Trachtenverein verjüngt sich und geht mit Schwung in die Zukunft

Von: Martin Becker

Sie wollen den Trachtenverein in die Zukunft führen: die neuen Vorstandschaft mitsamt Ausschuss (v.l.) Dominik Willi, Tanja Seiderer, Monika Kulemann, Georg Hasubek, Barbara Drexler, Sabrina Griesberger, Ludwig Kadzioch, Sepp Griesberger, Toni Trost, Elisabeth Schelle, Erich Schatz, Regina Kätzlmeier, Alexander Sterr und Roland Steinmetz; dabei auch Bürgermeister Wolfgang Panzer (r.). © Trachtenverein D’Hachingertaler

Von 58 auf 34 Jahre verjüngt hat sich beim Unterhachinger Heimat- und Trachtenverein D‘Hachingertaler das Durchschnittsalter der Vorstandschaft. Ein Generationswechsel, der sich abgezeichnet hatte.

Unterhaching – Nach 20 Jahren an der Vereinsspitze trat nicht nur Rudi Maier (66) ab, sondern auch diverse weitere Leitungspositionen wurden neu besetzt. Neuer Chef der Trachtler ist der bisherige langjährige Vize Sepp Griesberger (55).

„Es war manchmal eine stressige, aber überwiegend eine schöne Zeit“: Mit diesen Worten verabschiedete sich Rudi Maier, der 1995 über seine Frau Silvia zum Trachtenverein gestoßen war, von seinem Posten. Der 66-Jährige fungierte fast zwei Jahrzehnte, von 2002 bis 2022, als Erster Vorstand der Hachingertaler; nur von 2011 bis 2013 agierte er als Vizechef des 160 Mitglieder starken Vereins.

2016 kündigte er langfristig seinen endgültigen Rückzug an

Schon damals, im Jahr 2011, war Rudi Maier in die zweite Reihe zurückgetreten, um Platz für den Nachwuchs zu machen – doch 2013 trug der Verein ihm abermals die Führungsrolle an. 2016 aber kündigte er langfristig seinen endgültigen Rückzug an, nämlich für die Zeit nach dem 100. Vereinsjubiläum, das die Hachingertaler 2021 wegen der Corona-Pandemie nur in vergleichsweise kleinem Rahmen feiern konnten: mit 120 Gästen statt 3500, die man eigentlich hatte einladen wollen.

Heuer sah das Veranstaltungspensum schon besser aus, Höhepunkt war das Erntefest, das die Trachtler seit 1972 ausrichten – zu diesem Jubiläum gab es zwei Stunden lang Bier und Weißwurst zum Preis von vor 50 Jahren.

Zunehmend schwerer, Mitglieder zu finden

All dies ließ der Trachtenverein bei seiner Jahresversammlung Revue passieren, „aber neben vielem Positiven klangen auch nachdenkliche Töne an“, wie der im Zuge des Generationswechsels ebenfalls ausgeschiedene Uwe Jentsch, bisher Pressewart der Hachingertaler, berichtet. So sei es „zunehmend schwerer geworden, genügend Mitglieder“ zu aktivieren, sowohl für die Mithilfe beim Erntefest als auch für eine der wichtigsten regelmäßigen Vereinsaktivitäten, die Plattlerproben. „Das zu ändern und das Vereinsleben nach Corona wieder endgültig zu normalisieren“: Dies sei die Hauptaufgabe für die neue Vereinsführung, sagt Uwe Jentsch.

Wo Kameradschaft noch etwas gilt

Immerhin, für den direkten Vorstand (fünf Personen) und den Ausschuss (neun Personen) fanden die Hachingertaler genügend Aktive, was daran lag, dass man schon vorab Gespräche mit jungen Trachtlern geführt hatte. Sämtliche Posten konnten wiederbesetzt werden.

In dem Generationswechsel sieht Uwe Jentsch eine gute Perspektive, zum Abschied sagt der bisherige Pressewart: „Wichtig ist, denen, die teils schon über Jahrzehnte hinweg Mitglied im Verein sind, eine Heimat zu geben, wo Kameradschaft noch etwas gilt, wo sich einer für den anderen interessiert, wo man sich hilft und bairisches Brauchtum ohne Verkitschung und Überspitzung noch gelebt werden kann.“