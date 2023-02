Dieselfahrverbot in München: „Pendler sind besonders betroffen“

Von: Martin Becker

Endstation Mittlerer Ring: Der darf, wie hier von Unterföhring kommend am Effnerplatz, ab sofort von Dieselfahrzeugen der Euro-4-Norm nicht mehr befahren werden. © Martin Becker

Christian Breu, Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands, spricht im Interview darüber, wen das Dieselfahrverbot besonders trifft.

Landkreis – Seit diesem Mittwoch gilt in München die erste Stufe des neuen Dieselfahrverbots, was sich auch auf den Landkreis München auswirkt (wir berichteten). Dazu äußert sich Christian Breu, der Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands (RPV), im Interview.

Rechnen Sie mit Ausweich-/Umwegverkehr zu Lasten des Landkreises München?

Die Durchgangsverkehre zwischen A 8 (Salzburg) und A 95 (Garmisch-Patenkirchen), die von der einen auf die andere Autobahn wechseln, werden auf die Umfahrung der A 99 verwiesen. Von daher kann es zu Umwegsverkehr zu Lasten des Landkreises Mün-chen kommen. Hinzu kommen Ein- und Auspendler nach und von München, die den Mittleren Ring normalerweise benutzen. Diese werden in das nachgeordnete Straßenverkehrsnetz ausweichen müssen, auch in Wohngebiete.

Nur mit besserem ÖPNV-Angebot lassen sich die Menschen weg vom Auto bringen, findet Christian Breu, Geschäftsführer des Regionalen Planungsverbands. © privat

Vor dem Hintergrund, dass teils enorme Umwege auferzwungen werden, beispielsweise über die A 99 statt über den Mittleren Ring: Wie bewerten Sie die Verhältnismäßigkeit des Dieselfahrverbots, insbesondere die Ausweitung der Münchner Umweltzone auf den – bisher ausgenommenen – Mittleren Ring?

Zwischen der Stadt und Umland bestehen hohe Pendlerverflechtungen, die in die Abwägung der Stadt München hätten mit einfließen müssen. Das jetzige Dieselfahrverbot berücksichtigt zu wenig die Auswirkungen der Maßnahmen auf das Umland. Das zonale Fahrverbot betrifft insbesondere Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit innerhalb oder außerhalb des Mittleren Rings fahren. Denn anders als im Luftreinhalteplan behauptet, gibt es um München herum nicht genügend leistungsfähige hochwertige ÖPNV-Angebote mit Verknüpfungspunkten und freien Kapazitäten, aufgrund deren man die Ein- und Auspendler unberücksichtigt lassen könnte. Verhältnismäßiger wäre sicher ein streckenbezogenes Fahrverbot nur an der Landshuter Allee. In den anderen Bereichen ist damit zu rechnen, dass die Grenzwerte 2023 nicht mehr überschritten werden. Zumindest müsste der Streckenabschnitt des Mittleren Rings zwischen A 8 und A 95 von Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge Euro 5 und schlechter ausgenommen werden.

Hätten Sie sich andere Lösungen des Problems beim Münchner Luftreinhalte-plan gewünscht?

Natürlich hätte sich der Planungsverband gewünscht, dass unsere Forderungen in der endgültigen Fassung des Luftreinhalteplans beachtet worden wären. Dies ist leider nicht erfolgt. Im Rahmen einer fairen Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umland wäre eine frühzeitige Abstimmung sinnvoll gewesen. So hätten Stadt und Umland gemeinsam eine sinnvolle und verhältnismäßige Regelung für alle finden können.