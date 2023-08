Fachkräftemangel: IHK findet, Zuwanderung wird überschätzt

Von: Charlotte Borst

Den Fachkräftemangel greift die IHK München und Oberbayern in einem Positionspapier an die Politik auf. (Symbolfoto) © IMAGO/Florian Gaertner/photothek.de

Die IHK München und Oberbayern hat ein Positionspapier mit Forderungen an die Politik verabschiedet. Unter anderem geht es darin um das Problem des Fachkräftemangels und eine offene Diskussion zum Rentenbeginn.

Landkreis – Erneuerbare Energien sollen massiv ausgebaut und Hürden abgebaut werden. Der Renteneintritt müsse offen diskutiert werden und Fachkräfte vor allem aus dem Inland gewonnen werden. Das fordern die Unternehmer im Regionalausschuss der Industrie- und Handelskammer (IHK) von der Politik. Im Vorfeld der Landtagswahl am 8. Oktober hat die IHK München und Oberbayern ein Positionspapier verabschiedet. Die Forderungen diskutierte Elke Christian, IHK-Abteilungsleiterin für die Region, jetzt auch mit Mitgliedern des IHK-Regionalausschusses für den Landkreis München.

Firmen kämpfen mit hohen Strompreisen

Am wichtigsten ist für die Unternehmer die Energiepolitik, gefolgt von den weiteren Spitzenthema Fachkräftesicherung, Bürokratieabbau, Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz. Der schleppende Ausbau der erneuerbaren Energien bereitet den Unternehmern Sorge, denn sie kämpfen mit hohen Strompreisen. Alle wirtschaftlich sinnvollen Potenziale bei den erneuerbaren Energien sollten genutzt werden, lautet ihre Botschaft. Damit der schnelle Ausbau gelingt, brauche es zügige Genehmigungsverfahren.

Auch die Energienetze sollten schnell, effizient und bedarfsgerecht ausgebaut werden. Dazu gehörten unter anderem regionale Lösungen für den Einsatz von Speichern. Die IHK ist überzeugt. Nur wenn die Bevölkerung die Energiewende mitträgt, kann sie gelingen. Dafür seien in den Verwaltungen Anweisungen und Fristen, Praxishilfen und mehr Personal nötig. Das Potenzial der Geothermie solle massiv genutzt werden, „vor allem in unserer Region, wo die Voraussetzungen gut sind“, sagte IHK-Vizepräsident Florian Schardt. Beim Ausbau der Fernwärmenetze bräuchten die Kommunen finanzielle Unterstützung.

Fachkräfte: Zuwanderung wird überschätzt

Ein großer Umbruch steht auf dem Arbeitsmarkt bevor, spätestens wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und auch schon jetzt haben viele Unternehmen Probleme, Personal zu finden. Die zentrale These der IHK, so Elke Christian, lautet: „Das größte Potenzial liegt im Inland.“ Zuwanderung werde überschätzt. Deutschland sei aufgrund von Wohnungsnot und hohen Steuern für viele Fachkräfte gar nicht so attraktiv. Wenn Frauen, die im Schnitt 30 Stunden berufstätig sind, zwei Stunden mehr arbeiten, kämen in Bayern 72 000 Vollzeitstellen zusammen. Dagegen würde es acht bis neun Monate dauern, bis ein Visum genehmigt sei.

Rentenbeginn offen diskutieren

Der Vorsitzende des Regionalausschusses, Christoph Leicher, fordert, dass über den Rentenbeginn offen diskutiert werden sollte. „Damit Ältere bereit sind, das Unternehmen, das sie gut kennen, weiter zu unterstützen, sollte man Mitarbeiter im Rentenalter auch über Steuervorteile motivieren.“ Zugleich fordert er, mehr Investitionen in die Berufsorientierung und in berufliche Bildung.