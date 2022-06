Zweifel an Schulgarten-Projekt: Landkreis überprüft Zuschuss für „Gemüse-Ackerdemie“

Kritik an Betreuung durch Verein

Soll der Landkreis mit der Gemüse-Ackerdemie weitere Projekte umsetzen? Das wurde jetzt im Umweltausschuss des Kreistages kritisch diskutiert.

Landkreis - Der Landkreis hat seit 2020 mit zehn Schulen an Projekten des bundesweit agierenden Vereins Gemüse-Ackerdemie teilgenommen, unter anderem auch an Schulen in Baierbrunn, Unterhaching, Garching und Sauerlach. Vier brachliegende Schulgärten wurden neu aktiviert, sechs Schuläcker neu angelegt. In Hohenbrunn bauen die Schüler auf einem richtigen Acker Gemüse an, den ihnen ein Landwirt zur Verfügung stellt. An der Grundschule Pullach nehmen sogar alle Klassen und Lehrer teil.

Werden Schulen vom Verein etwa alleine gelassen?

Eigentlich hatte das Landratsamt dem Umweltausschuss empfohlen, dem Verein für die drei Jahre laufenden Projekte an fünf Schulen im Landkreis insgesamt 87 250 Euro zu zahlen. Doch dann stellten sich Zweifel ein.

CSU-Kreisrätin Claudia Leitner arbeitet als Vorsitzende des Unterföhringer Gartenbauvereins im Schulgarten mit, sie äußerte sich in der Umweltausschuss-Sitzung kritisch: Ein Mitarbeiter sei nur beim ersten Pflanzterminen in den Schulgarten an der Münchner Straße gekommen, seither würden die Schüler mit Schulsozialarbeiterinnen und Mitglieder des Gartenbauvereins das Projekt im dritten Jahr fortführen: „Von der Gemüse-Ackerdemie habe ich schon lange keinen mehr gesehen.“ Eine Herausforderung liegt darüber hinaus aber auch darin, die Schulstunden für die Gartenarbeit zu organisieren, weil beim Abarbeiten des Lehrplans so großer Nachholbedarf herrsche, sagte eine Mitarbeiterin des Landratsamts.

Hellhörig geworden, regte Landrat Christoph Göbel (CSU) an, die Fortführung der Projekte noch einmal zu prüfen. Der Umweltausschuss stellte die Entscheidung zurück. Zugleich verwies er auf positive Erfahrungen am Gymnasium Gräfelfing. Hier ackern Schüler der elften Jahrgangsstufe, die einen Teil des versiegelten Schulhofs in einen Garten verwandelt haben. Inzwischen hat die nachfolgende Projektklasse den Schulacker noch erweitert.

Die Idee findet durchweg Anklang

Die Idee des Projekts findet im Umweltausschuss nach wie vor Unterstützung: Im Schulgarten erhalten Kinder und Jugendliche einen ersten Zugang zur Lebensmittelproduktion und lernen, Gemüse selbst anzubauen. Auch wenn das vermittelte Bild „sehr romantisch“ sei und nicht allzu viel mit konventioneller Landwirtschaft zu tun habe, wie Georg Hornburger (CSU) feststellte. Oliver Seth (Grüne) sieht aber wichtige Aspekte: „Wenn man selber Salat zieht, weckt das wirklich Verständnis für die Landwirtschaft und stellt auch die Preise in Frage, die man im Discounter dafür zahlt.“

Annette Ganssmüller-Maluche (SPD) regte allerdings an, dass besser Landwirte, Gärtner und Förster aus den Gemeinden vor Ort das Wissen vermitteln sollten: „So praktiziert das in Ismaning seit Jahrzehnten die Bürgergemeinschaft für Landschaftspflege.“