Hörspiele, Infos und Quiz: Alles über den Hachinger Bach in einer App

Von: Martin Becker

Seit drei Jahrzehnten beschäftigen sich Klaus-Peter und Gertraud Schubert mit dem Hachinger Bach. In einer App haben sie all ihr Wissen und Informationen gebündelt, teils auch mit Hörspielen und einem Quiz. © robert brouczek

Die Neuauflage der Hachinger-Bach-App bietet jetzt noch mehr Wissen rund um das Gewässer. Das Ehepaar Klaus-Peter und Gertraud Schubert haben hier viel Liebe zum Detail reingesteckt.

Unterhaching – Das Ehepaar Klaus-Peter und Gertraud Schubert, mittlerweile 79 und 75 Jahre alt, befasst sich seit über drei Jahrzehnten mit dem Hachinger Bach und dessen Geschichte. All die gesammelten Info-Schnipsel bündelten die beiden Unterhachinger 2018 in einem Bildband, der ruckzuck ausverkauft war. 2021 dann entstand die digitale Aufbereitung als „Hachinger-Bach-App“. Und von der gibt es heuer eine aktualisierte, um allerlei Wissenswertes ergänzte Version.

Interesse an Umgebung und der Natur wecken

„Wir haben im Hachinger Tal jedes Jahr sehr, sehr viele Neubürger“, sagt Klaus-Peter Schubert. Und aus Gesprächen im Unterhachinger Heimatmuseum mit dessen begehbarer Landkarte weiß er, dass es immer wieder Nachfragen zum Hachinger Bach gibt. „Wir möchten für Alteingesessene und Neuzugezogene mit der App das Interesse an ihrer Umgebung und der Natur wecken. Was man kennt, liebt man; was man liebt, schützt man.“

Heimatkunde für die Hosentasche, um damit den Naturschutz zu stärken: Diese Idee steckt hinter der Hachinger-Bach-App. Denn das Gewässer beinhaltet ein Sammelsurium von Geschichten – die Schuberts haben sie multimedial aufbereitet mit Infotexten, Bildmetarial und aufwendig produzierten Hörspiel-Dateien. Damit der Spaziergänger unterwegs besser versteht, was er gerade sieht.

Hier fließt der Hachinger Bach entlang

Es fängt ja schon an mit dem Verlauf des Hachinger Bachs. Der hat einen „offiziellen Teil“, nämlich den zwölf Kilometer langen Abschnitt zwischen Deisenhofen und der Versickerung im Münchner Stadtteil Berg am Laim. Aber es gibt ein Davor und ein Danach. Die Entstehung eben im Moorgebiet zwischen Aufhofener und Deininger Weiher. Und das Weiterfließen im unterirdischen Betonrohr (das nördlich der U-Bahnstation Michaelibad beginnt) bis zum Wiederauftritt am Zamdorfer Gleisdreieck, ehe das Wasser vom Hachinger Bach über den Truderinger Hüllgraben im Abfanggraben bei Aschheim und schließlich im Ismaninger Speichersee landet. Dort, beim großen Wasserkraftwerk in Neufinsing, ist das inoffizielle Bach-Ende.

Besiedlungsgeschichte im Hachinger Tal

Doch in der App geht es nicht nur um den Verlauf des Hachinger Bachs durch Deisenhofen, Taufkirchen, Unterhaching, das Münchner Stadtgebiet sowie Aschheim und Ismaning, sondern auch um seine Besiedlungsgeschichte im Hachinger Tal mit alten Römerwegen, um Hintergründe wie Eiszeit und Grundwasser, um klimarelevante Informationen zu, Frischluftschneise, Abwassermanagement oder Geothermie. Für Kinder veranschaulichen Biber und Bachratte in Hörspielen das Bachleben, für Erwachsene begeben sich Sigi und Minna in den Audio-Dateien auf eine Zeitreise – beispielsweise zu alten Mühlen oder Waschfrauen.

Das ist alles neu in der App

„Wir haben die bisherige App an vielen Stellen ausgebaut, zusätzliches Wissen hineingebaut, die Audio-Dateien konzentriert und ein Quiz erstellt. Außerdem kann man sich die Inhalte offline herunterladen, um unterwegs kein Datenvolumen zu verbrauchen“, erläutern Klaus-Peter und Gertraud Schubert. Praktisch: Die Bilder lassen sich jetzt allesamt vergrößern. Wer die Wandertipps ausprobiert und nebenbei Infos aufgesaugt hat, kann sein neues Wissen im Quiz testen: Wie hieß der legendäre Fürst in Deisenhofen, wozu wurde das Vivamus-Gefäß in Unterbiberg genutzt, welche Fische leben im Hachinger Bach? Auch in den Auflösungen steckt viel Liebe zum Detail. Die Nutzer der kostenlosen App spüren den Enthusiasmus des Unterhachinger Ehepaars für sein Heimatgewässer.