Finanznot lässt Träume platzen: Rathaus-Umzug auf die Stumpfwiese nicht möglich

Von: Martin Becker

Im Jahr 1983 ist das jetzige Rathaus bezogen worden, aktuell rund 90 Mitarbeiter arbeiten dort. © Stefan Weinzierl

In Unterhaching liebäugelt man mit einem Umzug des Rathauses auf die Stumpfwiese. Ein kühner Plan, der im Sommer diskutiert und mangels Geld vorerst zu den Akten gelegt wurde.

Unterhaching – Kann, ja darf man sich so eine Chance entgehen lassen? So ungefähr klang die Argumentation im Unterhachinger Rathaus. Dieses selbst, vor fast 40 Jahren bezogen, sollte umziehen – auf die Stumpfwiese. Ein kühner Plan, der im Sommer hinter verschlossenen Türen diskutiert und mangels Geld vorerst zu den Akten gelegt wurde. Gänzlich beendet ist das Gedankenspiel offenbar aber noch nicht.

Konkret geht es ums ehemalige Bürogebäude von Sport-Scheck, zwischen Biberger- und Walter-Paetzmann-Straße gelegen. Der Sportartikel-Fachhändler mit bundesweitem Filialnetz hatte Anfang 2022 seine Verwaltung aus Unterhaching abgezogen und am Stammsitz in München gebündelt. Damit war die über 20 Millionen Euro teure Immobilie auf dem Markt – und die Gemeinde Unterhaching signalisierte Interesse, den Gebäudekomplex aufzukaufen.

Objekt multifunktional

„Es geht um 6500 Quadratmeter Bürofläche in höchst attraktiver Lage“, sagt Rathaus-Sprecher Simon Hötzl auf Nachfrage des Münchner Merkur. „Wenn solch ein multifunktional nutzbares Objekt auf dem Markt ist, müssen wir als Gemeinde ideologie- und wertfrei die Diskussion führen, ob hier eine strategische Erweiterung unserer Liegenschaften Sinn macht.“

Diese Diskussion wurde schon im Juni und Juli geführt, in nicht-öffentlicher Sitzung stellte sich der Gemeinderat gegen das Kaufvorhaben. Jetzt, in der Dezember-Sitzung des Gemeinderats, deutete der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch die kühne und vorerst verworfene Idee vorsichtig an. Man habe 2022 im Rathaus eine „heftige Achterbahn der Gefühle und Finanzen beobachtet“, sagte Rausch. „Gerade noch die Kurve gekriegt“ habe Unterhaching in der Debatte um den Kauf „Deutschlands teuerster Liegewiese“ beim Freibad; dann, „zur Jahresmitte“, die „Debatte über ein neues Immobilienprojekt für die Verwaltung für zig Millionen – gerade noch abgewendet“. Im Oktober, rechnete Rausch vor, sei schließlich „der Looping gekommen mit Haushaltssperre, Krise, Sparmaßnahmen“. Da war der Kauf des Sport-Scheck-Gebäudes schon vom Tisch.

Die Idee hinter den Kaufplänen

„Dass sich die Gemeinde-Finanzen so dramatisch entwickeln würden, war damals nicht abzusehen“, sagt Simon Hötzl. Der Rathaus-Sprecher erklärt die Idee hinter den Kaufplänen: „Wir wollen Nutzungen zusammenführen, beispielsweise die VHS, aber auch die nachschulische Betreuung, zu der Kommunen ab 2026 verpflichtet sind und wofür wir uns rüsten müssen. Wir haben erkennbar Raumbedarf.“

Andererseits: „Im jetzigen Rathaus, 1983 bezogen und auf Zuwachs ausgelegt, besteht keine akute Raumnot“, betont Hötzl. 30 Leute arbeiteten damals in der Kernverwaltung, heute sind es etwa 90. „Das Rathaus ist voll“, aber durch Homeoffice-Lösungen und die Auslagerung der Fraktionszimmer bestünden aktuell „genug Raumreserven“. Das Unterhachinger Rathaus sei „ein wunderschöner Bau und stand nie zur Disposition“.

Verlagerung wäre jetzt unbezahlbar

Im Moment wäre eine Rathaus-Verlagerung sowieso unbezahlbar, aber die Idee (Gemeindeverwaltung und VHS plus Schülerbetreuung auf die Stumpfwiese, Neunutzung des jetzigen Rathauses) gärt insgeheim weiter. „Diese sehr attraktive Gewerbe-Immobilie“, sagt Hötzl über das Sport-Scheck-Gebäude, „ist immer noch nicht verkauft.“ Falls die Gemeinde Unterhaching, wie auch immer, wieder genug Geld in der Kasse hätte: Dann bliebe als „strategische Option“ der Immobilienkauf wohl ein Thema.

Als neuer Standort der Gemeinde im Gespräch: das verlassene Sport-Scheck-Gebäude. © Stefan Weinzierl