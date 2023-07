Einbruch am hellichten Tag in Unterhaching

Von: Günter Hiel

In der Sonntagnachmittags-Ruhe ist ein Einbrecher in ein Haus in Unterhaching eingedrungen. Als die Bewohnerin um 19.20 Uhr heimkam, sah sie die Bescherung.

Unterhaching - Am Sonntag, 23. Juli, zwischen 12.20 Uhr und 19.20 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in Unterhaching verschafft. Der Einbrecher durchsuchte sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Er erbeutete mehrere tausend Euro Bargeld un entkam unerkannt, meldet die Polizei.

Als die 58-jährige Bewohnerin gegen 19.20 Uhr nach Hause zurückkehrte, verständigte sie den Polizeinotruf 110. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Albert-Schweitzer-Straße, Karl-Duisberg-Straße, Ter-Meer-Straße in Unterhaching etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnte? Hinweise an das Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jede andere Polizeidienststelle.