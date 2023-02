Finanzen am Limit: Unterhaching braucht fast all seine Rücklagen auf

Von: Martin Becker

Von einer soliden Haushaltssituation kann man in der Gemeinde Unterhaching nur träumen. Die fetten Jahre sind vorbei.

Unterhaching – Wenn gar nichts mehr geht, greift ein Passus aus der Kommunalhaushaltsverordnung, nämlich Paragraf 22. Eine Ausnahmeregelung, wenn trotz Einsparungen und Mehreinnahmen kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann. Diese Situation ist jetzt in Unterhaching eingetreten – ein Novum für die Gemeinde: Um den Haushalt 2023 halbwegs stabil aufzustellen, muss das kommunale Sparbuch geplündert werden – es ist nun so gut wie leer.

Kämmerer präsentiert die schlechten Zahlen

Die Zahlen, die der scheidende Kämmerer Udo Grafe im Gemeinderat präsentierte, ließen aufhorchen und zeigten, wie sehr Unterhaching in der Bredouille steckt. „Das Sparbuch ist nun fast aufgebraucht“, rechnete Udo Grafe vor, was für den Laien etwas undurchschaubar wirkt. 89,5 Millionen Euro benötigt Unterhaching für seinen Verwaltungshaushalt (also den laufenden Betrieb), 20,6 Millionen Euro für den Vermögenshaushalt (für Investitionen). Um all das zu finanzieren, werden der allgemeinen Rücklage satte 9,8 Millionen Euro entnommen; davon dienen 3,9 Millionen Euro als Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt dazu, um diesen zu stützen – der genannte Paragraf 22 macht‘s möglich.

Der genaue Blick auf die Rücklage

Ein noch genauerer Blick auf die Rücklage im Verwaltungshaushalt zeigt: Die wird auf den ersten Blick zwar um 6,6 Millionen Euro gesteigert aus geblockten, aber bisher nicht verwendeten Geldern. Diese sind aber schon wieder gebunden für den Ausbau der Schule am Sportpark (3,4 Millionen Euro) und die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage (1,7 Millionen Euro). Der Vermögenshaushalt finanziert also den Verwaltungshaushalt – normalerweise sollte es genau umgekehrt sein.

„Über die Verhältnisse gewirtschaftet“

In identischer Wortwahl kamen Christine Helming (Freie Wähler) und Bernard Maidment (FDP) zu dem gleichen Fazit: „Die fetten Jahre sind vorbei.“ Warum? Helming fand in ihrer Analyse: „Wir haben in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gewirtschaftet, fast wie die Made im Speck. Die guten Einnahmen haben uns leichtsinnig gemacht.“ Es seien „immer wieder neue Ansprüche gestellt und viele unnötige Kosten initiiert worden“. Maidment beklagte, „seit Jahren fehlt es an einer Form der finanziellen Nachhaltigkeit“, im finanziellen Spagat zwischen Kür- und Pflichtaufgaben habe Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) zu sehr „auf immer steigende Einnahmen gesetzt und ist nun krachend gescheitert“.

VHS und Musikschule bekommen es zu spüren

Wie klamm die Kommune ist, das bekommen nun vor allem VHS und Musikschule zu spüren. Deren beantragte Jahreszuschüsse über insgesamt 1,2 Millionen Euro stehen auf der Kippe, vorerst gewährt die Gemeinde nur reduzierte Abschlagszahlungen (112 000 Euro an die Musikschule, 100 000 Euro an die VHS), um den laufenden Betrieb nicht zu gefährden; bis Mitte März sollen beide Institutionen Konzepte zur Einsparpotenziale vorlegen.

„Scherbenhaufen ungekannten Ausmaßes“

Für die CSU, von deren acht Fraktionsmitgliedern nur vier zur Haushaltsdebatte im Gemeinderat erschienen, blieb es Richard Raiser vorbehalten, vertretungsweise die Position darzulegen. Unterhaching stehe „vor einem Scherbenhaufen ungekannten Ausmaßes“, trug er aus dem dreiseitigen CSU-Papier vor, neben neuer Gewerbe-Ansiedlungen und Stärkung des Mittelstands fordern die Christsozialen „die sofortige Einführung eines Monitorings der Großprojekte“. Für die Neo-Fraktion befand Claudia Töpfer: „Der Schmerz sitzt tief und fordert von allen einen Kompromiss. Es ist nicht der beste Haushalt, aber der beste Kompromiss.“

Mit 17:8 Stimmen von CSU, SPD, Freien Wählern und Neo-Fraktion wurde die Haushaltssatzung letztlich verabschiedet – Grüne und die parteilose Julia Stifter stimmten dagegen. Für die Grünen formulierte Armin Konetschny der Verweigerung der Zustimmung zum Haushaltsentwurf so: „Unterhaching steht mit dem Rücken zur Wand. Der Entwurf ist nicht seriös durchfinanziert und lässt keine mittelfristige Perspektive erkennen.“ Man sei aber offen für „lösungsorientierte Gespräche“.