„Feiern oder Kriegspause“ - Volksfeste in der Schwebe

Von: Martin Becker

Teilen

Festwirte wie Edmund Radlinger brauchen mehrere Monate Vorlauf, um Bier, Band und Co. zu organisieren. archi Wir harren der Dinge und bereiten uns vor. Festwirt Edmund Radlinger © mbe

Finden in diesem Sommer die Volksfeste im Landkreis statt? Noch gibt es darauf keine Antwort. Das Weltgeschehen beeinträchtigt die Planung von Wirten und Kommunen.

Unterhaching – Ein bisschen schunkeln mit der Mass Bier in der Hand, die Krüge hoch, und, dazu passend von den Musikern auf der Bühne: „Die Hände zum Himmel“. Diese Form der bayerisch-feuchten Fröhlichkeit musste in Unterhaching zweimal ausfallen, 2020 und 2021 wurde das Bürgerfest jeweils wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Wird es heuer, im Sommer, ein 48. Bürgerfest mit zehn Tagen Bierzeltbetrieb plus Musik-Shows und Karussells geben? „Wir sind wild entschlossen, das Bürgerfest diesmal stattfinden zu lassen“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur. Sogar einen konkreten Termin gibt es schon, vom 8. bis zum 17. Juli.

Feiern und Krieg, das geht nicht zusammen.

Diese Eckdaten hatten die Gemeinde und der langjährige Festwirt, Edmund Radlinger, längst fixiert. Aber dann kamen die russische Kriegs-Invasion in die Ukraine, das Dauer-Bombardement auf Befehl von Wladimir Putin. „Die Planungen fürs Bürgerfest“, sagt Simon Hötzl, „begannen weit vor dem Ukraine-Krieg.“ Dessen Auswirkungen seien ja noch gar nicht absehbar, aber eins stehe fest: „Feiern und Krieg, das geht nicht zusammen.“ Analog zum Karneval stehe deshalb eine Absage im Raum. Sich gemütlich im Bierzelt zuprosten, wenn 2000 Kilometer weiter östlich Raketen in Wohngebäude einschlagen? „Unter diesen Vorzeichen kann man nicht feiern. Wir werden das Thema Bürgerfest komplett neu denken müssen.“

Ob solidarisches und stilles Anstoßen ohne Musik, ob ein abermaliger Komplett-Ausfall nach den Corona-Absagen in den vergangenen beiden Jahren: Festwirt Edmund Radlinger stellt diese Ungewissheit vor einen Berg von Problemen. „Wir planen seit Ende Januar. Aber unsere Planungen laufen ins Ungewisse.“

Corona, Krieg: Viele Unwägbarkeiten

Erst Corona, jetzt der Ukraine-Krieg: Schlimmer kann es für den Festwirt, zugleich seit über 30 Jahren Vorsitzender des Schaustellerverbands, kaum kommen. „Die Corona-Inzidenzen können ja auch wieder steigen“, nennt Edmund Radlinger die eine Unwägbarkeit. Dazu die kriegspolitische Lage: „Ich fühle mit den Menschen in der Ukraine. Was dort passiert, ist unmenschlich. Wir beteiligen uns auch mit Hilfsmitteln und Transporten an der Unterstützung der Betroffenen.“ Aber, so der Festwirt: „Die Debatte, was wann und wo und warum ausfällt, werde und will ich nicht führen.“ Ganz zu schweigen vom Bierpreis (2019 kostete die Mass 8,90 Euro), der wohl analog zu höheren Nebenkosten für Sprit und Strom steigen werde.

Edmund Radlinger blickt über das Bürgerfest in Unterhaching hinaus, mit Blick auf die von seinem Verband vertretenen Schausteller: Was, wenn nach den Sommerfesten abermals die Weihnachtsmärkte ausfallen würden? Dann stünden Existenzen auf dem Spiel. „Wir harren der Dinge und bereiten uns vor“, sagt Edmund Radlinger und schildert, wie viele Arbeitsplätze an Entscheidungen über Fest-Absage oder nicht hängen. „Für Service, Küche und Aufbau brauchen wir etwa 50 Leute. Dazu die Musikerverträge und die behördlichen Genehmigungen. Wir benötigen drei Monate Vorlauf, bis Mitte April muss die Planung stehen.“

In diesem Dilemma steckt die Gemeinde. „Feiern oder Kriegspause“, sagt Rathaus- Sprecher Hötzl, „aktuell ist keine konkrete Aussage möglich.“ Ein paar Wochen bleiben noch zur Entscheidungsfindung, an der auch Termine wie der (beim einem Bürgerfest nachzuholende) Neujahrsempfang kleben als Würdigung der Arbeit Ehrenamtlicher. Krüge hoch oder nicht, Hötzl weiß: „Irgendwann im Frühjahr kommt der Zeitpunkt, an dem wir uns festlegen müssen, hopp oder top.“