„Geht um den Schutz der Menschen“: FDP fordert Hitzeaktionsplan für den Landkreis München

Teilen

Längere Hitzewellen könnten zur gesundheitlichen Belastung werden. Darauf müsse der Landkreis laut FDP reagieren. (Symbolbild) © IMAGO/Angel Garcia

Die FDP im Kreistag fordert einen Hitzeaktionsplan für den Landkreis München.

Landkreis - Der Klimawandel und die Erderwärmung hätten eine Zunahme an extremen Wetterereignissen zur Folge. Längere Hitzewellen könnten zur gesundheitlichen Belastung werden und seien nicht mehr die Ausnahme. Diese Ereignisse würden in den nächsten Jahren sogar noch zunehmen. Das greift FDP-Kreisrätin Katharina Diem auf: „Wir können im Landkreis unseren Beitrag leisten, den Klimawandel aufzuhalten. Dennoch treffen uns auch hier die Folgen, darauf müssen wir vorbereitet sein. Deshalb fordern wir die Aufstellung eines Hitzeaktionsplans.“

Für den nächsten Hitzesommer gewappnet sein

Der Landkreis solle Maßnahmen nennen, und bis wann und durch wen diese umgesetzt werden. Man sollte für den nächsten Hitzesommer gewappnet sein, schreiben die drei FDP-Kreisräte Michael Ritz, Manfred Riederle und Katharina Diem in ihrem Antrag an den Kreistag. Durch Prävention könnten hitzebedingte Erkrankungen und Todesfälle vermieden werden. Das Bundesumweltministerium habe bereits Handlungsempfehlungen als eine Art Blaupause erarbeitet, um regional angepasste Hitzeaktionspläne zu entwickeln. Jede zuständige Behörde solle dadurch ermutigt werden, für die eigene Region Maßnahmen zu erarbeiten, schreibt Ritz. „Es geht hier um den Schutz der Alten, kleiner Kinder, Kranker, aber auch von Menschen, die überwiegend draußen arbeiten. Da muss der Landkreis tätig werden“, so Riederle.

mm