Hilfe von der Bettwäsche bis zu Schrauben

Von: Laura May

Unterstützung von vielen Seiten: Nico Hahn (r.) mit einem Helfer. © lm

Ein Unterhachinger Geschäftsmann startet eine Hilfsaktion für Ukrainer – und fährt nach Polen.

Unterhaching – Eigentlich kümmert sich Nico Hahn als Geschäftsführer der Firma Energik um Solarenergie. Die Situation in der Ukraine beschäftigte ihn allerdings so sehr, dass er spontan eine Hilfsaktion ins Leben rief. Auf allen Kanälen wie Social Media, Kleinanzeigen, im eigenen Netzwerk sowie durch Freunde und Bekannte stellte er innerhalb von einer Woche ein Hilfsprojekt auf die Beine. „Wir waren völlig überwältigt von der Hilfsbereitschaft in unserer Umgebung“, sagt Nico Hahn.

Kinder haben ihre Spielsachen vorbeigebracht, viele Menschen haben Bekleidung und Hygieneartikel gespendet, als sie von dem Aufruf erfuhren. Baby-Bekleidung, Elektrogeräte, Decken, Bettwäsche, Duschgel. „Wir hatten einen Sprinter geplant, daraus wurden dann fünf Autos. Freiwillige haben uns angesprochen, ob sie einen Sprinter fahren und beim Be- und Entladen sowie der Verteilung helfen sollen“, so Nico Hahn.

Randvoll: Von Kleidung bis Elektrogeräte wurde vieles für die Ukraine gespendet. © lm

In der Nacht des 4. März machte sich Hahn schließlich mit neun weiteren Personen auf an die polnisch-ukrainische Grenze. Die Autos waren bis zum Rand beladen: Proviant zur Unterstützung der Reisenden von der Unterhachinger Metzgerei Bauch und Hasi’s Bäckerei. Auch Geldspenden bekam das kleine Helferteam und konnte zumindest einen Teil der Spritkosten damit bezahlen. Auch dabei in der Hilfsladung: 1000 Schrauben. Polnische Kontakte haben von der Gemeinde in Warmatowice in Polen ein altes Schulgebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Dieses soll so schnell wie möglich mit der Hilfe aus Unterhaching weiter ausgebaut und hergerichtet werden. Familien könnten dort vorübergehend aufgenommen werden. Hahn will es nicht bei der einen Fahrt an die Grenze belassen und bald wieder aufbrechen.