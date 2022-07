Ein Windrad auf dem Perlacher Mugl? Forst vor der Haustür laut Unterhachinger SPD geeigneter Standort

Mit der Klimaneutralität geht es offenbar nicht so schnell voran wie gedacht in Unterhaching. Jetzt muss der Autoverkehr erst einmal aus der Rechnung gestrichen werden. Aber auch der Rest lässt sich nur mühsam verwirklichen.

Unterhaching – In acht Jahren will die Gemeinde Unterhaching „klimaneutral“ sein. Über den Weg, das anspruchsvolle Ziel zu erreichen, wird gegenwärtig noch gestritten. Die CSU will das Klimaschutzkonzept um smarte Heizkörperthermostate und noch mehr Fotovoltaik ergänzen. Die SPD setzt auf Windräder.

Das Klimaschutzkonzept von 2012 ist zu guten Teilen umgesetzt. Der Effekt hält sich in Grenzen. Statt ein Prozent spart die Gemeinde gegenwärtig drei Prozent jährliche an Treibhausgasen ein. Armin Konetschny (Grüne) konnte es sich nicht verkneifen, von einer Verwirklichung der Klimaziele erst im Jahr 2070 zu unken. Obwohl das Thema Verkehr inzwischen aus der Gleichung genommen ist, da man sich nicht in der Lage sieht, Einfluss auf Autobahnen, privates Reiseverhalten und gewerbliche Lieferwege zu nehmen, scheint die von der CSU im vergangenen Jahr geforderte „Klimaneutralität 2030“ gegenwärtig noch fern.

Tabus darf es keine mehr geben

„Es darf keine Tabus mehr geben“, ermunterte jetzt Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) die Fraktionen im Gemeinderat. Dem ein oder anderen ging das nicht weit genug. „Wir brauchen keine weiteren Arbeitsgruppen“, mahnte Konetschny. „Was wir brauchen sind umsetzbare Maßnahmen!“

Im Perlacher Forst gäbe es ausreichend viel Wind

Nach Geothermie, Photovoltaik auf Schulen und Verwaltungsgebäuden und elektrisch betriebenen Laubbläsern wagt sich die SPD an ein vormaliges Tabu-Thema, die Windkraft. Lange Zeit hatte der Landkreis München über Windräder etwa im Hofoldinger Forst gestritten. Bestimmungen des Naturschutzes und Anwohner, die Windkraft für eine gute Sache halten, nur nicht vor der eigenen Haustür, erschwerten die Entscheidungsfindung. Inzwischen ist man im Kreis bereit, den Naturschutz zu lockern, um 2024 drei Anlagen in Betrieb zu nehmen. Für Unterhaching hat die SPD den Perlacher Forst als geeigneten Standort ausgemacht. Umweltexperte Harald Nottmeyer will Anwohner und Bürger-Energie-Unterhaching einbeziehen. Allerdings gehört Unterhaching bloß der Perlacher Mugl. Der große Rest ist gemeindefreies Naherholungsgebiet. Im Rathaus bleibt man dennoch am Ball. Ausreichend Wind sei vorhanden, sagte Verwaltungssprecher Simon Hötzl: „Wir sind dran!“

Die CSU hält nicht alle CO2-Einsparungen für zweckmäßig

Den Bemühungen der SPD, das Klimaziel zu erreichen, begegnet die CSU mit Häme. Natürlich sollte Windkraft geprüft werden, „keine Frage“, findet Fraktionschef Korbinian Rausch. Vor dem Hintergrund aber, dass SPD-Bürgermeister Panzer, erst jüngst angeregt habe, die Wassertemperatur im Freibad wegen der Energiekrise zu reduzieren, möge man doch genauer hinschauen. Bloß 0,00015 Prozent der jährlichen Emissionen aller Unterhachinger hätten sich durch den Vorschlag einsparen lassen, sagte Rausch.

Smarte Heizkörpersysteme könnten helfen

In der CSU dagegen vertraut man auf smarte Heizkörpersysteme. Die Technik sei effizient. Die vom Bund mit bis zu 20 Prozent in der Anschaffung geförderten Thermostate würden im Jahr bis 30 Prozent Heizenergie sparen helfen. Auch das Potenzial der Fotovoltaik sei nicht ausgereizt. Wie Konetschny will Rausch Eigenheimbesitzer und Hausverwaltungen umwerben. „Fest steht, wir brauchen eine Verzehnfachung unserer Anstrengungen.“