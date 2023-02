Straße ständig zugeparkt: Einsatzkräfte kommen hier nicht mehr durch - Jetzt schreitet Gemeinde ein

Von: Martin Becker

Teilen

Wegen der Lieferwagenschlange in der engen Badstraße müssen Feuerwehr und Rettungsdienste auf den Grünstreifen ausweichen; nun kommt ein Halteverbot. © Gemeinde

Immer öfter parken Firmen-Transporter die eh schon enge Badstraße in Unterhaching zu und behindern damit Einsatzkräfte. Jetzt greift die Gemeinde durch.

Unterhaching – Wohin mit dem Lieferwagen, wenn auf dem Firmengelände die Parkplätze nicht ausreichen? Vor diesem Problem steht so mancher Betrieb in Unterhaching – und hat die Badstraße beim Gasthof „Kammerloher“ als Abstellmöglichkeit entdeckt. Die kleine Straße am Hachinger Bach ist allerdings ziemlich eng. So sehr, dass Feuerwehr und Rettungsdienste bei Einsätzen auf den Grünstreifen ausweichen müssen, um die Schlange der Transporter zu passieren. Im Sinne der allgemeinen Sicherheit reagiert die Gemeinde jetzt: mit einem absoluten Halteverbot. Diese neue Regelung beschloss der Bauausschuss nach kontroverser Debatte.

Gemeinde rechnet mit Beschwerden von Anwohnern

Drei Varianten hatte das Referat „Bürgerservice & Mobilität“ nach einem Ortstermin im Januar erarbeitet, die mit dem absoluten Halteverbot sei „das geeignetste und verhältnismäßigste Mittel“, erläuterte Abteilungsleiter Sascha Monger. Die Umsetzung könne schnell und kostengünstig erfolgen, allerdings sei wohl mit Beschwerden von Anwohnern zu rechnen. Denn auch die nutzen, wenn kein Lieferwagen-Parkplatzstau herrscht, die Badstraße. Ebenso wie Besucher des benachbarten Heimatmuseums und eben des „Kammerloher“.

Die beiden Alternativmodelle: ein Umbau der Badstraße zur verkehrkehrberuhigten Zone – dafür fehlt allerdings die rechtliche Basis. Oder man erlaubt das Parken teils auf dem Gehweg, doch dieser sei schon jetzt grenzwertig eng, so Monger: Für Eltern mit Kinderwagen oder Senioren mit Rollator könnte es kein Durchkommen mehr geben.

Sicherheit an erster Stelle

„Die Sicherheit sollte an erster Stelle stehen“, fand Dieter Senninger (SPD), Bürgermeister und Parteikollege Wolfgang Panzer sah es genauso: „Ein Halteverbot ist der härteste Schritt – aber eine, der die Sicherheit gewährleistet.“

Gegenwind kam von CSU und der Fraktion der Freien Wähler. Deren parteiloses Mitglied Sebastian Ruppert warnte: „Die Quintessenz wird sein, dass die Firmenfahrzeuge anderswo stehen, zum Beispiel in der Biberger Straße.“ FWU-Kollegin Gertraud Schubert sah ein „generelles Problem“, nämlich: „Es gibt zu viele Autos – und die werden immer größer.“ Richard Raiser (CSU) mahnte, die Gemeinde dürfe es sich „nicht zu einfach machen“ und solle „kreative Lösungen finden für unsere Gewerbetreibenden, die ihre Fahrzeuge ja irgendwo unterbringen müssen“.

Franz-Beiser-Weg wird hergerichtet

Diese Alternativlösung hat der Bauausschuss gleich fixiert: Auf der anderen Seite soll der Franz-Beiser-Weg, derzeit ein etwas rumpeliger Fußgängerdurchgang, für Kinderwagen und Rollatoren hergerichtet werden. Sobald dies geschehen ist, könne in der Badstraße das bisher verworfene Gehwegparken eingeführt werden.

Eine ganz andere Überlegung warf Max Heiland (Grüne) auf: reine Anwohnerparkplätze. Diese Anfrage hat die Gemeinde schon ans Landratsamt gestellt, aus generellem Interesse. Keine Option, erläuterte Sascha Monger: „Fürs Anwohnerparken gelten hohe rechtliche Hürden wie ein immenser innerstädtischer Parkdruck.“ So arg wie in München ist es in Unterhaching noch nicht, für Anwohnerparkzonen fehlt also die Grundlage.