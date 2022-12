Haushaltssperre und Geldmangel: Unterhaching stellt seinen Freibadbetrieb in Frage

Gemeinde sucht dringend immer neue Einsparpotenziale

Die Lücke bei der Gewerbesteuer muss gestopft werden. Der Unterhachinger Finanzausschluss diskutierte jetzt über die Einsparpotenziale. Zur Disposition steht der Betrieb des Freibads.

Unterhaching – Was sonst zur Formalie gerät und in wenigen Sekunden erledigt ist, dauerte diesmal zähe 32 Minuten. So lange konferierte der Unterhachinger Finanzausschuss über die Tagesordnung – und straffte sie letztlich ebenso wie die der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. All die für die Bürger schmerzhaften Themen wie höhere Kindergartengebühren, das Außerkraftsetzen kommunaler Energiesparförderung oder das große Streichkonzert bei den Zuschüssen für Musikschule, VHS, Sport- und andere Vereine flogen von den Tagesordnungen.

Droht der Gemeinde gar die Zwangsverwaltung?

Für zusätzliche Irritation sorgte ein „Positionspapier“, das Emil Salzeder (Neo-Fraktion) von einer Dienstreise in Afrika aus vorab gemailt hatte – aus dem fernen Namibia mutmaßte er, dass Unterhaching „die Handlungsfähigkeit riskiert“ und notfalls sogar „die Zwangsverwaltung droht“.

Ganz so schlimm ist es wohl noch nicht, doch die aktuelle Lücke bei der Gewerbesteuer von über zwölf Millionen Euro muss irgendwie gestopft werden. Also diskutierte der Finanzausschuss auf der zusammengestrichenen Rest-Tagesordnung verbliebene Einsparpotenziale. Zur Disposition steht unter anderem der kostenintensive Betrieb des Freibads.

Hybrides Ticketsystem könnte man sich sparen

„Ob das Freibad im Sommer überhaupt aufmacht, ist noch nicht abschließend geklärt“, deutete Stefan Lauszat Chef der Bauverwaltung, an. Eigentlich sollte es um die Einführung eines hybriden Ticket-Systems gehen – aber diese Investition kann Unterhaching sich natürlich sparen, sollte das Freibad 2023 geschlossen bleiben.

„Die Schlagzeile ,Wir schließen das Freibad‘ will ich nicht lesen“, sagte Richard Raiser (CSU), man dürfe „keine Panik verbreiten“. Andererseits räumte er ein: „Ja, wir reden über konzeptionelle Änderungen.“ In der Beschlussvorlage aus dem Rathaus heißt es zu einem Betriebskonzept, es sei noch unklar, „ob und wie das Freibad Unterhaching in der kommenden Saison betrieben werden kann“. Das jährliche Defizit der Kommune, die diese beliebte Freizeiteinrichtung bisher subventioniert, liegt bei etwa 620 000 Euro.

Zwei Investitionen gekippt

Zwei weitere geplante Investitionen kippte der Finanzausschuss: den gut 200 000 Euro teuren Ausstellungs-Pavillon für ein historisches Feuerwehrfahrzeug sowie mehrere Neubauten am Baubetriebshof (Fahrzeughalle mit Werkstätten, Streuguthalle mit Silo), die zusammen ungefähr 750 000 Euro kosten würden.

Ausstellungspavillon ist passee

„An Sicherheit und Ausrüstung sparen wir bei der Feuerwehr nicht. Aber für einen Ausstellungs-Pavillon fehlt schlicht das Geld, jetzt und auch in zwei Jahren. Darum kann sich die Feuerwehr aber in Eigenleistung kümmern“, sagte Richard Raiser. Alfons Hofstetter (Freie Wähler) sprach der Feuerwehr fürs Entgegenkommen „großes Lob“ aus: „Wenn jeder Verein so verständnisvoll wäre, wäre vieles einfacher.“ In puncto Baubetriebshof sah Raiser „eine Botschaft – nämlich, dass wir den Ausbau im Auge behalten statt ihn wegzuwischen“.

Kostensteigerung der Schulerweiterung

Auch die Kostensteigerung der Schulerweiterung am Sportpark auf 14,3 Millionen Euro war abermals Thema. „Mit 9,2 Millionen Euro haben wir angefangen, jetzt sind es 14,3 – und dabei wird es nicht bleiben“, orakelte Christine Helming (Freie Wähler). „Noch eine Million und noch eine und noch eine. Das ist eine wahnsinnige Steigerung.“ Als Vergleich ergänzte sie, dass der Bau der kompletten Schule einst 26 Millionen Euro kostete. Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) verwies auf gestiegene Baukosten und „dass wir einiges an Technik draufgelegt haben, die es vorher nicht gab“.

Fazit: Der Unterhachinger Sparkurs bleibt ein ständiger Spagat.