Große Baustellen-Übersicht: Hier lauern Staufallen während der Sommerferien

Von: Martin Becker

Auf der Autobahn A8 Salzburg-München fahren Autos im dichten stockenden Verkehr. (Symbolfoto) © Thomas Plettenberg

Rote Rücklichter, Autokolonnen, Stau: An diversen Stellen im Landkreis München wird gebaut. Wir erklären wo, wann und warum Sie in den Sommerferien mit Baustellen und Staus rechnen müssen und wie Sie ausweichen können.

Landkreis – Je nach Baufortschritt kann die angegebene Dauer der Bauarbeiten variieren. Die Zahlen in den Klammern entsprechen denen auf unserer Grafik.

Aschheim (1)

Am letzten Juli-Wochenende wird in Aschheim die östliche Umgehungsstraße gesperrt, um dort eine Entwässerungsleitung zu bauen. Die Sperre dauert von Freitag, 29. Juli (16 Uhr), bis Sonntagnachmittag. Eine Umleitung über Aschheim wird ausgeschildert.

Aying (2 + 3)

Auf der Staatsstraße 2078 (Rosenheimer Straße) erfolgt die Verlegung einer Gasleitung durch Erdgas Südbayern mit abschnittsweise halbseitigen Sperrungen und Regelung durch eine Baustellenampel im Zeitraum zwischen dem 1. August und dem 11. September. „Wegen Asphaltierung der Fahrbahnoberfläche erfolgt in dieser Zeitspanne auch einwöchige Vollsperrung der Ortsdurchfahrt“, sagt Franziska Herr, Pressesprecherin im Landratsamt München.

Die wichtigsten Baustellen im Landkreis München sind auf der Karte eingezeichnet – die jeweiligen Ziffern verweisen auf die entsprechend nummerierte Erklärung im Artikel. © Münchner Merkur/Nadine Kolbeck

Eine Vollsperrung betrifft auch den Bahnübergang in Dürrnhaar: Dort wird, im Auftrag der Deutschen Bahn, die Gemeindeverbindungsstraße nach Egmating erneuert (18. bis 23. August).

Etwas länger hinziehen wird sich auf der Staatsstraße 2078 (Großhelfendorf – Feldkirchen-Westerham) eine Baumaßnahme des Staatlichen Bauamts Freising: Seit dem 18. Juli besteht eine Vollsperrung – und zwar bis Ende Oktober/Anfang November zwischen Rauchenberg und Aschbach. In dieser Zeit erneuert das Staatliche Bauamt Freising die Fahrbahn auf einer Länge von knapp 1,5 Kilometern. „Im Zuge der Arbeiten werden Kuppen abgeflacht, die Trassenführung optimiert sowie die Fahrbahn und die Bankette verbreitert“, erläutert Pressesprecher Thomas Jakob. „Zudem entsteht auf Höhe der Einmündung zum Bergtierpark Blindham ein Linksabbiegestreifen.“ Die Zufahrt zum Bergtierpark selbst erhält eine Querungshilfe. Aus Richtung Großhelfendorf ist die Zufahrt zum Bergtierpark die ganze Bauzeit über möglich. Für den überörtlichen Verkehr sind ausgeschilderte Umleitungen eingerichtet.

Brunnthal (4)

Die Ortsdurchfahrt Brunnthal (Kreisstraße M 10/M11) erhält einen lärmmindernden Fahrbahnbelag, Vollsperrungen sind in drei Abschnitten zwischen dem 1. und 28. August vorgesehen. „Die Arbeiten sind in drei Abschnitte eingeteilt, damit der Ort immer erreichbar ist“, sagt Thomas Jakob, Pressesprecher vom Staatlichen Bauamt Freising. Für den Durchgangsverkehr ist eine ausgeschilderte Umleitung eingerichtet. In der ersten Bauphase führt die Umleitungsstrecke von Brunnthal über die Kreisstraße M 27 nach Hofolding, weiter auf der Staatsstraße 2070 nach Sauerlach und von dort über Staatsstraße 2573 nach Lanzenhaar. In der zweiten Bauphase wird der Verkehr aus Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn über die Staatsstraße 2367 bis nach Faistenhaar umgeleitet und von dort auf der Staatsstraße 2070 bis nach Hofolding und über die Kreisstraße M 27 zurück nach Brunnthal. In der dritten Bauphase (Asphaltierungsarbeiten) läuft der Verkehr über die Staatsstraße 2367 bis nach Faistenhaar und auf der Staatsstraße 2070 bis Sauerlach und von dort über Staatsstraße 2573 nach Lanzenhaar.

