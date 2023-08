Erntefest Unterhaching: Trachtler-Tradition diesmal mit Weinschorle

Von: Volker Camehn

Teilen

Mehr Pep dank junger Leute erhofft sich Vize-Vorsitzende Tanja Seiderer (34). © Volker Camehn

Beim 51. Unterhachinger Erntefest haben die Trachtler Traditionen gepflegt - und vielleicht neue begründet.

Unterhaching – Das Erntefest in Unterhaching ist für die Trachtler immer auch ein großes Gemeinschaftsprojekt. „Es mobilisiert unsere Mitglieder“, sagt Dominik Willi. Anpacken, zusammen was auf die Beine stellen – das verbindet. Willi ist Pressesprecher des Heimat- und Trachtenverein D’Hachingertaler Unterhaching und seit gut acht Jahren Vereinsmitglied. Der 38-Jährige, verheiratet, Vater zweier Kinder, gehört zu einer neuen, jungen Riege im Vorstand. Das Durchschnittsalter hat sich im Gremium von 58 auf 34 Jahre verjüngt, ein Generationenwechsel mit Ansage. Insgesamt 60 Aktive und 130 passive Mitglieder zählt der Trachtenverein. „Aktiv“ ist man hier ab 16.

Dominik Willi (38) ist Sprecher der Trachtler. © Volker Camehn.

„Der Generationenwechsel war nötig, vor allem wenn wir junge Leute gewinnen wollen.“

Neben Sepp Griesberger (56) als Vereinschef ist jetzt unter anderem als seine Stellvertreterin auch Tanja Seiderer am Start. Die 34-Jährige verkauft an diesem Festtag Kaffee und Kuchen. Sie lacht viel und redet gern. „Der Generationenwechsel war nötig, vor allem wenn wir junge Leute gewinnen wollen.“ Und: „Da kommt dann auch mehr Pep rein.“ Ausflüge, Fahrten zu Patenvereinen... Und auch die Getränkeauswahl auf dem Erntefest hat sich erstmals erweitert: „Wir schenken jetzt auch Weißweinschorle aus, die wird gerade von Jüngeren gerne getrunken“, so Seiderer. Lebendige Tradition heißt das wohl.

Das Erntefest war 1972 die Idee von Alfons Griesberger und Anton Trost

Das Erntefest war 1972 die Idee von Alfons Griesberger und Anton Trost und ist seitdem fester Bestandteil im Veranstaltungskalender. Traditionell beginnt es mit einem Festgottesdienst, heuer von Pater Peter Waibl und Klaus Westmar vom KWA-Wohnstift abgehalten, im vorderen Teil des Marxhofs. Im Anschluss geht es mit dem Biergartenbetrieb im Klostergarten der Barmherzigen Schwestern weiter. Für die musikalische Unterhaltung sorgt auch dieses Jahr wieder die Dietramszeller Blasmusik, Auftritte des Trachtenvereins sorgen für beste Stimmung.

Großes Spieleangebot für die Kinder

Für die Jüngsten gibt es ein breites Spieleangebot, wie Kegeln und Dosenwerfen. Und es seien auch stets die gleichen Unternehmen, wie etwa die Klosterbrauerei Reutberg, die das Fest unterstützen, erklärt Willi. „An zwei Wochenenden haben wir hier alles aufgebaut“, erzählt er, an gut 200 Bierbank-Ganituren finden die Gäste Platz, das Areal fasst gut 2000 Leute. Nächstes Jahr soll das Festgelände größer sein, nachdem jüngst ein Gebäude des Schwesternheims abgerissen wurde. Hier soll eine weitere Parkanlage entstehen.

Hitze von über 30 Grad kostet Besucher

Allerdings: Die Hitze von über 30 Grad erwies sich an diesem Wochenende als Spaßbremse, vor allem die schattenlosen Plätze blieben leer. „Wir hatten in der Tat heute weniger Besucher als noch im vergangenen Jahr“, zieht Dominik Willi Bilanz. „Da war es dem einen oder anderen wohl zu heiß.“

Pflegedienstleiterinnen Monika Glassl (56) und ihre Stellvertreterin Pauline Scupin (27). © Volker Camehn

Wegen der Hitze lieber nicht in Tracht

Manche Besucher kommen schon seit vielen Jahren aufs Erntefest, wie etwa Monika Glassl (56). Sie ist Pflegedienstleiterin des ans Festgelände angrenzende Alten- und Pflegeheim St. Katharina Labouré. Sie ist diesmal zusammen mit ihrer Stellvertreterin Pauline Scupin (27) dabei. „Ich bin jetzt das zweite Mal da“, sagt Scupin, die „wegen der Hitze“ keine Tracht angezogen hat. Die zwei Frauen mögen „die Atmosphäre, die gute Stimmung“ des Erntefestes, das Übersichtliche an der Veranstaltung, eine gemütliche Mischung aus Biergarten und Volksfest. Und vor allem: „Auch für unsere Heimbewohner ist es ja eine willkommene Abwechslung.“ VOLKER CAMEHN