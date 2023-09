Genug Lehrer im Landkreis München? Vorerst Ja - aber sie sind stark belastet

Von: Martin Becker

Teilen

„Auf Kante genäht“ ist laut Simone Fleischmann die Situation an Grund- und Mittelschulen im Landkreis. © Peter Kneffel

Das neue Schuljahr beginnt am Dienstag. Und an vielen Schulen stellt sich die Frage: Reicht das Personal? Und wie stark ist es belastet?

Landkreis – Trotz der bundesweiten Sorgen wegen Lehrermangels herrscht im Landkreis München eine mittelgute Stimmung. Tenor: Es stehen genügend Lehrkräfte zur Verfügung. Vorerst jedenfalls. „Durch die Corona-Pandemie sind wir krisenstabiler geworden, weil wir es drei Jahre lang trainiert haben, neues Personal zu rekrutieren“, sagte Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV). „Der Unterricht, so wie er verpflichtend ist, kann gehalten werden. Die Frage ist: Von wem?“ Allein fürs Schuljahr 2023/24 seien in Bayern etwa 600 Quereinsteiger eingestellt worden, ihr Gesamtanteil liege landesweit bei etwa 20 Prozent. Wichtiger sei es jedoch, „die Kernmannschaft gesund zu halten“, weshalb der BLLV zu deren Stärkung ein Sofortprogramm mit 36 Einzelpunkten fordert. Darin heißt es: „Nur starke, motivierte und gesunde Lehrkräfte sind gute Lehrkräfte!“

Fleischmann warnt davor, sich die Zahlen schönzureden

Auch, wenn für den Moment alle erforderlichen Stellen besetzt sind: Simone Fleischmann warnt davor, sich die Zahlen schönzureden. „Wenn im Lauf des Schuljahrs Pensionisten, Erkrankte oder Schwangere ausfallen, können wir die Lücken nicht mehr stopfen.“ Im Landkreis München sei die Personalsituation an den Grund- und Mittelschulen „auf Kante genäht“, und für die weiterführenden Schulen (Realschulen, Gymnasien, Berufsschulen) zeichne sich ab 2025 „ein eklatanter Lehrkräftemangel ab“.

Antje Radetzky, Rektorin der Grundschule an der Camerloherstraße in Ismaning: Kollegen stark belastet

Bei einer Pressekonferenz des BLLV schilderte Antje Radetzky, Rektorin der Grundschule an der Camerloherstraße in Ismaning sowie im Verband Leiterin der Abteilung Schul- und Bildungspolitik, die Überlastungsprobleme eindringlich: „Meine Lehrkräfte sind wirklich am Ende.“ Sie fokussierte auf das Thema Lehrkräftegesundheit und skizzierte, welchen Förderbedarf und welche Herausforderungen viele Kinder haben und welche Lern- oder sozialen Defizite es oft gibt – nicht zuletzt immer noch durch Corona. Und Antje Radetzky stellte klar, welche Herausforderungen und Belastungen dadurch für Lehrkräfte entstehen, die durch Zusatzaufgaben, Vertretungsstunden und vieles mehr ohnehin schon am Limit seien.

Die Karawane setzt sich am Dienstag wieder in Bewegung, zu Schuljahresbeginn. © dpa

Kultusminister Michael Piazolo: Personalgewinnung eine große Herausforderung

Bei einer anderen Pressekonferenz äußerte sich Kultusminister Michael Piazolo. „Bei steigenden Schülerzahlen bleibt die Personalgewinnung eine große Herausforderung. Die gute Nachricht: Dank unserer umfangreichen Maßnahmen stehen wir heute gut da“, sagte Piazolo. Entlastungen für Lehrkräfte und Schulleitungen stünden weiterhin ganz oben auf der Agenda des Kultusministeriums: So wird mit dem neuen Schuljahr das „Amtliche Schriftwesen“ für fertig ausgebildete Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen in Bayern abgeschafft. Dadurch entfallen weitreichende Dokumentations- und Vorlagepflichten der Lehrkräfte, etwa im Rahmen der Unterrichtsplanung.

Bessere Bezahlung

Ein weiterer positiver Aspekt ist aus Sicht des Kultusministeriums, wie dessen Stellvertretende Pressesprecherin Stephanie Neumeier mitteilt, die bessere Bezahlung in Form der schon begonnenen Angleichung der Einstiegsbesoldung für Lehrkräfte an allen Schularten auf A 13 – dies sei ein konkreter Anreiz, „dass der Lehrerberuf auch künftig attraktiv bleibt“. Was kurzfristige Ausfälle angeht: „Sollte es an einzelnen Schulen temporär zu einer schwierigen Versorgungslage kommen, können sie auf etablierte Maßnahmen wie Vertretungskonzepte oder die integrierte Lehrerreserve zurückgreifen.“ Ziel sei es, Unterrichtsausfall bei krankheitsbedingter Abwesenheit von Lehrkräften zu vermeiden – beispielsweise durch den Einsatz von „Mobilen Reserven, die kurz- und mittelfristig als Ersatz einspringen können“. Diese wurden deutlich aufgestockt.

Schulamtsdirektor Ulrich Barth: 136 zusätzliche Lehrkräfte im Landkreis München

Für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis sind, so berichtet Schulamtsdirektor Ulrich Barth, 136 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt worden. „Diese ergänzen die grundständig ausgebildeten Lehrkräfte und werden hauptsächlich in Förderangeboten sowie in Nebenfächern eingesetzt“, sagt Barth. „Als Qualifikation muss dieser Personenkreis in der Regel ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zum schulischen Fächerkanon nachweisen.“ Was die „Mobile Reserve“ im Landkreis betrifft: 121 Lehrkräften stehen bereit bzw. 1980 Lehrerwochenstunden, das sind etwa 200 Lehrerwochenstunden über dem Wert vom Vorjahr.

610 Klassen mit 13.994 Schülern (Klassenstärke 22,9) an den Grundschulen

An Qualität werde, jedenfalls auf Leitungsebene, nicht gespart. „Trotz der bekannten angespannten Personalsituation konnten für das neue Schuljahr alle Klassen an den Grund- und Mittelschulen des Landkreises Münchens mit einer Klassenleitung versorgt werden, die ein reguläres Lehramtsstudium absolviert hat“, sagt der Schulamtsdirektor. Im Vergleich zum Schuljahresbeginn im September 2022, so Barth, „sind die Schülerzahlen an den Grund- und Mittelschulen leicht gestiegen“, gleiches gelte für die Anzahl der Klassen, „sodass die durchschnittlichen Klassenstärken weitgehend gleichgeblieben sind“. In Zahlen bedeutet dies: An den Grundschulen des Landkreises gibt es heuer insgesamt 610 Klassen mit 13 994 Schülern (Klassenstärke 22,9), an den Mittelschulen sind es 184 Klassen mit 3621 Schülern (Klassenstärke 19,7).