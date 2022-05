Ansturm aufs Gymnasium: Landkreis hat bayernweit höchste Übertrittsquote

Von: Charlotte Borst

Der Ansturm auf die 16 Gymnasien ist im Landkreis München ist extrem hoch, das belegt der aktuelle Sozialbericht des Landratsamtes. (Symbolfoto) © Peter Kneffel / dpa

Landkreis - Die Übertrittsquote lag 2019 im Landkreis bei 58,8 Prozent, wie das Landratsamt mitteilt. Das war bayernweit der höchste Wert. Die Übertrittsquote in Bayern liegt bei 39,4 Prozent. Allerdings ist die Landkreisquote schon gesunken. Sie lag 2010 sogar bei 63,5 Prozent. Ein Grund für den Rückgang könnte die Einführung des achtjährigen Gymnasiums im Jahr 2010/11 sein, heißt es im Sozialbericht 2021, den Sozialplanerin Isabel Gruber dem Sozialausschuss vorstellte. Bayernweit zeigten sich hohe Übertrittsquoten aufs Gymnasium vor allem in Stadtregionen. „Bei der Übertrittsquote auf die Mittelschule weist der Landkreis München mit 18,2 Prozent im Bayernvergleich den niedrigsten Wert auf.“ Dennoch ist diese Zahl seit 2010 gestiegen, damals gingen 16,3 Prozent von der Grundschule auf die Mittelschule. Der Übertritt in eine der sechs Realschulen liegt laut Landratsamt seit Jahren konstant bei 21 Prozent, womit der Landkreis München im bayerischen Durchschnitt liege.

Ungleiche Bildungschancen

Bei den Übertrittsquoten, differenziert nach Nationalität, stellt das Landratsamt München heuer große Unterschiede fest, die die ungleichen Bildungschancen ausländischer Kinder deutlich machten. Der Blick auf die Statistiken des Sozialberichts zeigt: Bei den ausländischen Kindern spielt die Mittelschule eine bedeutende Rolle, jedes dritte ging auf die Mittelschule. Nur 32,6 Prozent der ausländischen Kinder traten auf das Gymnasium über, heißt es im Sozialbericht. „Beim Übertritt auf die Realschule sind die Unterschiede zwischen den Nationalitäten deutlich geringer ausgeprägt.“

Die Zahl der Kinder- und Jugendlichen, die eine der fünf Förderschulen im Landkreis besuchen ist zwischen 2010/11 bis 2015/16 stets rückläufig gewesen und stieg seitdem wieder auf 800 im Schuljahr 2019/20. Von ihnen sind 67 Prozent Jungen und fast 23 Prozent ausländischer Nationalität. „Das heißt, im Verhältnis gesehen sind sie deutlich häufiger als deutsche Kinder auf Förderschulen vertreten“, schlussfolgert Sozialplanerin Isabel Gruber.

Jugendkriminalität ist gesunken

Erfreulich ist, dass 2020 sowohl die Zahlen der Straftaten von Jugendlichen (2017: 1533; 2020: 1515) als auch die der straffälligen Jugendlichen im Landkreis zurückgegangen sind (2017: 814; 2020: 519). „Dies könnte auf den Corona bedingten Lockdown und die Ausgangssperre zurückzuführen sein“, vermutet Gruber. Insgesamt ist die Jugendkriminalität deutlich unter dem bayerischen Durchschnitt.