Grasbrunn (5)

Beim „Forstwirt“ in Grasbrunn wird im Auftrag des Landkreises München ein neuer Kreisverkehr gebaut im Kreuzungsbereich M 25 (Harthauser Straße)/Staatsstraße 2079. Eine Baustellenampel regelt die halbseitige Sperrung der Staatsstraße 2079, für die Kreisstraße M 25 gilt eine Vollsperrung. Die schon laufenden Straßenbauarbeiten werden bis Dezember dauern. Schon Ende September soll dagegen ein neuer Radweg an der Kreisstraße M 25 zwischen Grasbrunn und Neukeferloh fertiggestellt sein. Abschnittsweise kommt es zu einer halbseitigen Sperrung mit Baustellenampel.

Feldkirchen (6)

Die Fahrbahnerneuerung auf der A 94 zwischen München-Riem und dem Autobahnkreuz München-Ost (25. Juli bis Ende August) findet nachts statt zwischen 19.30 und 6 Uhr. Ausgenommen sind die Wochenenden und einzelne Tage mit Veranstaltungen und Messen. Während der Bauarbeiten kommt es zu nächtlichen Teilsperrungen der Anschlussstellen München-Riem, Feldkirchen-West und Feldkirchen-Ost.

Grünwald (7)

Wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen und Hausanschlüssen der Erdwärme Grünwald ist im August und September auf der auf der Südlichen Münchner Straße mit Fahrbahnbeeinträchtigungen zu rechnen. Zudem werden Straßenbahnübergänge auf der Staatsstraße 2072 (Südliche Münchner Straße) im Bereich der Linie 25 saniert, es kommt während der Sommerferien zu halbseitigen Straßensperrungen. Für die Trambahnlinie gibt es einen Schienenersatzverkehr.

Hohenbrunn (8)

Eine Vollsperrung der Kreisstraße M 24 (Siegertsbrunner Straße) ist erforderlich zwischen Kirchstockacher Straße und südlichem Ortsende. Grund: die Verlegung einer Gasleitung im Auftrag der Stadtwerke München. Die Maßnahme dauert von Ende Juli bis Mitte September.

Höhenkirchen-Siegertsbrunn (9)

Die Deutsche Bahn nimmt Arbeiten am Bahnübergang auf der Kreisstraße M 10 (Bahnhofstraße) vor. Vom 19. bis 25. August ist deshalb eine Vollsperrung des Bahnübergangs angesetzt.

Ismaning (10)

Arbeiten an der Wasserleitung auf der Staatsstraße 2053 (Münchener Straße) machen in Ismaning eine halbseitige Sperrung mit Regelung durch Baustellenampel nötig, voraussichtlich vom 15. bis zum 25. August.

Kirchheim (11 + 12)

An der Kreuzung mit der Weißenfelder Straße werden in Kirchheim auf der Kreisstraße M 1 Bau ein neuer Kreisverkehrs sowie ein Radweg gebaut. Wegen der Baumaßnahme des Landkreises München kommt es bis Jahresende zu einer halbseitigen Sperrung der M 1 (Regelung durch Baustelleampel), einer Vollsperrung der Einmündung Weißenfelder Straße sowie zu Beeinträchtigungen an der Einmündung Ammerthalstraße.

Der achtstreifige Ausbau der A 99 führt teilweise zu Behinderungen an der Anschlussstelle Kirchheim. Dort werden in sechs Nächten (von Samstag, 20. August, bis Freitag, 26. August) die Traggerüste für die neue Brücke wieder weggebaut. Der durchgehende Verkehr auf der A 99 kann auch während dieser Arbeiten weiter auf der Autobahn fließen. An der Anschlussstelle Kirchheim kommt es in einzelnen Nächten aber zu teilweisen Rampensperrungen – der Verkehr wird dann lokal über den Kreisverkehr um Ortseingang Kirchheim bzw. über das Gewerbegebiet Aschheim umgeleitet und entsprechend ausgeschildert.

