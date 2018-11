In Unterhaching steht ein Meisterwerk der Krippenkunst

Zum dritten Mal nach 2013 und 2015 ist im Unterhachinger Heimatmuseum derzeit die außergewöhnliche Krippe des Schnitzers Leonhard Uhl komplett zu sehen. Normalerweise wird die 85 Jahre alte Krippe in der Kirche St. Korbinian aus Platzmangel nur in Teilen aufgebaut.

Unterhaching– Bei der Frage nach seinem Alter huscht ein Lächeln übers Gesicht von Heinz Neubauer. „Ich bin Jahrgang 1930, also genauso alt wie das Kripperl“, sagt der 88-Jährige, der seit 45 Jahren die Uhl-Krippe hegt und pflegt. Zur Eröffnung der Krippenausstellung tauchte Neubauer tief in die Vergangenheit ein und erläuterte die Geschichte des Meisterwerks aus der künstlerischen Hand von Leonhard Uhl. Unter den aufmerksamen Zuhörern im Auditorium saßen übrigens auch fünf Enkel des Krippenschnitzers.

+ „Ich bin so alt wie das Kripperl“: Heinz Neubauer (88), der seit 45 Jahren die Uhl-Krippe betreut, mit einer Figur. © Robert Brouczek

Leonhard Uhl, von Beruf ursprünglich Bandagist, hatte im ersten Weltkrieg ein Bein verloren und lebte danach mit seiner Familie in der Kriegersiedlung in Unterhaching. Dass er auch ein begnadeter Holzschnitzer war, sprach sich herum – 1929 erhielt Uhl den Auftrag, die Krippe für Maria Himmelfahrt in Kirchdorf am Inn zu schnitzen. Ein vergleichsweise mittelgroßer Auftrag neben diversen anderen Schnitzereien wie Kasperlfiguren, Kruzifixen, Schrankreliefe oder Zigarettenschachteln.

Dann, am 8. Oktober 1930, kam es mit dem damaligen Pfarrer von St. Korbinian, zum Vertragsabschluss über die Krippe für St. Korbinian. Als Honorar waren 2500 Reichsmark ausgemacht – so viel Geld verdiente ein normaler Arbeiter damals in zwei Jahren. „In einer vergleichbaren Größenordnung könnte sich das heute keine Kirche mehr leisten“, glaubt Heinz Neubauer.

1933 war die Uhl-Krippe für St. Korbinian fertig: 38 Personen und 34 Tiere, dazu allerlei Gebäude auf Torfoleum, einem Alternativmaterial zu Kork. „Leonhard Uhl ließ sich eine Art ,Copyright‘ zusichern“, sagt Neubauer, „externe Ergänzungen oder Erweiterungen waren nicht erlaubt.

+ In mehreren Altersvarianten ist Jesus geschnitzt worden, hier als Neugeborener mit Maria und Josef. © Robert Brouczek

Denn der 1965 verstorbene Leonhard Uhl, von dem selbst es im Heimatmuseum nur ein einziges Foto aus seiner Werkstatt gibt, machte die Krippenfiguren zu kleinen Kunstwerken. Nicht nur wegen ihrer beweglichen Gelände, vor allem wegen der Detailtreue: bei den Gesichtern, bei den Tieren, bei Kleinteilen wie Krügen oder Tischen. Uhl schnitzte und kolorierte die Figuren nicht nur, ein fertigte auch die passende Bekleidung dazu, perfekt abgestimmt bis zur kleinsten Nuance wie dem ledernen Zaumzeug für die Pferde.

„Diese Krippe ist einmalig“, findet Heimatpfleger Günter Staudter, Der frühere Gartenbauvereinsvorsitzende Werner Reindl, mittlerweile auch ein Uhl-Experte, sagt: „Vor allem die Tiere wirken sowas von echt, unglaublich.“ Aber auch die Mimik der Menschen erstaunt die Betrachter. „Uhl schnitzte die Gesichter in einem sehr expressiven Stil, ganz anders als in den 1930er Jahren üblich“, sagt Neubauer.

Mit dem Honorar gab es damals übrigens Schwierigkeiten, weil die Kirche die Zahlungen laut Vertrag gemäß dem Eingang von Krippenspenden leisten durfte. Erst 1939 machte die Diözese reinen Tisch. Neubauer glaubt, dass dies der Grund war, „dass Uhl nach dem Projekt in Unterhaching keine weitere Krippe mehr schnitzte“.

Ausstellung

Die Uhl-Krippe kann an den kommenden drei Sonntagen (2., 9. und 16. Dezember) jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr im Heimatmuseum besichtigt werden.