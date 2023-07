Gewalttätige Krawalle in Unterhaching: Sieben Anzeigen und drei verletzte Jugendliche

Teilen

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. (Symbolfoto). © Friso Gentsch/dpa

Mit Holzlatten, Eisenstangen und Pfefferspray bewaffnet haben am Dienstagabend 40 bis 50 Jugendliche am Rathausplatz und am Bahnhof in Unterhaching Krawall gemacht. Sieben Männer wurden angezeigt.

Unterhaching – Sie waren wie für eine Straßenschlacht ausgerüstet: Mit Holzlatten, Eisenstangen und Pfefferspray bewaffnet haben sich am Dienstagabend mehrere Gruppen von Jugendlichen am Rathausplatz und am Bahnhof in Unterhaching versammelt. Drei 17-Jährige wurden verletzt. Sieben junge Männer zwischen 14 und 21 Jahren zeigte die Polizei wegen schweren Landfriedensbruchs an.

Aggressive Stimmung schreckt Anwohner auf

Es herrschte eine aggressive Stimmung im Ortszentrum. Aufgeschreckt durch den Lärm alarmierten mehrere Anrufer gegen 18.30 Uhr den Polizeinotruf, meldet das Polizeipräsidium. Sofort wurden mehrere Streifen zum Tatort geschickt. Rund um den Rathausplatz trafen die Beamten 40 bis 50 Jugendliche und junge Erwachsene an. Vom Polizeiaufgebot beeindruckt, zeigten sie sich friedlich. Ein 17-Jähriger aus dem Landkreis München gab an, dass er durch Pfefferspray verletzt worden sei.

Sieben Männer wegen schweren Landfriedensbruchs angezeigt

Während die Einsatzkräfte die Gruppen befragten, wurde bekannt, dass es auch am Bahnhofsvorplatz Auseinandersetzungen gegeben habe. Die Polizeikräfte trafen dort eine Vielzahl von Jugendlichen an, die unkooperativ und aggressiv auftraten. Aber niemand war handgreiflich oder randalierte vor den Augen der Polizisten. Sie kontrollierten Ausweise und befragten zahlreiche Personen. Sieben verdächtige Männer, alle zwischen 14 und 21 Jahren und mit Wohnsitz im Landkreis, erhielten Anzeigen wegen Beteiligung an einem Landfriedensbruch im besonders schweren Fall und wurden anschließend ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Drei 17-Jährige wurden verletzt - Motiv unklar

Neben dem genannten 17-Jährigen wurde auch ein Tatverdächtiger durch Pfefferspray verletzt, auch er ist 17 Jahre alt und wohnt im Landkreis. Ein dritter 17-Jähriger wurde durch einen Schlag mit einer Eisenstange ins Gesicht leicht verletzt. Die jeweiligen Angreifer sind bisher nicht identifiziert, meldet die Polizei. Über das Motiv der Jugendlichen konnte die Polizei am Mittwoch noch keine Auskunft geben. Ein politischer Hintergrund sei unwahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei sucht Zeugen und hofft auf weitere Informationen

Die Ermittler suchen mehr Informationen, worum es bei der Auseinandersetzung ging. Sie bitten Zeugen um Mithilfe: Wer Beobachtungen in der Rathausstraße und in der Umgebung des Bahnhofs gemacht, Fotos oder Videos aufgenommen hat, ist gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Tel. 089/ 2910-0.