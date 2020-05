Elektromobilität im Landkreis nimmt Fahrt auf

Seit Herbst 2018 gibt es ein Elektromobilitätskonzept für den Landkreis. Es sollte ein Fundament legen für die Verkehrswende – weg vom Verbrennungsmotor, hin zur Elektromobilität. Doch dann hörte man längere Zeit nichts mehr davon. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Landkreis - 306 653 Fahrzeuge sind derzeit im Landkreis München gemeldet, davon sind 1770 reine Elektroautos, 5952 sind sogenannte Hybridfahrzeuge inklusive Plug-in, also mit einem kombinierten Antrieb aus normalen Kraftstoff und Elektroenergiequelle. Auch wenn der Anteil also noch nicht so groß ist, wie sich das manche wünschen, hapert es dennoch für diese Fahrzeuge an den öffentlichen Lademöglichkeiten. Das Konzept des Landkreises sieht vor, dass die Einrichtung und der Betrieb der Ladeinfrastruktur durch die Gemeinden und Städte selbst und nicht vom Landkreis organisiert wird.

Förderprogramme

+ Der Elektro-Lade-Plan für den Landkreis: So sieht der aktuellen Stand derzeit aus, grüne Standorte gibt es schon, gelbe sind im Bau und blaue geplant. © Google Anschaffung und Aufbau der Ladesäule – mit in der Regel jeweils zwei Ladepunkten – kosten nach Auskunft aus dem Landratsamt zwischen 10 000 und 20 000 Euro. Vor allem die Installationskosten können je nach Bedingungen vor Ort stark variieren. Die meisten Kommunen haben sich an Förderprogrammen des Bundes oder des Freistaats beteiligt und bekommen bis zur Hälfte der Kosten gefördert. Teilweise wurden und werden auch bestehende Ladesäulen aufgerüstet oder in das Backend Wirelane eingebunden, wodurch nur sehr geringe Kosten entstehen.

Einheitliche Struktur

Um eine einheitliche Ladestruktur zu schaffen, hatte der Landkreis das Elektromobilitätskonzept erstellen lassen. Neben einer Übersicht geeigneter Standorte für Ladestationen sind daraus insbesondere Handlungsempfehlungen und technische Voraussetzungen hervorgegangen, um eine landkreisweit einheitliche Ladestruktur zu errichten. Auf Grundlage dieses Gutachtens wurde der Betrieb der Ladeinfrastruktur, das sogenannte Backend, ausgeschrieben und in den vergangenen Monaten aufgebaut. Der Landkreis arbeitet hier jetzt mit der Firma Wirelane zusammen, die das Ladesystem entwickelt hat. „Es ist wichtig, dass wir in der Stadt München und im Landkreis ein einheitliches Ladesystem haben, damit jeder überall mit dem gleichen System Strom tanken kann“, sagt Landrat Christoph Göbel (CSU). Die Idee sei auch, dass die Ladepunkte an ausgewählten, gut zugänglichen Orten errichtet werden wie etwa nahe Rathäusern oder Schulen.

Knapper Parkraum

Die erste Ladesäule mit zwei Ladepunkten, die über das neue Backend Wirelane betrieben wird, wurde in Grasbrunn fertiggestellt. „Für uns als Gemeinde ist es vor allem eine Herausforderung, die Parkflächen gerecht aufzuteilen“, sagte Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder. Immerhin brauche man neben den normalen Parkplätzen auch welche für Menschen mit Behinderungen und nun eben auch zum Laden von Elektroautos.

119 neue Ladepunkte

Im Lauf des Jahres 2020 sollen nach aktuellen Planungen bis zu 119 weitere Ladepunkte (LP) an mehr als 40 Standorten in 16 Kommunen aufgebaut werden: Aschheim (4 LP), Aying (2 LP), Baierbrunn (4 LP), Brunnthal (6 LP), Grasbrunn (4 LP), Grünwald (2 LP), Hohenbrunn (6 LP), Kirchheim (14 LP), Oberhaching (10 LP), Pullach (12 LP), Putzbrunn (6 LP), Sauerlach (6 LP), Schäftlarn (6 LP), Taufkirchen (6 LP), Unterföhring (15 LP) und Unterhaching (22 LP). Weitere acht Kommunen haben noch keinen konkreten Plan zur weiteren Umsetzung oder befinden sich in der Entscheidungsfindung, darunter Feldkirchen, Höhenkirchen-Siegertsbrunn, Neubiberg, Straßlach-Dingharting und Unterschleißheim. Fünf Kommunen, Garching, Haar, Ismaning, Oberschleißheim und Ottobrunn wollen Wirelane nicht nutzen.

Wichtig sei es laut Göbel, auch noch mehr Arbeitgeber ins Boot zu holen. So wie etwa die Firma Leicher Engineering in Kirchheim, die kostenlose Lademöglichkeiten für ihre Mitarbeiter anbietet. Göbel: „Es wird Jahre dauern, bis wir ein zufriedenstellendes Netz aufgebaut haben.“

Mehr Infos zum Laden

Alles Infos rund um die Elektromobiliät im Landkreis gibt es im Internet unter www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/elektromobilitaet/. Um sein Auto an den Stationen zu laden, benötigt man die App „Wirelane“ oder eine Ladekarte. Alternativ kann auch ein QR-Code gescannt werden. Wer App oder Ladekarte benutzen möchte, benötigt einen Account. Über QR-Codes ist Laden auch ohne Registrierung möglich.