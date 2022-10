Viele kennen die Hilfsangebote gar nicht

Umfrage zeigt: Hilfen erreichen die Menschen nicht

Von: Charlotte Borst

Teilen

Dasein, pflegen und betreuen: In der häuslichen Pflege sind überwiegend Frauen engagiert, viele von ihnen sind nebenher berufstätig. symbolFoto: Bernd Thissen/dpa © Bernd Thissen

Wer einen Angehörigen pflegt, ist meist auf verschiedenste Weise gefordert. Ein breites Unterstützungsangebot gibt es im Landkreis. Doch das Problem ist: Viele Betroffene kennen diese Angebote gar nicht.

Landkreis – Wie geht es den pflegenden Angehörigen und wie kann man ihre anstrengende und kräftezehrende Situation verbessern? Das wollte der Landkreis wissen und hat in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe für Sozialplanung und Altersforschung (Afa) 205 Personen befragt.

Ausbau von Tagespflege und Kurzzeitpflege notwendig

Die Umfrage hat die Notwendigkeit von Entlastung aufgezeigt. Landrat Christoph Göbel (CSU) hält den Ausbau von Tages- und Kurzzeitpflege für notwendig. Auf die offene Frage, was sie sich wünschten, schrieben viele pflegende Angehörige auf ihren Fragebogen: Weniger Papierkram, mehr Informationen, mehr flexible Entlastungsangebote.

Spagat zwischen Pflege und Beruf

Die Befragung ergab zunächst, dass die Gruppe der pflegenden Angehörigen sehr heterogen ist. „Sie setzt sich sowohl aus Ehepartnern, Kindern und Schwiegerkindern als auch aus Freunden, Bekannten und Nachbarn zusammen“, erläuterte Sabine Wenng aus dem AfA-Team, die die Umfrage dem Kreis-Sozialausschuss vorstellte.

Viele Pflegende haben ihre Arbeitszeit reduziert

Gut zwei Drittel der Befragten sind weiblich, gut ein Viertel ist männlich. Mehr als die Hälfte der Befragten sind im erwerbsfähigen Alter, also zwischen 25 und 65 Jahre. Was vielleicht doch überrascht: Die Hälfte der Pflegenden sind berufstätig, entweder in Vollzeit oder Teilzeit müssen sie den täglichen Spagat zwischen Pflege und Berufsalltag hinbekommen. 39 Prozent stecken beruflich zurück, haben ihre Arbeitszeit reduziert oder ihren Job aufgegeben und somit auch finanzielle Einbußen hingenommen. Eine finanzielle Belastung durch die Pflege bereitet etwa 27 Prozent (51 Personen) der Befragten Sorgen.



Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei nicht nur mit kleinen Kindern ein Thema, sagte Landrat Christoph Göbel (CSU), auch für pflegende Angehörige sei es ein handfestes finanzielles Problem. Damit Angehörige Auszeiten bekommen oder auch einmal in Urlaub fahren können, brauche es Personal, um die Situation durch Tages- und Kurzzeitpflege zu verbessern, sagte Landrat Göbel.



Viele kennen die Hilfsangebote gar nicht

45 Prozent der Pflegenden sind schon im Rentenalter und 65 Jahre oder älter. Jede sechste der Personen, die geantwortet haben, ist über 80 Jahre alt. Das Gros der Befragten betreut eine Person ab 65 Jahren. Es nahmen außerdem 17 Personen teil, die ein Kind oder einen Jugendlichen pflegen. Die Mehrheit lebt mit dem zu Pflegenden in einem Zwei-Personen-Haushalt.



Der überwiegende Teil betreut seine Angehörigen täglich. Bei 36 Prozent ist ein ambulanter Dienst in die Pflege involviert, 33 Prozent werden von einer Nachbarschaftshilfe oder einem sozialen Dienst unterstützt, und 27 Prozent durch eine Haushaltshilfe entlastet. Rund jeder Zehnte gibt an, dass eine 24-Stunden Betreuungskraft bei der pflegebedürftigen Person im Haushalt lebt, fünf Prozent erhalten Unterstützung von Ehrenamtlichen. Nur 35 Prozent kennen die Webseite des Landratsamtes, von Selbsthilfe- und Gesprächsgruppen wissen nur 32 Prozent.



Probleme mit Kasse

„Als beschwerlich oder kompliziert kristallisiert sich bei 48 Prozent der Kontakt mit den Krankenkassen heraus“, berichtete Wenng, vor allem bei der Hilfsmittelversorgung, etwa durch ein Pflegebett, einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel. Die Beantragung und die Durchsetzung von Leistungen bezeichnen 46 Prozent als schwierig.

Auf die Frage, welche Angebote die pflegenden Angehörigen tatsächlich nutzen, stechen die Beratung durch die Pflegekassen mit 21 Prozent sowie der Fachstelle für pflegende Angehörige mit 13 Prozent hervor. Die Nachbarschaftshilfen und sozialen Dienste kennen 42 Prozent, die Webseite des Landratsamtes 35 Prozent, von Selbsthilfegruppen und Gesprächsgruppe für pflegende Angehörige wissen 32 Prozent. Weniger bekannt ist die Münchner Pflege- und Hauswirtschaftsbörse. Eine finanzielle Belastung durch die Pflege bereitet etwa 27 Prozent (51 Personen) der Befragten Sorgen.

Wer Tagespflege kennt, lobt sie

„Als beschwerlich oder kompliziert kristallisiert sich bei 48 Prozent der Kontakt mit den Krankenkassen heraus“, berichtete Wenng, vor allem bei der Hilfsmittelversorgung, etwa durch ein Pflegebett, einen Rollstuhl oder andere Hilfsmittel. Die Beantragung und die Durchsetzung von Leistungen bezeichnen 46 Prozent als schwierig.

Mehr Infos bereitstellen

Als Fazit aus der Befragung schlug Expertin Sabine Wenng vor, dass mehr Information für pflegende Angehörige bereitgestellt werden sollte. Die Fachstelle für pflegende Angehörige mit ihrem Pflegestützpunkt sollte der Landkreis weiter bedarfsgerecht ausbauen. Zur psychischen Entlastung sollten weitere Projekte, wie „Angehörige stärken“ in der Fachstelle für pflegende Angehörige geschaffen werden.



Einstimmig beschloss der Sozialausschuss, dass die Kreisverwaltung diese Schritte umsetzen soll. Die Maßnahmen werden nun in das Seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreises aufgenommen.