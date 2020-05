„Nie wieder Kommunalpolitik“

Weggeschaut hat Florian Riegel nie, sondern sich immer eingemischt: mal für die CSU, mal für die FDP, 2014 sogar als Bürgermeisterkandidat. Und jetzt? Kein Mandat mehr, alles vorbei - der Unterhaching macht Schluss mit Politik.

Unterhaching – Er ist kein Mann für halbe Sachen, und deshalb macht Florian Riegel eine Vollbremsung, quasi von hundert auf null: Der 39-Jährige aus Unterhaching, einst sogar CSU-Bürgermeisterkandidat und zuletzt für die FDP aktiv, zieht sich komplett aus der Kommunalpolitik zurück.

„Ich bin dann mal weg...“ So endet ein sehr emotionaler Brief, den Florian Riegel im April an den Münchner Merkur geschrieben hat. „Durch das Niederschreiben meiner Gedanken und Gefühle“, heißt es darin, wolle er seinen „inneren Frieden mit diesem sehr bedeutenden Kapitel in meinem Leben finden“.

Das Kapitel, um das es jenseits von Privatleben und Beruf geht: die Kommunalpolitik. 21 Jahre lang, seit er 18 ist, hat Florian Riegel einen großen Teil seiner freien Zeit dem politischen Mit- und Sich-Einmischen gewidmet. Aber plötzlich: aus, vorbei. Der 39-Jährige hat keinerlei Mandat mehr, bei der Kommunalwahl am 15. März als FDP-Kandidat sowohl den Wiedereinzug in den Unterhachinger Gemeinderat als auch den Posten im Kreistag knapp verpasst.

Politische Karriere liegt in Trümmern

Nach diesem Schock kam der Corona-Lockdown, und der bot Florian Riegel Gelegenheit, „über das Geschehene in aller Ruhe und ohne Hektik nachzudenken und meine Lehren daraus zu ziehen“. Sein Fazit, aus dem eine gewisse Verbitterung herausklingt: „Ich habe den festen Entschluss gefasst, mich nie mehr um ein politisches Amt, ganz gleich auf welcher Ebene, zu bewerben!“

Die politische Karriere von Florian Riegel, 2014 sogar Bürgermeisterkandidat der CSU Unterhaching, ist zu Ende. Sie liegt in Trümmern, eingestürzt wie ein Kartenhaus. Denn wie soll jemand, der gern viel bewegen will, dies tun ohne passenden Posten?

„Ich war eine sehr streitbare Person“

„Ich weiß, ich habe es mir und den Bürgern nicht immer leicht gemacht. Stets war ich eine sehr streitbare Person mit einer für viele Menschen allzu lauten Stimme“, wagt der Unterhachinger eine kritische Selbstreflexion. Anders ausgedrückt: Florian Riegel hat stark polarisiert. Die einen liebten seine forsche Art, andere spöttelten darüber, manch einem stieß der Hang zur direkten Konfrontation sauer auf. Der leidenschaftliche Kommunalpolitiker formuliert es so: „Ich mied niemals den politischen Diskurs, ich habe mich nie weggeduckt.“

Im Gegenteil, Florian Riegel suchte die politische Auseinandersetzung. Bis 2010 für die CSU, die er verließ aus Ärger über die Atompolitik von Angela Merkel. 2012 kehrte er zurück, um als Bürgermeisterkandidat für die CSU antreten zu können, im Februar 2017 verließ Florian Riegel abermals die Partei. Diesmal wegen der Flüchtlingspolitik von Horst Seehofer. 2018 schließlich schloss er sich der FDP an, die auch künftig „meine politische Heimat“ bleibe.

Die mag ihm persönlich erhalten bleiben, aber die Wähler schickten Florian Riegel weder in den Gemeinderat noch in den Kreistag. Trotzdem empfinde er „keinen Gram“ – so sei eben Demokratie. Wenn ihn etwas wurmt, dann, dass es mit ihm einen der Engagiertesten „erwischt“ hat. Das zu verstehen, das wird dauern.

Dem 39-Jährigen fehlt die „schützende zweite Haut“

„Nach zwei sehr schmerzhaften politischen Niederlagen 2014 und heuer muss ich mir ehrlich eingestehen: Das Bild, das ich von mir als Kommunalpolitiker hatte – immer authentisch, mit offenem Visier, ohne Netz und doppelten Boden, Politik ganz pur – entsprach wohl nicht dem Eindruck, den viele Wähler von mir gewonnen haben“, sagt Florian Riegel. „Das zu erkennen und anzunehmen war und ist ein schmerzvoller Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen sein wird.“ Wer Politik so betreibe wie er, dem, fehle „die schützende zweite Haut, an der alles Persönliche abperlt“. Insofern sei es „schwer, das niederschmetternde Wahlergebnis in Unterhaching nicht persönlich zu nehmen“.

Immer noch online ist seine Wahlkampf-Webseite www.florian-riegel.de, aber aus allen Social-Media-Accounts hat der 39-Jährige sich schon zurückgezogen. Um seine neue Rolle „als Beobachter und Statist“ anzunehmen. Wehmütig gibt er zu: „Wie gerne hätte ich noch viele weitere Jahre all meine Kraft und Ideen in die Zukunft dieser Gemeinde investiert.“

Das ist ihm nicht vergönnt, und so setzt Florian Riegel die Prämissen neu. Beruflich ist der Diplom-Geograph als Kommunikationsmanager in der Luftfahrtforschung ohnehin gut beschäftigt, auch für seine Lebensgefährtin hat er nun endlich wieder mehr Zeit. Und für Hobbys: Singen im Gospelchor, Wandern in den heimischen Bergen.

Radeln statt Rathaus - mehr Zeit fürs Privatleben

Für diesen neuen Lebensabschnitt, nach 21 Jahren plötzlich ohne Kommunalpolitik, hat sich Florian Riegel extra ein Fahrrad gekauft. Ein weißes, aus Mailand, um die Corona-gebeutelten Italiener zu unterstützen. Optisch elegant im Retro-Stil, technisch top modern. Beim Radeln will er auf neue Gedanken kommen, auch wenn die alten ihm noch nachhängen. „Der Gemeinderat war für mich, über Parteigrenzen hinweg, ein Stück Familie geworden.“

Und selbst hier blieb ihm kein offizieller Abschied vergönnt. Wegen der Coronakrise fielen die Gemeinderatssitzungen im März und April aus, wurden umgewandelt zu einem personell reduzierten Ferienausschuss, zuletzt am vergangenen Mittwoch; und dort saß Florian Riegel nicht. Das ist die besonders bittere Note am Rande, seinen letzten Auftritt im Gemeinderat hatte er am 12. Februar. Dass es wirklich das letzte Mal sein sollte, konnte der Unterhachinger damals noch nicht ahnen.

Kein finales Statement also, kein letzter Händedruck. Eine zwangsweise Art des Abschieds, der tief drinnen nagt, an der Seele: „Es war verdammt schwer, die Rathausschlüssel abzugeben und fortan draußen zu bleiben.“ Aber es ändert nichts an den Fakten für Florian Riegels Leidenschaft, die Kommunalpolitik: „Ich bin dann mal weg.“

