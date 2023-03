Hallelujah - Zwei neue Pfarrerinnen in der Heilandskirche Unterhaching

Von: Volker Camehn

Pfarrerin Katja Deffner. © privat

Die evangelische Kirchengemeinde in Unterhaching bekommt zwei neue Pfarrerinnen: Katja Deffner und Katharina Will. Beide Stellen waren vakant geworden.

Unterhaching – Neue Frauen-Power für die evangelische Kirchengemeinde: Am 12. März findet für Katja Deffner und Katharina Will die Ordination und Einführung in der evangelisch-lutherischen Heilandskirche in Unterhaching statt. Ordination – das bedeutet die feierliche Einsetzung eines Pfarrers in sein Amt. Katharina Will und Katja Deffner treten ihren neuen Job am Mittwoch schon an. Die beiden Stellen waren vakant geworden, nachdem Christine Ballhorn und Fabian Ludwig im vergangenen Jahr aus dem Amt geschieden waren.

Spiritualität wichtig

Pfarrerin Katja Deffner, 51, hatte zuvor als Vikarin in Friedberg gearbeitet; sie ist Mutter zweier erwachsener Söhne. Geboren und aufgewachsen ist Deffner im Nördlinger Ries, zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb im Städtedreieck Nürnberg/Stuttgart/München. In den vergangenen 20 Jahren hat sie in Pöttmes gelebt. Ihr Weg in den Pfarrberuf war alles andere als klassisch: „Nach der Familienphase und der Arbeit als Religionslehrerin habe ich mich dazu entschieden, mich noch einmal völlig herausreißen zu lassen“, erzählt sie. In Fortsetzung zu ihrem Studium der evangelischen Theologie und Pädagogik absolvierte Katja Deffner zudem eine Pfarrverwalterausbildung, „um auch Menschen jenseits der Schule geistlich begleiten zu können“. Zudem ist sie Yogalehrerin, weshalb ihr eine „ganzheitliche Spiritualität, die Körperarbeit, Stille und Meditation einschließt, besonders wichtig“ ist.

Foto von Osterfeuer über dem Schreibtisch

Über ihren Schreibtisch hat Katharina Will das Foto von einem Osterfeuer aufgehängt. „Das Feuer ist für mich ein Bild für den Geist Gottes“, sagt sie. Will, Jahrgang 1989, ist verheiratet und hat zwei Kinder, sechs und neun Jahre alt. In München geboren, aufgewachsen im Landkreis Fürstenfeldbruck, studierte sie von 2009 bis 2016 evangelische Theologie an der LMU und promovierte in Neuendettelsau im Fach Kirchengeschichte. Thema: „Stiftungen und Reformation. Eine vergleichende Studie zur Transformation des Stiftungswesens in den Reichsstädten Nürnberg und Ulm im 16. und frühen 17. Jahrhundert.“ Für Will immer noch ein aktuelles Thema: Es geht um das „erstarkende Selbstbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger“, die selbstständig theologische Gedanken ent- und weiterentwickelten.

Nächstenliebe zentrales Thema

„Diese Wertschätzung aller Christen und ihres eigenen Glaubens, egal ob mit oder ohne Theologiestudium, ist mir von meiner Dissertation geblieben.“ Genauso wichtig sei ihr die Frage, „aus welchen Beweggründen Menschen Nächstenliebe üben. Hier können wir heute durchaus an die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger des 16. Jahrhunderts anknüpfen: Sie waren der Ansicht, sie seien von Gott beschenkt und leiteten daraus die Aufgabe ab, diese Gabe an Bedürftige weiterzugeben.“

Nach der Promotion absolvierte Will in den letzten drei Jahren ein Vikariat in der Andreaskirche in Fürstenried-West. Als Jugendreferentin soll ihr Schwerpunkt in Unterhaching auf Konfirmanden- und Jugendarbeit liegen.

Feierliche Amtseinführung

Die Ordination der beiden neuen Pfarrerinnen findet am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr in der Heilandskirche statt. Die Zeremonie leiten Regionalbischof Christian Kopp und Mathis Steinbauer, Dekan für das Prodekanat München-Südost, einer von sechs Prodekanatsbezirken im Evangelisch-Lutherischen Dekanatsbezirk München. Insgesamt elf Kirchengemeinden gehören dazu – darunter auch die Heilandskirche.

Das Feuer ist für mich ein Bild für den Geist Gottes. Pfarrerin Katharina Will. © privat