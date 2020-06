Tölpelhafte Aktion: Frauen tricksen bei Führerscheinprüfung im Geheimagenten-Stil - und fliegen auf

Die Angst vor der theoretischen Führerscheinprüfung muss bei zwei jungen Münchnerinnen so groß gewesen sein, dass sie versucht haben zu tricksen. Erfolglos - und tölpelhaft.

Um ihre Führerscheinprüfung zu bestehen, haben sich zwei junge Frauen technisch große Mühe gegeben.

Anstatt zu lernen, ließen sie sich die richtigen Lösungen der Theorieprüfung vorsagen.

Ihre beiden Komplizen saßen in einem nahe geparkten Auto - und hatten ein Funkgerät dabei.

Unterhaching – DiePolizei schildert den kuriosen Fall so: Am Freitag, 19. Juni, gegen 9 Uhr, saßen die beiden Frauen, die beide in München wohnen, in Unterhaching in einem Prüfungsraum und schrieben die Theorieprüfung für ihrenFührerschein. Einer Aufsichtsperson fielen die beiden 27-Jährigen auf, weil sie sich seltsam verhielten. Der Mann hatte gleich den Verdacht, dass die jungen Frauen tricksten. Er rief die Polizei an, wegen eines „betrügerischen und nicht prüfungskonformen Verhaltens“, heißt es im Polizeibericht.

Bei Führerscheinprüfung getrickst: Streife kontrolliert verdächtigen Wagen

Eine Streife aus München setzte sich in Marsch und erkundete die Lage. Ganz in der Nähe des Prüfungsraumes fiel den Beamten ein geparkter VW auf, dessen Insassen verdächtig erschienen. Die Streife hatte das richtige Gespür, wie sich bei der Kontrolle zeigte: In dem Wagen saßen ein 36-Jähriger und ein 41-Jähriger, beide mit Wohnsitzen in Thüringen. Sie hatten einLaptop und ein Funkgerät dabei und waren augenscheinlich über das Funkgerät mit den beiden jungen Frauen im Prüfungsraum verbunden.

Raffiniert: Über Funk und Minikamera mit den Prüflingen verbunden

Bei der Kontrolle der beiden Prüflinge konnte festgestellt werden, dass beide mit einerMinikamera und einemFunkgerät ausgestattet waren, um mit ihren beiden Helfern im Außenbereich des Prüfungsraumes kommunizieren zu können. So nach dem Motto: Prüfling an Einflüsterer – wer hat denn Vorfahrt an dieser Kreuzung? Schau mit der Kamera mal drauf auf den Fragebogen.

Betrug bei Führerscheinprüfung: Alle vier Beteiligten angezeigt

Die Geräte wurden sichergestellt und alle Beteiligten, tricksende Prüflinge und Einsager via Funk, erhalten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Telekommunikationsgesetz, speziell wegen Missbrauchs einer Sendeanlage. Weil der 36-Jährige die syrische Staatsangehörigkeit hat und derzeit keinen gültigen Pass besitzt, wurde er zudem wegen eines Vergehens nach dem Aufenthaltsgesetz angezeigt.

Prüfung nicht bestanden: Lernen statt Tricksen - das würde helfen

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. „Die beiden 27- Jährigen haben die Prüfung natürlich nicht bestanden“, stellt die Polizei noch klar. Statt mit Tricksen sollten es die Frauen mit Lernen versuchen.

