-Süd und die A 99 summiert sich auf 75,6 Kilometer, macht ein Plus von 39,2 Kilometern pro Arbeitstag. Rund eine halbe Stunde dauert der kurze Weg – mit dem ÖPNV sind es eineinviertel Stunden (S 3, Tram 16, Bus 189 und 231).

Beispiel drei: 27 Kilometer Umweg

In der Flugwerft in Oberschleißheim arbeitet ein Sicherheitsbediensteter aus Grünwald – 34,5 Kilometer sind es auf dem kürzesten Weg über Geiselgasteig Richtung Sechzgerstadion, den Mittleren Ring (Ost) bis Schwabing, über die A 9 zur Allianz-Arena beim Kreuz München-Nord und über die A 99 weiter nach Oberschleißheim. Mit Dieselfahrverbot beträgt die einfache Strecke 48 Kilometer (komplett über die Ostumfahrung A 99), hin und zurück also 27 Kilometer mehr. In anderthalb Stunden lässt sich die Strecke auch mit dem ÖPNV absolvieren (Tram 25, S 1 und 1,5 Kilometer Fußmarsch).

Viele weichen inden Landkreis aus

Die drei fiktiv durchgespielten, aber realitätsnahen Beispiele zeigen: Das Münchner Dieselfahrverbot bedeutet für die betroffenen Landkreisbürger entweder immense Umwege (mit entsprechend mehr Schadstoffausstoß) oder einen teils doppelt so langen Arbeitsweg mit dem ÖPNV. Hinzu kommt: Auch viele der etwa 80 000 betroffenen Dieselfahrer aus dem Stadtgebiet München werden in den Landkreis ausweichen müssen, beispielsweise wenn sie von Solln zum Messegelände in Riem fahren wollen.

Landkreis rechnet mit mehr Verkehrsbelastung

Kurzum, innerhalb des Landkreises werden manche Fahrten von A nach B komplizierter, doch für „Münchner Ausweichler“ gilt das Gleiche – weshalb sie im Landratsamt mit zusätzlichen Verkehrsbelastungen rechnen: auf der Wolfratshauser Straße (B 11) in Pullach, auf der Grünwalder Brücke, auf der Kreisstraße M 11 (Grünwald – Oberhaching) als Zubringer zu A 995 und A 8, auf der B 471 zwischen Oberschleißheim und Haar. Und: Weil das Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt München auf den ÖPNV in Kombination mit Pendlerparkplätzen im Umland verweist, steigt dort der Parkplatzdruck.

Entsprechend kritisch hat sich das Landratsamt in einer Stellungnahme an die Landeshauptstadt München zur Erweiterung des Dieselfahrverbots geäußert. Man erwarte „eine Verkehrszunahme auf einzelnen bereits jetzt stark belasteten Straßen im Landkreis München“. Zudem könnten die jetzt schon hohen Pendlerzahlen durch eine nun wohl steigende Nutzung der Park&Ride-Parkplätze an Bahnhöhen im Landkreis „nicht aufgefangen werden kann, ein Ausweichen der Parkplatzsuchenden auf Wohn- und Anliegerstraßen ist die unweigerliche Folge“, heißt es.

Zweifel, ob Verbotverhältnismäßig ist

Bedenken äußert auch der Regionale Planungsverband München (RPV). Dessen Vorsitzender, Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle, sagt: „Die Entscheidung der Landeshauptstadt ist schlecht an die Bewohner der Region kommuniziert worden – das Dieselfahrverbot trifft jetzt viele, ohne dass sie es gemerkt haben. Dass der Mittlere Ring jetzt auch zur Umweltzone gehört: Ich habe Zweifel daran, ob dies verhältnismäßig ist – insbesondere, sollte die Verschärfung auf Euro-5-Diesel kommen.“