Für Handwerkerhof bleiben zwei Standorte in Unterhaching im Rennen

Von: Martin Becker

Teilen

Im Rathaus Unterhaching wird schon lange über einen Handwerkerhof in der Gemeinde gesprochen. © Robert Brouczek

Wann der Handwerkerhof in Unterhaching Wirklichkeit wird, das steht noch in den Sternen. Jetzt ist jedenfalls. An einen bestimmten Standort wird er definitiv nicht hinkommen.

Unterhaching – Aus drei werden zwei: Per Salamitaktik nähert sich die Gemeinde Unterhaching einem seit vielen Jahren angedachten Handwerkerhof. Fest steht, dass das ehemalige Tennis-Gelände des TC Unterhaching, seit Jahren nach einem Streit mit dem Grundstückseigentümer ungenutzt brachliegend, aus dem Rennen ist (wir berichteten). Grund ist mangelnde Kooperationsbereitschaft auf Eigentümerseite, zudem müsste der Flächennutzungsplan (bisher reine Sportstätte) geändert werden. Somit bleiben zwei Standorte übrig, die nun auf ihre Tauglichkeit geprüft werden sollen: der teils als Müllhalde missbrauchte Parkplatz am Grünwalder Weg sowie das Areal nördlich der Ottobrunner Straße, direkt an der A 8.

TCU-Areal verworfen

„Es geht um eine Priorisierung möglicher Standorte“, stellte der Chef der Bauverwaltung, Stefan Lauszat, im Gemeinderat die Ausgangslage dar. Das frühere TCU-Areal wurde einstimmig verworfen – gegen die anderen Standorte bleiben Vorbehalte.

Die Freien Wähler hatten das Areal am Grünwalder Weg ins Spiel gebracht, der Fraktionsvorsitzende Alfons Hofstetter mahnte: „Eile ist geboten, um ein Abwandern heimischer Handwerker zu verhindern. Hier würde ein Investor das Projekt schnell umsetzen, wir sollten ihm keine Steine in den Weg legen.“ CSU-Fraktionschef Korbinian Rausch stimmte zu: „Wir brauchen einen Gewerbe-Turbo – Geschwindigkeit ist entscheidend.“

Frischluftschneise könnte tangiert sein

Die Grünen indes favorisieren den Bereich im Norden der Ottobrunner Straße, dessen Bebauung allerdings die Frischluftschneise tangieren könnte – just ein sonst grünes Thema. „Wir sollten nichts übers Knie brechen“, mahnte Grünen-Gemeinderat zu bedächtigem Vorgehen statt Schnellschuss. An der FWU-Idee am Grünwalder Weg missfällt ihm, dass „plötzlich im Schnellverfahren ein zusätzliches Gewerbegebiet durchgedrückt werden soll“. In der Tat geht eine Planungsvariante weit über den Müllhalden-Parkplatz hinaus, parallel zum bestehenden Gewerbegebiet, solle nördlich eine Erweiterung bis zum Kreisverkehr beim Grimmerweg entstehen. „Das wäre“, so Konetschny, „eine völlig neue Dimension.“

Ein Standort wird den Zuschlag bekommen

Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) merkte dazu dass, dass „am Ende des Tages auch ein Handwerkerhof ein Gewerbe ist“. Schnellstmöglich sollen nun die beiden verbliebenen Standorte aufs Für und Wider gecheckt werden. Erst drei, jetzt zwei – und irgendwann, wohl noch 2023, bekommt ein Standort den Zuschlag.