Handball-Bayernliga - Letztes Saisonspiel der HT-Frauen

Von Umberto Savignano schließen

Es hat eine Weile gedauert, bis die Handballerinnen von HT Münchens Handballerinnen zum Abschluss der Bayernliga-Playoffs noch immerhin ein bisschen in Schwung kamen.

Unterhaching/Taufkirchen - Die Steigerung von HT Münchens Handballerinnen nach schwacher erster Halbzeit bescherte zum Abschluss der Bayernliga-Playoffs beim HSV Bergtheim zwar keinen zählbaren Erfolg, doch nach der 25:29 (7:19)-Niederlage konnte Andreas Fehrenbachs Mannschaft das Feld zumindest erhobenen Hauptes verlassen.

„Der Kopf war wohl noch im Bus“, wunderte sich der Trainer über die ersten 30 Minuten, nach denen die starken Gastgeberinnen 19:7 vorne lagen. Für die zweite Halbzeit habe man sich dann einiges vorgenommen. „Das Spiel war natürlich längst entschieden, aber nach den letzten Partien, mit denen wir durchweg spielerisch zufrieden waren, wollten wir uns nicht so aus der Saison verabschieden“, sagte der Coach. Tatsächlich kam seine Mannschaft wie verwandelt aus der Kabine, machte aus dem Zwölf- einen Vier-Tore-Rückstand.

Die zwei Gesichter der HT-Handballerinnen in diesem Duell spiegelten ein wenig die gesamte Runde wider. „Wir spielen teilweise schönen, modernen Tempohandball. Manchmal fehlt uns aber die Konstanz, immer wieder haben wir Spiele, bei denen wir unsere Leistung nicht über die vollen 60 Minuten bringen können“, so Fehrenbachs Analyse. „Daran müssen wir weiter arbeiten, auch wenn der Trend in die richtige Richtung geht.“

+ Zwei Teams, ein Gruppenbild: Die HT-Frauen feierten nach ihrem Spiel beim HSV Bergtheim bei der gemeinsamen Auswärtsfahrt mit den Männern deren Erfolg in Coburg. © HT München

Insgesamt zeigte sich der Trainer zufrieden mit der Spielzeit. Der Klassenerhalt, das primäre Saisonziel, war bereits im Dezember erreicht worden. „Wir hatten einen sehr schwierigen Start im September, weil viele Spielerinnen aus unterschiedlichen Gründen nicht voll in der Vorbereitung mitmachen oder erst später in den Spielbetrieb einsteigen konnten. Dementsprechend holprig liefen die ersten Partien“, blickt Fehrenbach zurück. „Aber über die folgenden Monate konnten wir unsere eigene Spielphilosophie entwickeln und fanden immer besser ins Spiel.“

Positiv verbucht der Coach auch, dass jüngere Handballerinnen wie Katharina Matheis, Hannah Frühbeis, Lena Zientek, Pia Klenk, Julia Steiner und Svenja Demmel zu wichtigen Stützen wurden. Allerdings muss Fehrenbach künftig auf einige Spielerinnen verzichten: Zu dem bereits verabschiedeten Trio Demmel, Sarah Stephan und Melanie Meyer kommt noch Sarah Lachner, die mit dem Handball aufhört. Außerdem wird Amelie Geray einen Großteil der Saison im Ausland verbringen. Fehrenbach ist aber zuversichtlich, den Aderlass ausgleichen zu können: „Wir werden zwei, drei Neuzugänge holen und auch in der eigenen Jugend haben wir Spielerinnen, die es mittelfristig in das Bayernliga-Team schaffen können.“ Ende Juni startet das Team mit einem Hüttenwochenende und ein paar Athletik-Einheiten in die erste Vorbereitungsphase.

HT München: Gaigl; Sebold (1), Menrath (1), S. Geray (5), Frühbeis (4), Lachner, Thiel (5/2), M. Christoforis (1), A. Geray (4), Matheis (3), Steiner (1)