Freibad Unterhaching öffnet am 15. Mai mit maximaler Auslastung

Von: Martin Becker

Teilen

Die Schwimmbadbesucher dürfen bald wieder eintauchen ins blaue Wasser. © mbe

Am Sonntag, 15. Mai, um 8 Uhr öffnet das beliebte Freibad erstmals wieder seine Pforten für bis zu 7000 Besucher.

Unterhaching – Der Vorverkauf für die Freibadsaison beginnt am Montag, 2. Mai, an der Gemeindekasse im Rathaus (Zimmer 012). Wer seine Karten vorab kaufe, spare sich damit an Spitzentagen das lange Anstehen am Kassenhäuschen. In diese Richtung zielte die Kritik von Johanna Zapf (Grüne): Warum es heuer keinen Verkauf von Online-Tickets gebe wie im vergangenen Jahr, wollte sie wissen? „Bei der Digitalisierung“, kritisierte die Zweite Bürgermeisterin, „machen wir anscheinend zwei Schritte vor und einen zurück.“

Software nicht rechtzeitig fertig

Der Chef der Bauverwaltung, Stefan Lauszat, verwies auf Hürden bei der IT-Technik: „Die Computersoftware, die all unseren Anforderungen genügt, hätte bis März oder April kommen sollen, wurde aber nicht rechtzeitig fertig“, erläuterte er. Deshalb gehe man „back to the roots“, sagte Lauszat, also zurück zum rein analogen Kartenverkauf: „Um uns den Ärger zu sparen, den wir vergangenes Jahr mit den Online-Tickets hatten.“ Die waren oft nach wenigen Minuten allesamt vergriffen, was an der Corona-Situation und den Pandemiebeschränkungen lag: Statt 7000 durften nur maximal 1000 Besucher ins Freibad. „Jetzt ist wieder die Maximalauslastung möglich. Das würde aber die Gefahr beinhalten, dass sich Leute ein Online-Ticket kaufen und nicht reinkämen, weil das Freibad voll ist.“ Im Laufe des Sommers, so Lauszat, werde das neue Computerprogramm getestet – und ab 2023 in der Praxis eingesetzt.

Saisonkartenbesitzer im Vorteil

Kleiner Trost: „Inhaber von Saisonkarten müssen nicht an der Kasse anstehen.“ Unter anderem darum geht es ab Montag, 2. Mai, beim Vorverkauf. Saisonkarten kosten 75 Euro für Erwachsene und 30 Euro für Jugendliche, Familien zahlen komplett 85 Euro. Zehnerkarten sind für 45 Euro erhältlich (Kinder/Jugendliche 24 Euro), die Einzelkarten kosten fünf Euro (ermäßigt drei Euro). „Schön, dass das Freibad wieder uneingeschränkt öffnet, wie man es kennt und liebt“, resümierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Korbinian Rausch.