Bewegliche Werbereklame kommt: Ein Hauch von London in Unterhaching

Trotz etwas Skepsis im Gemeinderat

In Unterhaching wird eine Werbereklame künftig leuchten und das Bild wechseln. Manche befürchten einen Nachahmereffekt.

Unterhaching – Schon 1923, vor 99 Jahren, wurde am Piccadilly Circus in London eine komplette Fassade als Werbefläche genutzt, die heutige digitale Riesen-Leuchtreklame in der englischen Hauptstadt ist inzwischen ein millionenfach fotografierter Touristenmagnet. Eine Dimension wie bei den Briten ist zwar in Unterhaching nicht angedacht, aber eine LED-Videowand zu Werbezwecken war den Kommunalpolitikern nicht geheuer – sie lehnten im vergangenen September das Ansinnen eines örtlichen Stein- und Fliesenhandels ab. Nun hat die örtliche Naturstein-Firma ihre Pläne reduziert auf eine „digitale Werbetafel“ – und vom Bauausschuss, nach längerer Debatte, die Zustimmung erhalten für eine bewegliche Leuchtwerbeanlage.

Werbetafel wird vier Meter breit sein

Eine solche, erläuterte Christian Franke von der kommunalen Bauverwaltung, sei bis dato „nicht weiter definiert“, insofern „ein Novum“ und eigentlich unzulässig. Andererseits dürfe die Firma eine „feste Werbeanlage“ sofort ohne Antrag installieren. Warum also nicht ein bisschen moderner werden? Die digitale Werbetafel soll vier Meter breit und zwei Meter hoch sein, am Südbalkon des Firmengebäudes angebracht werden und täglich zwischen 6 und 22 Uhr laufen. Weil das Bild täglich bis zu viermal gewechselt werden soll, handele es sich um eine „bewegliche Leuchtwerbeanlage“. Die analoge, aber mühsame Alternative: Die Firma würde viermal am Tag ein neues Werbeplakat aufspannen. Machbar, aber umständlich.

Wird die Büchse der Pandora geöffnet?

Damit, dass am Grünwalder Weg 10 in Unterhaching eine Light-Version des Piccadilly Circus entsteht, ist gewiss nicht zu rechnen. Skepsis herrscht trotzdem, Emil Salzeder (Neo-Fraktion) sagte: „Wir öffnen zweimal die Büchse der Pandora. Erstens müsste kontrolliert werden, dass die Werbung nicht öfter als viermal täglich wechselt. Zweitens bekommt die Anlage bald Kinder – sie bleibt sicher nicht allein.“ Peter Wöstenbrink (SPD) wies darauf hin, „dass Verkehrsteilnehmer nicht irritiert werden dürfen“, was aber mit einem Bildwechsel nur alle paar Stunden gewährleistet sei: „Ein guter Kompromiss.“ Den sahen unisono auch Alfons Hofstetter (FWU) und Richard Raiser (CSU), die beide betonten, man müsse mit derlei Werbe-Optionen lokale Gewerbesteuerzahler unterstützen. Und was die Sorge vor „Lichtsmog“ angeht: kein Problem bei einer Ausrichtung nach Süden ins Gewerbegebiet.

Schließlich wird grünes Licht gegeben

Viel Diskussionsbedarf also um ein bisschen Reklame – letztlich genehmigte der Bauausschuss die LED-Anlage mit der Maßgabe, dass sie auf Eigenwerbung für die lokale Firma beschränkt bleibt und der Turnus von maximal vier Motivwechseln innerhalb des 16-Stunden-Turnus eingehalten wird. Kein Vergleich also zum großen Vorbild in London, wo die Werbung etwa alle zehn Sekunden neu flimmert.