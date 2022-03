Großeinsatz in München wegen Ukraine-Flüchtlinge: Einsatzkräfte helfen bei Versorgung

Knapp 240 Einsatzkräfte aus dem Landkreis engagierten sich am Wochenende für die Ukraine-Flüchtlinge. © kreisbranDinspektion

Feuerwehren und Katastrophenschutz aus dem Landkreis helfen bei Versorgung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine.

Landkreis – Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter ihnen: Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem ganzen Landkreis München haben der Landeshauptstadt dabei geholfen, den Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zu bewältigen.

Im Einsatz waren der Katastrophenschutz, die Kreisbrandinspektion und die Freiwilligen Feuerwehren. Das teilte das Landratsamt mit. Seit vergangenem Freitag verstärken die Einsatzkräfte aus dem Landkreis die städtischen Kräfte – auf Bitten der Regierung von Oberbayern. Im Mittelpunkt stehen die Organisation und der Aufbau von Unterkünften für Geflüchtete.

Großeinsatz in München wegen Ukraine-Flüchtlinge: 1000 Matratzen transportiert

Allein am Samstag transportieren Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis 1000 Matratzen, Kopfkissen und Decken aus dem bayerischen Pandemiezentrallager in die Landeshauptstadt. Es wurden Lunchpakete am Hauptbahnhof ausgegeben, Paletten mit Getränke umgeschlagen und 280 Feldbetten in eine Notunterkunft der Stadt geliefert. Einsatzkräfte der Feuerwehren holten 20 Paletten mit Hygieneartikeln am Flughafen München ab und fuhren sie in eine Notunterkunft.

Auch in dieser Woche sind die Helferinnen und Helfer in München im Einsatz. Vorerst bis Montagabend waren 60 Feuerwehrler an verschiedenen Akutbetreuungsstellen beschäftigt. Die Einsätze werden vom Katastrophenschutz und der Kreisbrandinspektion so geplant, dass die Einsatzbereitschaft im Landkreis München sichergestellt ist, so die Kreisverwaltung.

Mehr als 14 300 Einsatzminuten

Mehr als 14 300 Einsatzminuten haben die Kräfte der Feuerwehr bislang in München gearbeitet. Knapp 240 Kräfte waren in der Hilfeleistung aktiv. Allein am Sonntag waren 120 Einsatzkräfte mit 35 Fahrzeugen der Feuerwehren im Stadtgebiet. Zusätzlich befanden sich 20 Führungspersonen vor Ort.

„Bei dem Einsatz der Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis München handelt es sich um den größten Kräfteeinsatz im Stadtgebiet München seit über 30 Jahren. Mein großer Dank gilt den Kommunen im Landkreis für die unbürokratische Unterstützungsleistung mit Feuerwehrkräften für die Stadt München“, sagte Kreisbrandrat Harald Stoiber.

Nicht nur in der Stadt, auch im Landkreis München brauchen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Hilfe. Inzwischen wurden hier rundd 800 Vertriebene erfasst. Die tatsächliche Zahl an Menschen, die im Landkreis München untergekommen sind, liegt wohl noch höher, so das Landratsamt. Geflüchtete, die privat eine Unterkunft gefunden haben, müssen sich erst nach 90 Tagen registrieren lassen.

Geld für Flüchtlinge

Unterdessen hat das Landratsamt damit begonnen, Leistungen an Geflüchtete auszuzahlen, teilte das Landratsamt mit. Da aus der Ukraine eingereiste Menschen meist kein Konto in Deutschland haben, zahlt die Verwaltung das Geld vor Ort in der Behörde am Mariahilfplatz in München aus. Künftig soll es dort für die Wartenden eine Verpflegungsstation geben, sie ist gerade im Aufbau.

Landrat Christoph Göbel (CSU) lobte den Einsatzwillen der Beteiligten. „Was Verwaltung, Katastrophenschutz, Kreisbrandinspektion und insbesondere die Mitglieder unserer freiwilligen Feuerwehren hier aktuell leisten, verdient allergrößten Respekt“, sagte er. Es zeige sich einmal mehr, welche unverzichtbare Funktion die Ehrenamtlichen hätten.