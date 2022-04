Festschrift 50 Jahre Gymnasium jetzt erschienen: Lesestoff, der nicht nur bildet

Von: Marc Schreib

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching, von ganz oben gesehen. Das offene Campus-Konzept kommt gut zu Geltung. © Gymnasium

Ursprünglich sollte der Festakt zu 50 Jahren Gymnasium Unterhaching Ende Januar stattfinden, er ist fünf Monate nach vorne verschoben worden, auf den 29. Juni. Aber die Festschrift ist herausgekommen und bietet auf 290 Seiten Lesestoff, ist aber auch reichlich bebildert.

Unterhaching – Alle Fachschaften kommen zu Wort, das Schulleben nicht zu kurz, und natürlich haben alle Schulleiter einen Eintrag geleistet. Die jetzige Direktorin Michaela Trinder ist erst vor knapp zwei Jahren an die Schule berufen worden und hält ihr Grußwort daher relativ knapp. Zusammengefasst: Schutzraum, Kontinuität, Routine, Regeln und eine gewisse Gelassenheit. all das mache die Arbeit an der Schule fruchtbar.

Der erste Leiter des Gymnasiums, Georg Gosse, hatte es nicht leicht. Er erinnert sich an ein Schreiben des Kultusministeriums, in dem er die Leitung der Schule übertragen bekam: „Ein großes und bedeutsames Tätigkeitsfeld erwartet Sie nunmehr.“ Das stimmte. Vor allem auch bezogen auf die Schülerzahl, die innerhalb weniger Jahre von null auf rund 1500 anstieg. Neben der Schulraumnot gab es damals einen akuten Lehrermangel. In der Pionierzeit mit alle ihren Einschränkungen habe er auch eine sehr positive Seite entdeckt: Direktor Grosse kannte alle Schüler der Anfangszeit mit ihre Vor- und Familiennamen, und die Eltern unterstützten die Lehrer so, dass die pädagogische Arbeit nicht gelitten hat.

Zeit des Umbruchs unter Direktor Heinz Durner

Eine Zeit des Umbruchs hat auch Direktor Heinz Durner erlebt, der ab Ende der 1980er Jahre bis 2006 der Schule seinen Stempel aufdrückte. Er hat sich in dieser Zeit seinen Traum verwirklicht, indem er nicht nur an einer Schulerweiterung mitwirkte, sondern sie im Sinne einer Schule als Lebensraum gemeinsam mit dem Architekten Alexander Betz und dem Plazet der politisch Verantwortlichen konzipierte: In ihr sollten die Kinder und jungen Menschen zu Persönlichkeiten heranreifen. Er wollte das Gymnasium, das noch zu seiner Zeit Lise Meitner als Namenspatronin festschrieb, auch nach außen öffnen und einen Austausch mit den Sportstätten, dem Kulturzentrum und dem Förderzentrum Hachinger Tal ermöglichen. Es sollte nirgends an der Schule ein „Indiz für einen toten Winkel“ mehr geben. In seinem Grußwort spricht Durner von einer phatastisch gestalteten Innenaula, die mit ihren Sitzreihen einem echten Theater gleicht. Draußen habe man auch eines, noch viel größer, dem antiken Dionysostheater nachempfunden.

Moderne Schule, gar nicht alt

Heinz Durner übergab dieses Werk einer modernen Schule seiner Nachfolgerin Brigitte Grams-Loibl, die bis vor zwei Jahren als Direktorin waltete. Sie freut sich, dass das jüngste Lise-Meitner-Gymnasium der Bundesrepublik 50 Jahre alt geworden ist. Sie widmete ihre Grußworte der Physikerin und zitierte deren goldenen Satz: „Die Wissenschaft erzieht den Menschen zum wunschlosen Streben nach Wahrheit und zur Objektivität. Sie lehrt Menschen, Tatsachen anzuerkennen, sich wundern und bewundern zu können.“