Ein Leben für die Opferhilfe - Rita Wagner aus Unterhaching mit 86 Jahren gestorben

Von: Volker Camehn

Teilen

Rita Wagner hat sich große Verdienste erworben. © Kurzendörfer

Rita Wagner hat sich 25 Jahre lang in Unterhaching um die Opfer von Kriminalität gekümmert. Jetzt ist sie im Alter von 86 Jahren gestorben.

Unterhaching - Keine Frage: Die Opferschutzorganisation Weißer Ring war ihr Lebensinhalt. Ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre, leitete Rita Wagner die Außenstelle München Südost in Unterhaching. Diese Aufgabe gab sie im Juni 2012 ab, damals war sie 76 Jahre alt.

Rita Wagner war einst über ihre Arbeit als Protokollführerin bei Kriminalpolizei zum Weißen Ring gekommen. „Ich habe gesehen, wie schnell Menschen zu Opfern werden“, erzählte sie damals gegenüber dem Münchner Merkur. „Nicht nur im Zuge der Tat, sondern auch im Nachhinein, etwa bei den Befragungen.“

Vor Selbstmord gerettet

Viele Fälle sollten ihr zeitlebens im Gedächtnis bleiben, schreckliche Erlebnisse, aber auch Ereignisse, die gut ausgingen. So konnte sie zum Beispiel eine junge Frau nach einem einstündigen Telefonat davon abhalten, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen.

Viele Auszeichnungen erhalten

Ihr Engagement in all den Jahren wurde auch von der bayerischen Politik wahrgenommen: 2012 zeichnete sie deshalb Christine Haderthauer, damals Bayerischen Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, mit der Bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste aus. In einem Gratulationsbrief des WR-Vorstandes an Rita Wagner hieß es dazu: „Großen Respekt haben wir vor dem Engagement, mit dem Sie sich im Landesverband Bayern-Süd und in der Außenstelle München-Südost für den Gedanken des Opferschutzes praktisch einsetzen. Daher freut es uns, dass dies auch in der Ehrung am 11. September 2012 Ausdruck gefunden hat.“ Die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste wird an Personen verliehen, die sich in sozialen Bereichen besondere Verdienste um den Freistaat Bayern und seine Bürgerinnen und Bürger erworben haben. Sie wird alljährlich an circa 20 Persönlichkeiten verliehen.

200 Opfer im Jahr betreut

In einem Brief aus dem Jahr 2011 von Franz J. Pabst, damals WR-Landesvorsitzender Bayern-Süd, heißt es unter anderem: „Frau Rita Wagner betreut jährlich durchschnittlich 200 betroffene Kriminalitätsopfer. Hinzu kommen telefonische Anfragen von Menschen in Not, die einen Ratschlag, eine Vermittlung an eine andere Organisation etc. benötigen. Auch im Bereich des öffentlichen Eintretens für die Opferbelange leistet Frau Rita Wagner überdurchschnittliches. Neben der Ausrichtung der jährlichen Münchner Weihnacht mit Opfern und Helfern organisiert Frau Rita Wagner Benefizveranstaltungen, gibt Interviews zu Themen des Weißen Rings und hält auch Vorträge. Rita Wagner hat in den fast 25 Jahren der ehrenamtlichen Mitarbeit im Weißen Ring die Außenstelle München-Südost ausgebaut und stets ansprechbar gehalten.

Leiterin des Hilfs- und Beratungsbüros

Ihre Mitarbeiter schult sie in regelmäßigen Besprechungen und sorgt so für eine qualitativ gute Betreuung der Opfer. Sie pflegt Kontakte mit den umliegenden Außenstellen. Als Leiterin des Hilfs- und Beratungsbüros sorgt sie für regelmäßige Sprechzeiten, zu denen Kriminalitätsopfer ohne Anmeldemodalitäten kommen können.“ Rita Wagner sei ein „Urgestein im Weißen Ring insgesamt und im Besonderen im Landesverband Bayern-Süd. Ihre Verdienste um die Kriminalitätsopferhilfe sind sehr groß, weit überdurchschnittlich“. Eine entsprechende Ehrung für ihre Verdienste im Ehrenamt der Betreuung von Kriminalitätsopfern wird ausdrücklich befürwortet.“ Am 26. April dieses Jahres ist Rita Wagner im Alter von 86 Jahren verstorben.