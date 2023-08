Goethes Faust keine Pflicht mehr im Unterricht: So reagieren Kulturexperten und Schulleiter

Von: Marc Schreib

Teilen

Der Tragödie letzter Teil? In den Schulen ist Goethes Faust keine Pflichtlektüre mehr. © Nicolas Armer/dpa

Ab nächstem Jahr steht Goethes Faust nicht mehr auf der Liste der Pflichtlektüre an bayerischen Gymnasien. Richtig oder falsch? Darüber gehen die Meinungen auseinander.

Ottobrunn/Unterhaching – Viele sind Goethes Faust in ihrem Schulleben gleich mehrmals begegnet und haben die ersten Zeilen noch gut im Kopf. Die Gretchenfrage hat es sprichwörtlich in den Wortschatz geschafft. Jetzt wurde das Verbindliche gelockert, das Werk ist ab 2024/25 nicht mehr Pflichtlektüre an Bayerns Gymnasien. Alles befindet sich im Umbruch, also auch konsequenterweise der Umgang mit dem Faust, aber ist das richtig oder wird hier am Fundament des kulturellen Selbstverständnisses gesägt?

Zweifel, ob Faust noch zeitgemäß ist

In der Tat-Kreativ-Akademie des Ottobrunner Kulturschaffenden Bernd Seidel (69) gab es Überlegungen, ob eine Aufführung und Inszenierung des Goetheschen Faust denkbar wäre. Aber daraus wurde nichts. Für den 69-Jährigen offenbaren sich hier Grundsatzfragen: Bernd Seidel hat seine Zweifel, ob diese Nahrung für das sogenannte Bildungsbürgertum überhaupt noch zeitgemäß ist. Da müsse man den Begriff von Kultur und Kunst, dem Notwendigen und Nichtnotwendigen analysieren. „Wir leben im Jahr 2023. Goethe ist sicherlich ein wichtiger Schriftsteller und der Faust ein bedeutendes Werk. Er sollte zwar nicht zur Pflichtlektüre, aber zumindest zur Lektüre gehören. Aber ich muss sagen, die Sprache ist für junge Leute sehr überholt.“

Seidel wagt sich an das Stück gar nicht mehr heran, weil man die Problematik, die darin steckt, anders vermitteln könne. Selbst bei Shakespeare wirken auf ihn manche Seitenstränge nicht aktuell, weshalb sich Seidel bei seiner letzten Inszenierung des Macbeth stark auf das mörderische Ehepaar konzentriert hat.

Mehr Experimente und wilde Wege

Der Ottobrunner Kulturschaffende weiß, dass Bildung im Kindergarten anfängt und von dort weitergeführt wird. Was die Kultur angeht, plädiert er dafür, viel mehr selbst zu machen. Die Kinder und die Jugendlichen auf diese Weise an die Kultur heranzuführen.

„Faust ist sicherlich ein bedeutendes Werk. Aber ich muss sagen, die Sprache ist für junge Leute sehr überholt“, sagt Bernd Seidel, Theaterregisseur aus Ottobrunn © Robert Brouczek

In Seidels Jugend gab Jürgen Habermas mit seinem Kulturbegriff den Ton an, selbst als Künstler aktiv zu werden. Statt in großen hochsubventionierten Theatern zu hocken, sollten die Jungen raus gehen auf die Straße, auch das Universitäre sollte mehr nach außen verlagert werden. Seidel hat selbst seine Magisterarbeit in Literatur, Politik und Soziologie in einem Theater performt. „Das waren wilde Zeiten, und es hatte sich bereits damals ein neuer Kulturansatz herausgebildet.“ Heute experimentiere man sogar in den Staatstheatern und versucht, unkonventionelle, wilde Wege zu gehen. Aber es bleiben seiner Ansicht nach diejenigen immer ausgeschlossen, die weniger Zugang zu Bildung haben. Das gelte auch für alte Schriftsteller, die man sicherlich kennen sollte, aber eine Lektürepflicht hält er für übertrieben.

Mit G9 mehr Zeit für Lektüre

Das Lise-Meitner-Gymnasium in Unterhaching hat eine besondere Beziehung zu Goethe und seinem Faust, da vor zehn Jahren der populäre Film „Fack ju Göhte“ gedreht wurde. Mit einem alternativen Bildungsideal, das sich von konventionellen Methoden lossagt. Direktorin Michaela Trinder ist seit drei Jahren an der Schule und ist persönlich ein Verfechter des Faust als Schullektüre, allen einstigen Dreharbeiten zum Trotz. Sie möchte nicht, sagt sie augenzwinkernd, dass ihre Schule durch den Film definiert wird. „Dass bei uns zwei Teile gedreht wurden, würde ich als nette Anekdote in der Schulgeschichte sehen.“ Mehr aber auch nicht In der wiedergewonnenen Schulform des G9 habe man jetzt insgesamt wieder mehr Raum und Zeit im Deutschunterricht für Lektüre, sodass der Faust darin neben vielen anderen Büchern seinen Platz beibehalten könne.

„Ich empfinde den Faust nach wie vor als ganz wichtiges und zeitloses Werk für unsere Kultur“, sagt Michaela Trinder, Direktorin des Lise-Meitner-Gymnasiums Unterhaching. © privat

Die Schulleiterin hat in ihrer eigenen Schulzeit selbstverständlich den Faust gelesen, auch wenn sie sich naturwissenschaftlich orientierte. „Ich bin Deutsch affin und empfinde den Faust nach wie vor als ganz wichtiges und zeitloses Werk für unsere Kultur.“ In der Umgangssprache und in den Redewendungen werde auch heute noch darauf viel Bezug genommen. Klar, es könnten in Deutsch nicht alle großen Werke behandelt werden, auch wenn auf Literatur viel Wert gelegt werde. „Neben dem ganzen Inhalt sollte die Schule die Grundlage für eine Liebe zur Literatur schaffen.“

Ehemaliger Direktor: Faust ist grundlegend

Für den Wissenschaftsbeauftragten und ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Philologenverbandes, Heinz Durner (82) aus Oberbiberg, ändern sich zwar die Zeiten, aber es gebe auch gewisse Grundwahrheiten – ob in der Mathematik, der Kunst oder in der Literatur. Sie bleiben bestehen. Der Faust gehört für ihn als Leben und Tod umfassendes Vermächtnis zu den unumstößlichen Werken der Literaturgeschichte. Wie Vergils Aeneis für die Römer als Nationalepos galt, so sei der Faust hierzulande grundlegend. „Es ist ja unglaublich, was der Mann vom Teufel bis zum Himmel alles durchdacht hat.“

Wert des Stücks könnte vergessen werden

Als Direktor am Gymnasium Unterhaching lobte Durner einst bei seinen Schülern Preise fürs Gedichtaufsagen aus. Ganz oft kam Goethes Zauberlehrling dran. Es mussten mindestens vier Strophen sein. Der Wissenschaftsbeauftragte befürchtet, durch eine Abwertung ins nicht mehr absolut Notwendige, dass die nächste Generation noch weniger Wert auf das Stück lege. „Und dann ist es plötzlich in einem Erosionsprozess verschwunden. Aber das geht nicht. Ich kann doch nicht auf Grundelemente unseres Weltverständnisses verzichten.“ Laut Durner muss man Vergleiche anstellen können, um das Geschenk der ganzen Literatur zu begreifen.