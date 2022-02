Landrat Göbel: Entspannung in der Pandemie noch nicht in Sicht

Von: Doris Richter

Auch wenn es derzeit viele Infektionen an den Schulen gibt, geht der Unterricht dennoch weiter. © Georgios Kefalas /dpa

Landrat Christoph Göbel drängt weiter auf eine allgemeine Impflicht. Unterdessen steigt die Zahl der Infektionen im Landkreis weiter. Viele Schulen und Kitas sind betroffen.

Landkreis– Die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis steigt stetig weiter, und obwohl es deutlich seltener zu schweren Verläufen kommt, stellt sich bei Landrat Christoph Göbel (CSU) noch kein Gefühl ein, die Pandemie könnte bald zu einem Ende kommen. „Wenn ich wüsste, es gibt bald eine allgemeine Impfpflicht, dann wäre das vermutlich so“, sagte er bei einem Pressegespräch am Donnerstag. So jedoch ist er in Sorge vor einer möglichen nächsten Infektionswelle im Herbst. In diesem Zusammenhang kritisierte er, dass die Politik auf Bundesebene beim Thema Impflicht „nicht in die Gänge kommt“, stattdessen nur auf dem Umgang mit der branchenspezifischen Impfpflicht herumgeritten werde. Die hält Göbel für wenig hilfreich. Vor allem, weil es keine genauen Vorgaben gebe, wie diese umgesetzt werden soll.

13 Sonderimpfaktionen in einer Woche

Der Landkreis selbst versucht, beim Impfen weiterzukommen. 13 Sonderimpfaktionen fanden allein in der vergangenen Woche statt. Man versuche, immer gut mit dem Impfstoff zu haushalten. So viel zu bestellen, dass ausreichend da sei, aber auch nicht zu viel, damit man keinen abgelaufenen Impfstoff vernichten muss. Damit das nicht passiert, gebe es auch regelmäßig Umverteilungen innerhalb des Landkreises und auch bayernweit.

525 Erstimpfungen

Nicht hoch ist aktuell die Zahl der Neu- also Erstimpfungen: 525 waren es in der vergangenen Woche, die Hälfte davon waren Kinder von fünf bis elf Jahren. Mehr als 14 000 Kinder in dieser Altersgruppe wurden bisher im Landkreis geimpft, wobei unklar ist, wie viele der Kinder auch aus dem Landkreis stammen. Auch Göbel und seine Frau haben sich entschieden, ihre Kinder – trotz durchgemachter Infektion – impfen zu lassen. In Hinblick auf Long Covid oder andere Unwägbarkeiten „wollten wir persönlich nichts riskieren“.

Aktive Immunisierungen

Die Infektionsrate in Schulen und Kitas ist hoch. 2835 Kinder und Jugendliche sind derzeit infiziert, wobei in keiner Schulklasse mehr als die Hälfte der Kinder betroffen sind. An drei Kitas sind Gruppen geschlossen, weil mehr als 20 Prozent der Kinder positiv auf Corona getestet wurden. „Der Unterricht fällt nirgendwo komplett aus“, sagte Göbel. Von einer gezielten Durchseuchung will er nicht sprechen. Doch „indem man die Schulen offen lässt. nimmt man in Kauf, dass es auch zu aktiven Immunisierungen bei bisher Ungeimpften kommt“.