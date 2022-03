Unterhachings Heimatpfleger verkauft Original-Plakate von Olympia 1972

Von: Martin Becker

Wahre Raritäten: Ursula und Günter Staudter aus Unterhaching halten Plakaten von den Olympischen Spielen in München 1972 in der Hand. © Robert Brouczek

Etwa 30 unversehrte Originalplakate von den Olympischen Spielen 1972 in München befinden sich im Besitz des Unterhachinger Heimatpflegers Günter Staudter. Weil ihm der Platz fehlt, die teils riesigen Plakate bei sich daheim aufzuhängen, verkauft der 80-Jährige sie jetzt.

Unterhaching – Seine exquisite Sammlung hat Günter Staudter fein säuberlich beschriftet. Mit Wäscheklammern sind jeweils kleine Zettel an den zusammengerollten Objekten befestigt, auf denen Informationen wie Größe, Künstler oder Motiv stehen. Etwa 30 unversehrte Originalplakate von den Olympischen Spielen 1972 in München befinden sich im Besitz des Unterhachinger Heimatpflegers.

Weil ihm der Platz fehlt, die teils riesigen Plakate (unter anderem im Format DIN A0) bei sich daheim aufzuhängen, verkauft der 80-Jährige sie jetzt; etwa 20 weitere Olympia-Plakate hat Günter Staudter schon ans Haus der Bayerischen Geschichte verschenkt sowie an eine Galerie verkauft.

Olympisches Komitee stellte Plakate zur Verfügung

„Die Plakate hat mir damals das Olympische Komitee zur Verfügung gestellt“, blickt der Unterhachinger fünf Jahrzehnte zurück. Als junger Sozialpädagoge, gerade mit dem Studium fertig geworden, war Günter Staudter damals hautnah in die Olympischen Spiele involviert. „Eine Million D-Mark an Budget gingen durch meine Hände.“ Als Erinnerung durfte er rund 50 Plakate behalten.

Die katholische und die evangelische Kirche engagierten den Unterhachinger seinerzeit dafür, ein ökumenisches Jugendlager zu organisieren. Für die Pfadfinder war Günter Staudter seinerzeit sowieso schon dabei, ein „Olympisches Jamboree“ vorzubereiten. Auf seine Kompetenz griffen dann auch die beiden Kirchen zurück, weil deren Jugendlager „in Richtung einer totalen Fehlplanung tendierte“, berichtet der 80-Jährige rückblickend. Und so übernahm Günter Staudter die Obhut über etwa 4000 Jugendliche aus aller Welt plus 400 Pfadfinder aus 13 Nationen.

Pfadfinderabenteuer

Die mit Schreibmaschine getippte Dokumentation des „Jamboree“ ist auch einer der bestens gehüteten Olympia-Schätze von Günter Staudter. Unter dem Titel „Das Vorspiel“ ist darin das organisatorische Tohuwabohu ums Zusammenspiel von Pfadfinderbünden und Diözesanleitung nachzulesen. Über einen der Oberpfadfinder, den damaligen Rektor Andreas Neumeier von der Fasanenschule, besorgte Günter Staudter als junger Sozialpädagoge Unterkünfte unter anderem in Unterhaching – und alles Weitere: Für eine Teilnehmergebühr von 130 Mark bekamen die Jugendlichen aus aller Welt nicht bloß eine Unterkunft zwischen dem 25. August und 12. September 1972, sondern auch Frühstück, Netzkarte für den ÖPNV sowie acht Eintrittskarten zu Olympia-Veranstaltungen.

Serien von Künstler gestaltet

All das steht in Günter Staudters Dokumentation – und auch, dass die Plakatierung durch die olympische „Informationskommission“ exakt 70 624 Mark kostete. 6800 Plakate in der Größe A 0 wurden geordert, 19 050 in A 2, dazu 90 000 sogenannte Rahmenplakate plus 70 000 Handzettel im Format DIN A 4. „Die Plakatserien wurden von Künstlern gestaltet“, sagt der Unterhachinger Heimatpfleger. Sie trugen Titel wie „Leid“, „Friede“, „Chance“ oder „Oasen“.

„Die Hausmeister“, erzählt Günter Staudter, „waren nicht gerade begeistert davon, wenn wir alles mit diesen riesigen Plakaten zuklebten.“ So blieben einige vollkommen unbenutzt in seinem Besitz – bis heute. „Normalerweise haben die Olympia-Plakate ja Gebrauchsspuren wie Klebestellen oder Risse, viele sind verblichen. Meine dagegen sehen aus wie neu, ihr Zustand ihr quasi druckfrisch.“

Ein Exemplar ging bei Ebay teuer weg

Unter Sammlern sind die Staudter-Plakate begehrt. Eins der Exemplare, das der 80-Jährige für 50 Euro verkauft hatte, wird im Internet auf der Plattform Ebay inzwischen für 500 Euro angeboten. „Aber ob die wirklich jemand zahlt?“, fragt sich der Unterhachinger. Andererseits steige im Jubiläumsjahr, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen in München, die Nachfrage.

Noch 30 Plakate übrig

Von einst 50 Plakaten hat er aktuell noch etwa 30, für die es schon Interessenten gibt: einen Olympia-Souvenirladen in München, eine Galerie. Wenn ein oder zwei übrig blieben, wäre das in Ordnung, aber nicht mehr – in seinem Haus sind die Wände eigentlich alle schon belegt. Nicht trennen werden Günter Staudter und seine Frau Ursula (77), bis heute aktive Sportlerin, sich von ihren weiteren Olympia-Überbleibseln. Dazu zählen diverse Buch- und Bildbände, Originalbroschüren wie das „offizielle Folklore-Programm“ oder die Schallplatte „Olympia-Parade“ mit dem Orchester Kurt Edelhagen. Und ein Foto eines ganz besonderen Fotoapparats: den der englischen Queen Elizabeth II., die damals 46 Jahre alt war. „Sie stand im Olympiastadion zehn Meter neben mir und hat selbst Bilder gemacht“, sagt Günter Staudter. Neben all den Plakaten ist dieser Moment in seinem Kopf eine der kostbarsten Erinnerungen.