HT-Handballer: Alles auf Anfang

Nach dem Trainerwechsel und der Trennung von Bernhard Karg stehen die Handballer von Hachinger Tal München vor einem Neuanfang. Erster Gegner: Waldbüttelbrunn.

Taufkirchen/Unterhaching – Die bisherige Bayernliga-Saison verlief für die Handballer von HT München ziemlich frustrierend: Schon vier Niederlagen nach sechs Spieltagen, drei davon mit nur einem Tor, zuletzt zweimal hintereinander mit dem entscheidenden Gegentreffer in der letzten Sekunde. Am Samstag (20 Uhr, Taufkirchen/Köglweg) heißt es für das Fusionsteam aus dem Hachinger Tal nun: Alles auf Anfang.

Bei der Partie gegen die DJK Waldbüttelbrunn feiert das neue Trainerteam Thomas Schibschid und Friedrich Stoller seinen Einstand, das am Dienstag Bernhard Karg abgelöst hatte. Gegen den mit bislang zwei Punkten mehr ausgestatteten Tabellen-Achten soll auch das Last-Minute-Pech der Vergangenheit angehören. „Wir haben ein, zwei Ideen, bei denen wir ansetzen wollen“, verrät Stoller, „aber das sind zunächst nur Kleinigkeiten, denn das Team ist in einem guten Zustand. Jetzt wollen wir erst mal am Wochenende Punkte holen, und dann gehen wir in die Detailarbeit.“

Panik hat man im Verein ohnehin noch nicht, trotz des Absturzes auf Tabellenplatz elf und der negativen Bilanz nach einem Viertel der Saison. „Waldbüttelbrunn ist absolut in Reichweite“, sagt HT-Herren-Boss Marvin Dellner, „da können wir wieder Boden gut machen. Und wenn wir diesmal ein wenig mehr Glück haben als bei den beiden unglücklichen Spielen zuletzt, dann packen wir das auch.“

