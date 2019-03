Cybermobbing: Ein „Pling!“ mit Folgen

Anonymes Cybermobbing thematisierte das Theaterstück „I like You“ an der Mittelschule Unterhaching

Unterhaching – Mobbing an sich ist schlimm. Wenn sich das Ganze per Internet unkontrolliert vervielfacht und zu Cybermobbing mutiert, hat das für alle Beteiligten ungeahnte Folgen. Was passieren kann, wenn etwa ein kompromittierendes Foto hochgeladen wird, zeigt die Theatergruppe Eukitea an der Mittelschule am Sportpark. „I Like You“ heißt das Stück, gut 130 Fünft- bis Siebtklässler schauen gebannt zu. Das Equipment ist schlicht, die Botschaft heftig.

Auf der einen Seite der Turnhalle sitzen die zehn- bis 15-jährigen Schüler auf Matten und Bänken. Gegenüber haben Michael Gleich, Hannes Langanky und Josephine Volk von Eukitea auf Schreibtischstühlen Platz genommen. In der Rolle von Schülern tippen die Schauspieler emsig in imaginäre Smartphones. Eine weiße Leinwand begrenzt ihr Spielfeld, elektronische Musik untermalt das Ganze.

Ein kompromittierendes Foto richtet schlimmen Schaden an

In dem Stück werden die Charaktere Samira und Luke ein Pärchen. Ein scheues Küsschen besiegelt das. Im jungen Publikum löste das einen Kicher-Sturm aus. Das Pärchen streitet schließlich. In ihrer Wut – „Pling!“ – lädt Samira ein kompromittierendes Foto von Luke auf einer sozialen Plattform hoch. Sie hat keinen Schimmer, was sie ihm damit antut. Das Foto macht rasant die Runde, es eskaliert. Luke ist zutiefst verletzt. Verzweifelt suchen die Freunde nach einer Lösung. „Das war eine richtig beschissene Aktion von uns“, erkennen sie am Ende. Und die zuschauenden Schüler auch.

Nach Unterhaching an die Mittelschule geholt hat das Theater die Sozialpädagogin Julia Wien (45) von der Jugendsozialarbeit der Schule. „Es gibt bayernweit nur zehn Schulen, die die Förderung des Bayerischen Ministeriums für Unterricht und Kultus für das Theaterstück erhalten“, erzählt sie nicht ohne Stolz. Vormittags gab es eine Aufführung für die Schüler, abends für Eltern und ältere Geschwisterkinder. In Workshops wird das Gesehene noch in dieser Woche gemeinsam mit aufgearbeitet und besprochen. „I Like You“ spielt in den Lebenswelten der Jugendlichen, ist ein Stück über reales Leben und Cyberspace, zeigt lebensnah Chancen und Risiken der weltweiten Vernetzung.

„Ohne erhobenen Zeigefinger!“

„Ohne erhobenen Zeigefinger, das ist uns ganz wichtig“, betont Michael Gleich. Die Theatersituation sei ein Gesprächsöffner, holt die Jugendlichen auf einer für sie erlebbaren Weise ab. „Die Schüler verstehen so anschaulich die Entstehung der Probleme und werden motiviert, bei Konflikten friedvolle Lösungen zu suchen“, ergänzt seine Kollegin Josephine Volk. Seit beinah 30 Jahren gastiert Eukitea mit mehr als 80 Eigenproduktionen an Schulen und Kindergärten. Derzeit absolviert das mobile Theater mit etwa 20 Stücken etwa 450 Aufführungen pro Jahr.