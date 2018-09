Freibad-Bilanz im Landkreis München: Viele Schwimmer, kaum Unfälle, keine Rekorde

Die Liegen werden gesäubert, zusammengeklappt und verräumt, die Filter gereinigt. Langsam schließen die Freibäder im Landkreis ihre Pforten. Sie alle haben eine erfolgreiche Saison hinter sich.

Landkreis – Mit Abstand die meisten Besucher im Jahr kommen regelmäßig ins Freibad Unterhaching. Die Öffnung im Mai hatte sich in diesem Jahr etwas verzögert aufgrund einer neuen Ausstattung (wir berichteten). Es wurde eine neue Rutsche eingesetzt. Trotzdem kletterte die Besucherzahl auf Rekordniveau. Ein über Wochen anhaltend heißes, trockenes Wetter bescherte dem Freibad mit Babybecken, Sprungturm, Kinder- und Schwimmbecken hervorragende Besucherzahlen: Über 160 000 Besucher gingen hinein, im vergangenen Jahr waren es rund 150.000. Im Spitzensommer 2015 kamen etwa 175.000 Besucher ins Bad, bislang der absolute Rekord – kaum zu toppen.

Am morgigen Sonntag wird zugesperrt und eingemottet. Betriebsleiter Marco Kaufmann resümiert: „Wir sind zufrieden.“ Zwischenfälle gab es keine. „Gott sei dank nicht.“ Sein Team ist 13 Mitarbeiter stark, am Wochenende helfen sie regelmäßig alle gemeinsam mit, um den Ansturm zu bewältigen.

Haar: Der Betriebsleiter überwintert im Hallenbad

Auch Betriebsleiter Dirk Hager vom Freibad Haar kann sich nicht beklagen. Sein Bad war gut ausgelastet. Mit dem Mitarbeiterstamm musste er in dieser Saison insgesamt über 75.000 Gäste betreuen und zufriedenstellen Im vergangene Jahr waren es bis zum 24. September 74 000 Besucher, also schon getoppt. In Haar verteilen sich die Besucher auf vier Becken: Sport, Sprung, Nichtschwimmer- und ein Planschbecken. Und die Liegewiese. Betriebsleiter Hager „überwintert“ übrigens in den beiden Hallenbädern in Haar. Er fasst es kurz zusammen: „Bei uns geht die Arbeit nicht aus.“

Oberhaching: Das Further Bad schließt schrittweise

Im Further Bad in Oberhaching geht die Schließung schrittweise voran. Für die Öffentlichkeit ist die Freizeitstätte schon geschlossen, Mitglieder haben noch bis 30. September Zutritt. An 86 Öffnungstagen kamen rund 36.000 Besucher, im Vorjahr 32.000. Im Spitzenjahr 2015 waren es 42.000 Badegäste bei 73 Öffnungstagen. Alle Bäder verzeichnen übereinstimmend nur wenige Spitzentage. Der Zustrom hat sich im Vergleich zu den Vorjahren gleichmäßiger verteilt auf Wochentage und Wochenende. Betriebsleiter Heinz Effenberger: „Alles verlief friedlich.“ Die Spreißelverletzungen sind mit Einführung eines neuen Steges vor zwei Jahren gegen Null gegangen. Allerdings habe es viele Wespen- und Bienenstiche gegeben, wovon allerdings nicht nur das Further Bad heimgesucht wurde.

In den Hitzeperioden stieg die Wassertemperatur an drei bis vier Tagen deutlich an – auf bis zu 25 Grad, weshalb Heinz Effenberger zweimal das Wasser kühlen und Frischwasser zuführen musste. „Wenn das Wasser zu warm ist, geht der Sauerstoffgehalt rapide nach unten. Die Fische beekommen zu wenig Luft.“ Also musste man präventiv vorgehen. Anders als im Deininger Weiher schwammen im Naturbad keine Fische mit dem Bauch nach oben.

Effenberger erkennt einen Trend in Furth: Seit neun Jahren ist er hier Chef und nimmt wahr, dass sich das Naturbad immer mehr zum Familienbad entwickelt: „Man hört von den Besuchern, dass es für sie das ideale Bad ist und sie dafür gerne auch in Kauf nehmen, ein paar Meter weiter zu fahren.“

Tipp vom Bäder-Chef: „Handy ausschalten, Baby im Blick behalten.“

Als Grund dafür sieht er das Ambiente mit Bachlauf, dem ein leichtes Gefälle eingebaut wurde. Er ist für die Kinder eine besondere Attraktion. Effenberger: „Hier beschäftigen sich die Kinder gerne auch selbst für einen längeren Zeitraum.“ Trotzdem müssen die Eltern sie natürlich beaufsichtigen. Er warnt davor, sich mit dem Lösen der Eintrittskarte zurückzulehnen nach der Devise: Die Wasserwacht passt auf. Eine solche Mentalität beobachtet Effenberger bei manchen Gästen und gibt ihnen den Rat mit in die Winterpause: „Handy ausschalten, Baby im Blick behalten.“