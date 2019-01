Unvermittelt hat ein 28-jähriger Unterhachinger seiner Mutter am Sonntag ins Steuer gegriffen und den Wagen in den Gegenverkehr gelenkt.

Haar – Der junge Mann war mit seiner Mutter (61) und seiner Schwester (29) auf der B 471 bei Haar unterwegs. Plötzlich griff er bei voller Fahrt seiner Mutter ins Lenkrad, riss es herum und lenkte es in den Gegenverkehr. Genauer genommen in einen entgegenkommenden Peugeot. Beide Fahrzeuge prallten heftig zusammen.

So schildert die Polizei nach ersten Erkenntnissen den Unfall am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der Vockestraße (B 471) in Haar, ganz in der Nähe der S-Bahnunterführung. Was die halsbrecherische Aktion des jungen Mannes betrifft, hat die Polizei einen Verdacht, doch die Ermittlungen laufen noch.

Sohn greift Mutter bei voller Fahrt ins Steuer - und crasht in den Gegenverkehr

Glücklicherweise kein Frontal-Crash

Der Wagen der Familie aus Unterhaching rammte den Peugeot eines 52-jährigen Mannes. Zum Glück stießen die Fahrzeuge nicht frontal zusammen, sondern jeweils vorne links und wurden weggeschleudert. So kamen alle vier Fahrzeuginsassen mit leichten Verletzungen davon, meldet die Polizei. Die B-471 war zwei Stunden lang gesperrt.Den Peugeotfahrer musste die Freiwillige Feuerwehr Haar aus seinem Wagen befreien. Im Einsatz waren 17 Kräfte unter Kommandant Arne Seifert.

