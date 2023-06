„Großer Schock“: Ex-Staatsministerin Kerstin Schreyer an Brustkrebs erkrankt

Von: Florian Prommer

Im Landtag vertritt Kerstin Schreyer den Stimmkreis München-Land Süd seit 2008. (Archivbild) © Matthias Balk/dpa

Kerstin Schreyer, Ex-Staatsministerin und Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis München, ist an Brustkrebs erkrankt. Die Diagnose machte sie am Donnerstag publik.

Landkreis München - Die ehemalige Staatsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist Brustkrebs erkrankt. Der bösartige Tumor seit bei einer Routineuntersuchung entdeckt worden, teilt die Landtagsabgeordnete aus Unterhaching mit. Der Tumor werde nun operativ entfernt, es folge eine Strahlentherapie. Der genaue Zeitpunkt des Eingriffs steht noch nicht fest.

„Auch wenn die Diagnose für mich im ersten Moment ein großer Schock war, so blicke ich mittlerweile mit großer Zuversicht in die Zukunft“, schreibt Schreyer in einer Pressemitteilung. „Ich bin eine Kämpferin und habe fest vor, auch diese Herausforderung zu meistern.“ Wissenschaftliche Untersuchungen stützen die Zuversicht der Landtagsabgeordneten: Durch Früherkennung und medizinischen Fortschritt steige die Zahl der erfolgreichen Behandlungen kontinuierlich, so Schreyer: In der Altersgruppe zwischen 45 und 54 genesen demnach knapp neun von zehn Frauen vollständig.

„Ich habe mich bewusst dafür entschieden meine Erkrankung öffentlich zu machen und bitte um Verständnis, dass ich in den kommenden Wochen, auf Grund der anstehenden Therapiemaßnahmen nicht in gewohnter Art und Weise präsent sein kann,“ so Schreyer und weiter: „Ich bin fest davon überzeugt, dass ich gestärkt aus dem Kampf gegen den Krebs hervorgehe. Die Krankheit wird für mich eine weitere Erfahrung sein, die mir einen neuen Blickwinkel auf politische Fragestellungen ermöglicht.“