Neubiberg (13)

Auf der Autobahn A 8 wird die Fahrbahn erneuert – die Bauarbeiten betreffen den Abschnitt zwischen München-Perlach und dem Kreuz München-Süd in Richtung Salzburg. „Baubeginn ist am 8. August, Fertigstellung bin Ende Oktober“, teilt Josef Seebacher, Pressesprecher Südbayern der Autobahn-GmbH, mit. Temporäre Teilsperrungen der Anschlussstellen Neubiberg, Unterhaching-Ost und Taufkirchen-Ost werden sich in Fahrtrichtung Salzburg nicht vermeiden lassen.

Oberhaching (14)

Über drei Baustellen in Oberhaching informiert Hans Hutter vom örtlichen Bauamt. Bis Ende Oktober wird wegen Verbreiterung und Sanierung noch die Vollsperrung auf der Sauerlacher Straße zwischen Stefanienstraße und Tölzer andauern. Ebenfalls die Sauerlacher Straße betrifft eine halbseitige Sperrung zwischen Jäger- und Stefanienstraße wegen des Verlegens einer neuen Wasserleitung n (bis voraussichtlich 31. August). Die dritte Baustelle ist an der Kreisstraße M 11: Zwischen der Autobahnanschlussstelle Oberhaching und dem Tunnel Kugler Alm kommt es wegen Deckenbauarbeiten zu einer Vollsperrung (22. August bis 9. September).

Ottobrunn (15)

Bis September wird eine Fernwärmeleitung der Stadtwerke München verlegt, die Baumaßnahme in Ottobrunn läuft schon. Betroffen sind die Kreisstraße M 12 (Rosenheimer Landstraße) und die Ottostraße. Es kommt zu Beeinträchtigungen auf der M 12; die Ottostraße ist halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße ausgeschildert.

Planegg (16)

Bis Ende August wird in Planegg die Radwegeführung verbessert entlang der Münchner Straße auf der Westseite der Unterführung Röntgenstraße. „Etwaige Sperrungen oder Umleitungen“, sagt Andras Löbe vom Bauamt, betreffen die Radweg-Unterführung Röntgenstraße mit Umleitung über den östlichen Radweg nach Martinsried und und den Radweg am Ortsausgang Richtung Martinsried und Feodor-Lynen-Gymnasium.

Straßlach-Dinghart.(17)

Im Ortsteil Holzhausen steht eine Deckensanierung in der Endlhauser Straße an. Während der Baumaßnahme (1. bis 4. August) erfolgt eine ausgeschilderte Umleitung über Endlhausen.

Taufkirchen (18)

Ebenfalls die Verlegung einer Fernwärmeleitung sorgt in Taufkirchen für Behinderungen, allerdings erst ab Mitte September bis Mitte Oktober. Abschnittsweise wird die Staatsstraße 2368 (Tölzer Straße) mittels Baustellenampel halbseitig gesperrt.

Unterhaching (19)

Der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen steht in Unterhaching an auf der Biberger Straße (Staatsstraße 2368) und der Ottobrunner Straße (Kreisstraße M 22). Bis Mitte August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Unterschleißheim (20)

Für die Geothermie Unterschleißheim erfolgt bis Mitte September die Verlegung einer Fernwärmeleitung auf der Staatsstraße 2342 (Landshuter Straße). Für Autofahrer bedeutet dies halbseitige Sperrungen an der Einmündung Carl-von-Linde-Straße.

Außerdem erfolgt auf der A 92 eine Fahrbahnerneuerung zwischen Unterschleißheim und dem Autobahnkreuz Neufahrn. Die Bauarbeiten laufen schon – Bauende soll im Herbst sein. Für Autofahrer heißt das: wechselnde Verkehrsführungen mit jeweils zwei Fahrspuren je Fahrtrichtung.