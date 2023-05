Fachkräftemangel: Inklusion als große Chance für Arbeitgeber

Von: Charlotte Borst

Teilen

Wollen Teilhabe und einen Job: Für Menschen mit Behinderung und ihre Arbeitgeber gibt es viel Unterstützung. Darauf machten Experten bei einer Veranstaltung im Landratsamt aufmerksam. © Patrick Lux

Inklusion würde vielen Unternehmen helfen, Fachkräfte zu gewinnen. Wie das noch besser gelingt, dazu informierte der Landkreis München nun im Festsaal des Landratsamtes.

Landkreis – Sechs Impulsreferate zum Thema „Inklusion und Fachkräftegewinnung“ haben rund 80 Mitarbeiter von Unternehmen, Schwerbehindertenvertretungen und Personalverantwortliche verfolgt.

Neues Gesetz erhöht den Druck

Einschneidende Veränderungen für Arbeitgeber kündigte Florian Novak vom Inklusionsamt Bayern der Regierung von Oberbayern ab 1. Januar 2024 an: Dann tritt das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes in Kraft. Betriebe, die aufgrund ihrer Mitarbeiterzahl verpflichtet sind, Menschen mit Behinderung einzustellen, zahlen ab Januar 720 Euro pro unbesetzten Pflichtplatz (bisher 140 Euro). „Bei zehn Plätzen sind das 7200 Euro im Monat und 86 400 Euro im Jahr. Das ist schon empfindlich“, sagt Novak: „Die Politik will damit den Druck erhöhen, wenigstens den ersten Schwerbehinderten anzustellen.“ Das ist aus seiner Sicht richtig: Die Arbeitgeber, die „Angst vor dem Unbekannten“ hätten, merkten dann meist: „Es läuft ja ganz gut.“

Sebastian Schinköth von der Arbeitsagentur sieht im Personenkreis der Schwerbehinderten ein großes Potenzial an Fachkräften. Er stellte neben finanziellen Förderungen auch technische Maßnahmen vor, mit denen Teilhabe unterstützt wird, denn der technische Beratungsdienst der Arbeitsagentur stattet den Arbeitsplatz Schwerbehinderter aus: „Es ist nicht immer nur die Rollstuhlrampe, es kann auch ein Monitor oder eine spezielle Tastatur sein.“ Wenn es schnell gehen müsse, damit ein Arbeitnehmer seinen Job pünktlich antreten könne, würden Hilfsmittel auch zunächst leihweise zur Verfügung gestellt.

Ansprechstelle vermittelt

Eine wertvolle Information für Zuhörerin Cordula Maier von der Personalabteilung im Rathaus Pullach, das Inklusion schon umsetzt. Zehn Prozent der Mitarbeiter haben eine Behinderung. „Mich beschäftigt die Frage, wie das Rathaus noch barrierefreier werden kann“, sagt Maier.

Menschen mit Behinderung seien „standorttreuer“ sagte Veronika Schwerdtfeger von der „Einheitlichen Ansprechstelle für Arbeitgeber“. Sie und ihre Kollegen sprechen gezielt Unternehmen an und vermitteln Arbeitnehmer mit Behinderung. Sie begleiten Arbeitgeber auf Wunsch beim Bewerbungsverfahren und beim Vorstellungsgespräch und unterstützen bis zu sechs Monate, um in den ersten Monaten Schwierigkeiten auszuräumen, bis alles reibungslos läuft.

„Nicht der Mensch muss sich verändern, sondern wir als Arbeitgeber“, sagte Landrat Christoph Göbel in seinem Grußwort. Der Fachkräftemangel sei im wirtschaftlich starken Landkreis München so groß, dass er sich allein aus der demografischen Entwicklung und Zuzug nicht abdecken lasse: „Wenn wir die Prosperität unserer Region weiterhin nutzen wollen, müssen wir das Fachkräftepotenzial heben. Das schließt das weite Thema inklusiver Arbeitsmarkt ein.“

Bei den Zuhörern stieß die Veranstaltung auf großes Interesse. „Ich bin froh, dass ich hier wichtige Ansprechpartner treffen kann“, sagte Christiane Zhu-Lambrecht von der Beruflichen Integration der Augustinum-Werkstätten in Oberschleißheim. Kürzlich habe sie fünf Mitarbeiter aus den Werkstätten zum Ikea-Markt Eching vermittelt und einen jungen Mann an das Allianz-Zentrale an der Königinstraße.

Jobcenter ersetzt Lohnkosten

Für Jürgen Meß von der Berufsgenossenschaft ist auch die „Leichte Sprache“ ein bewährtes Mittel, um Hürden abzubauen. Bettina Rödig vermittelt im Jobcenter des Landratsamtes arbeitslose Menschen mit Behinderung: Das Jobcenter gibt Arbeitgebern Zuschüsse für die sozialversicherungspflichtige Einstellung. Ihnen werden im ersten und zweiten Jahr 100 Prozent der Lohnkosten ersetzt und immerhin noch 70 Prozent im fünften Jahr. „Das wird sehr gut angenommen“, so Rödig.

Trotz vieler Bemühungen um Inklusion haben die meisten Nichtbehinderten keinen oder nur sehr wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung, stellte Landrat Christoph Göbel fest: „Die Gesellschaft muss sich bewegen, wenn wir das Ziel Inklusion erreichen wollen. Vor allem müssen wir frei im Kopf werden.“